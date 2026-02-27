PARLAMENTUL EUROPEAN
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Laurian Lungu, cofondator al think tank-ului de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group, a prezentat în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, studiul intitulat „EU’s past and present productivity – A sectorial view”, o analiză referitoare la dinamica competitivității și productivității Europei.
Utilizând cel mai lung interval de timp (1995-2024) pentru care există date disponibile Eurostat pentru toate cele 27 de țări membre în vederea unei defalcări sectoriale detaliate (64 de sectoare), abordarea pentru studierea productivității și distribuirii acesteia se bazează pe distincția dintre țările de frontieră ale UE (frontiera UE) – media celor 3 țări UE cu cea mai mare productivitate (excluzând cazurile excepționale) în fiecare an – și țările follower ale UE (n.r. care urmează tendința) – celelalte 24 de țări UE.
Studiul ia drept element de referință valoarea adăugată brută în prețurile din 2019 pe persoană angajată pentru a defini productivitatea.
Economistul Laurian Lungu a făcut o paralelă între 30 ai Marii Depresiuni și actualitate pentru a arată modul în care crizele economice reconfigurează comerțul și comportamentul statelor, dornice de securitate, predictibilitate și supraviețuire economică.
„Privind înapoi la anii 1930, lecțiile sunt aceleași. Trecem printr-o perioadă de creștere a tarifelor, la fel ca atunci. Știm că tarifele sunt o sursă importantă de tensiuni în economia mondială. De fapt, dacă comparăm ceea ce s-a întâmplat atunci, înainte de anii 1940, aveam blocul Commonwealth și apoi blocul Reichsmark. Am reușit să unim țările, ca și cum ar fi fost blocuri proprii. Și acest lucru s-a întâmplat nu din cauza distanței geografice, ci din motive de interese reciproce. Așadar, lecția este că, de fapt, războaiele comerciale nu distrug comerțul. Ele doar îl reorganizează în blocuri geopolitice. Cred că acest lucru este destul de important, deoarece în prezent ne îndreptăm exact către aceeași situație”, a atras atenția cofondatorul think tank-ului de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group.
Acesta semnalează o tendința unei tranziții bivalente, în care cele două mari forțe alese drept model sunt SUA sau China.
Pe acest fundal, „pilonii prosperității europene – comerțul liber, securitatea colectivă și stabilizarea economică –sunt supuși presiunii”.
Cofondatorul think tank-ului de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group a mai arătat că formula succesului este aceea referitoare la consolidarea pieței interne și gestionarea datoriei interne.
„De asemenea, securitatea resurselor este foarte importantă. În trecut era esențială, iar și astăzi este vitală, mai ales când vorbim despre materiale critice și alte resurse strategice. Un alt aspect important este consolidarea industrială. Aceasta a fost extrem de importantă. Fără consolidare și întărire structurală, țările devin vulnerabile la șocuri externe”, a continuat Laurian Lungu, precizând că lecția esențială nu presupune speranța că vechea ordine va reveni, ci implică o Europă care acționează.
Așadar, Fondul european pentru competitivitate, a arătat cofondatorul think tank-ului Consilium Policy Advisors Group, trebuie să sprijine tranziția Europei către un model economic.
Făcând referire la studiu, Laurian Lungu a arătat cum economia Europei, din 2019, a avut parte de diferite șocuri, precum pandemia de Covid-19 sau războiul din Ucraina.
Principalele concluzii ale studiului relevă:
- Principala cauză a încetinirii productivității în țările „follower” după 2019 a fost industria și agricultura, domenii dependente de energie care au resimțit puternic prețul crescut al acesteia. În ambele sectoare, creșterea productivității în țările „follower” a rămas cu mult în urma creșterii productivității în țările de frontieră. În perioada 2020-2024, în agricultură, creșterea anuală a productivității în țările de frontieră a fost de 3,6 % pe an, în timp ce în țările „follower” a fost de 1,3 %. În industrie, productivitatea în țările din UE a crescut cu 3 % anual, în timp ce în țările care urmează UE a rămas neschimbată.
- Productivitatea a continuat să crească după 2019, cu o rată mai mare decât înainte de 2019 în serviciile comerciale, atât în țările de frontieră ale UE (CAGR 1,3 % în 2020-2024 față de 0,8 % în 1995-2019) și în țările „follower”(CAGR 1,5 % în 2020-2024 față de 1 % în 1995-2019). Productivitatea în serviciile comerciale în țările „follower”(a fost de 53 % din cea a țărilor de frontieră ale UE în 2024.
