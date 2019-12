Laureați ai Premiilor Nobel pentru Economie, Fizică și Chimie au pledat pentru acțiuni împotriva schimbărilor climatice: ”Este momentul potrivit” pentru a acţiona

Statele Unite și Iranul au făcut sâmbătă schimb de prizonieri, un chinez-american deținut de trei ani, acuzat de spionaj, și un iranian încarcerat, o acțiune rarisimă de cooperare între cele două țări ale căror relații au devenit din ce în ce mai tensionate de când Donald Trump a devenit președinte al SUA, informează Reuters, citat de Adevărul.ro.

Trump a declarat că Xiyue Wang, un chinez-american, se întoarce în SUA. Un oficial Iranian a afirmat, la rândul său, că iranianul Massoud Soleimani a fost eliberat din detenţia în SUA.

Xiyue Wang, cercetător la Universitatea Princeton, era încarcerat de trei ani în Iran, iar Massoud Solemani fusese arestat la Chicago în urmă cu peste un an.

Schimbul a fost facilitat de Elveția, care reprezintă interesele diplomatice ale Statelor Unite în Iran, de când Washingtonul a decis să rupă relațiile diplomatice, la scurt timp după revoluția din 1979 din Iran.

”Bucuros că profesorul Massoud Soleimani şi domnul Xiyue Wang se vor alătura familiilor lor în scurt timp. Mulţumiri tuturor celor care s-au implicat, în special guvernului elveţian”, a notat Javad Zarif pe Twitter, postând şi o fotografie.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG

Donald Trump a menționat într-un comunicat al Casei Albe că ”eliberarea americanilor ţinuţi captivi este de o importanţă vitală pentru administraţia mea şi vom munci în continuare din greu pentru a ne aduce acasă cetăţenii ţinuţi captivi pe nedrept în străinătate.”

Ulterior, într-un mesaj postat pe Twitter, președintele american a mulțumit Iranului ” pentru o negociere foarte corectă. Vedeţi, putem ajunge la o înțelegere!”, a spus Trump.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019