- Productivitatea în domeniul cercetării și dezvoltării a accelerat după 2019 în țările UE de frontieră (CAGR 2,8 % în 2020-2022 față de 0,8 % în 1995-2019) și a crescut cu aceeași rată ca înainte de 2019 în țările „follower”( (CAGR 0,8 %). După 2019, productivitatea în domeniul C&D în țările țările „follower” a fost de 43 % din cea a țărilor de frontieră ale UE, sectorul fiind mai dinamic din punct de vedere al capitalului și al forței de muncă decât în țările de frontieră ale UE.
Toate aceste lucruri s-au întâmplat, a atras atenția Lungu, ca urmare a unei piețe unice fragmentate, în pofida faptului că UE este cel mai mare bloc din lume, motiv pentru care acesta a subliniat necesitatea următoarelor priorități pentru o economie europeană productivă și atractivă:
- Reducerea fragmentării și consolidarea pieței unice
- Avansarea consolidării industriale și a capacității de apărare
- Abordarea costurilor energiei pentru a restabili competitivitatea
Studiul publicat de think tank-ul de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group vine înainte de summitul Consiliului European din luna martie, în care Ursula von der Leyen, va prezenta o foaie de parcurs intitulată „O Europă, o piață”, care va consta într-un plan de acțiune cu termene, obiective și date limită detaliate pentru consolidarea și unificarea economiei europene. Aceasta se va baza pe cinci „elemente constitutive”.
Agri Trade Summit 2026. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază „obiectivul clar al agriculturii românești”: Trebuie să trecem de la exportul de materie primă la valoare adăugată produsă în România
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a evidențiat în cadrul Agri Trade Summit 2026 potențialul de producție al României, arătând că acesta ar trebui să fie „obiectivul agriculturii românești”, un sector responsabil pentru 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă.
„De la materie primă la valoare adăugată produsă în România. Acesta trebuie să fie obiectivul clar al agriculturii românești. Agricultura înseamnă 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă. România are potențial și producție solidă. Dar exportăm materie primă și importăm produse procesate. Corectarea deficitului agroalimentar trebuie să devină o prioritate națională. Când vorbim de agricultură, discutăm de infrastructură strategică și de un pilon al stabilității sociale. Problema sectorului agricol este modelul economic”, a arătat Negrescu.
El a subliniat nevoia de „procesare, integrare pe lanțul valori, asociere și capital de lucru”, dar și de „instrumente financiare inteligente și predictibile.”
„La nivel european, susțin o Politică Agricolă Comună puternică, convergență reală a subvențiilor și sprijin pentru dezvoltarea satelor românești, pentru fermele mici și mijlocii și pentru tineri”, a reliefat Negrescu.
Eurodeputatul a amintit că a obținut, în diferitele mele roluri, suplimentarea fondurilor pentru agricultura din România, iar perspectiva indică o creștere nominală a alocării agricole pentru 2028–2034.
„Nevoile sunt mai mari. Mandatul național în negocierile privind bugetul european pe termen lung trebuie definit clar și să considere agricultura, competitivitatea și dezvoltarea locală ca fiind obiective prioritare. Dar miza este mai mare decât bugetul. Trebuie să creștem valoarea adăugată produsă de România și să facem agricultura mai performantă”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Este timpul să resetăm parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit într-un mod care să respecte alegerea poporului britanic, dar care să poată răspunde realităților actuale într-o manieră pragmatică, bazată pe buna-credință și avantajoasă pentru toate părțile, este apelul lansat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul unui discurs susținut la prestigiosul think-tank Chatham House din Londra, cu prilejul unei vizite efectuate în capitala britanică ce a cuprins mai multe întâlniri, printre care și una cu premierul Keir Starmer, la aproape zece ani de când cetățenii britanici au decis în cadrul unui referendum să părăsească Uniunea Europeană.
Într-o referire la esența pragmatismului politic definită de aforismul atribuit lui Otto von Bismarck – „politica este arta posibilului” – Metsola a reliefat că „o relație mai strânsă și puternică, bazată pe pragmatism, este în interesul tuturor” într-o „ lume care pare adesea în flăcări.”
„Este vorba despre găsirea de soluții care să ne permită să avansăm mai repede împreună, făcând ceea ce este mai bine pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit în prezent. Trebuie să înțelegem ceea ce Bismarck numea <<arta posibilului>>, iar astăzi sunt posibile multe lucruri care ieri nu erau posibile și care mâine s-ar putea să nu mai fie”, a descris președinta Parlamentului European oportunitățile de apropiere dintre cele două părți ale Canalului Mânecii într-o configurație geopolitică turbulentă ce determină Europa, în lumina declarațiilor și repoziționărilor unor parteneri strategici precum Statele Unite, să își consolideze capacitatea de a se apăra singură, gestionând în același timp tensiunile comerciale cu Washington, privind către zările noilor acorduri cu alte piețe.
The European Union and the United Kingdom can steer their own ships.
But we must also know when it is wiser to sail in a convoy.
Watch my speech at @ChathamHouse on resetting the EU-UK partnership 🇪🇺🇬🇧 https://t.co/D5FSajyWGU
— Roberta Metsola (@EP_President) February 25, 2026
Făcând trimitere la noțiunea duală a conceputului de securitate, Roberta Metsola a reliefat că „securitatea nu este doar un concept militar, ci are implicații economice vitale”, arătând că „este vital să asigurăm reziliența lanțurilor noastre de aprovizionare și să limităm dependențele neobișnuite.”
Președinta Parlamentului European a listat o serie de reușite care pot constitui o bază în perspectiva summitului UE-Regatul Unit din acest an: acordul recent privind Erasmus+, colaborarea în domeniul noilor arme defensive, care includ drone și rachete, cooperarea în domeniul nuclear între Regatul Unit și Franța.
De altfel, în timp ce oficialul european se afla la Londra, Comisia Europeană și Regatul Unit au semnat Acordul de cooperare în materie de concurență.
Acordul stabilește un cadru nou și clar pentru cooperarea în materie de concurență între, pe de o parte, Comisia și autoritățile de concurență ale statelor membre ale UE și, pe de altă parte, Autoritatea pentru concurență și piețe din Regatul Unit.
Este primul acord specific între UE și Regatul Unit axat în totalitate pe cooperarea în materie de concurență după retragerea Regatului Unit din Uniune, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
„Vreau să fiu foarte limpede când spun că nu este vorba despre cedarea suveranității sau pierderea controlului. Este vorba despre recunoașterea faptului că, fără cooperare, riscăm să pierdem ambele. Orice adversar trebuie să știe că, în cazul unei crize, se va confrunta cu puterea noastră economică și militară combinată.
Nu îmi fac iluzii că vom fi de acord în toate privințele. Avem structuri diferite. Dinamici politice diferite. Este absolut normal. Nu văd nicio contradicție între faptul că Uniunea Europeană și Regatul Unit își conduc propriile nave. Dar trebuie să știm și când este mai înțelept să navigăm în formație”, a conchis președinta Parlamentului European.
Într-un interviu pentru Politico care a succedat acest discurs, Metsola a spus că Londra și Bruxelles ar trebui să reia negocierile privind un acord privind participarea companiilor britanice de apărare la programul UE de împrumuturi SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro pentru arme, poate într-o a doua rundă. Primele discuții s-au încheiat fără un acord, din cauza unui dezacord privind suma pe care Marea Britanie ar trebui să o plătească.
Metsola a declarat că există „așteptări mari” cu privire la rezultatele următorului summit UE-Marea Britanie, care va avea loc înainte de vară. Ea a afirmat că a discutat cu Starmer despre o cooperare militară mai strânsă, accesul companiilor britanice din domeniul apărării la împrumuturi UE pentru programe de înarmare și posibilitatea de a transforma programul de schimb Erasmus+ într-unul permanent, ca parte a negocierilor europene privind bugetului UE.
„Prim-ministrul Starmer a declarat nu demult că Marea Britanie de astăzi nu este aceeași cu cea care a votat pentru Brexit acum 10 ani. Și noi am putea spune același lucru din partea noastră, că UE (n.r. de acum zece ani) nu este aceeași cu cea de astăzi. Și asta înseamnă, să spunem, o abordare nouă, plină de încredere”, a afirmat ea.
Roberta Metsola transmite Casei Albe că încercările de a influența alegerile din țări UE nu sunt binevenite: Dorim ca cetățenii noștri să poată decide în mod liber și corect. Nu vă amestecați
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că Uniunea Europeană nu va exprima o preferință cu privire la cine ar trebui să câștige alegerile intermediare din SUA din noiembrie, o critică indirectă la abordarea Casei Albe cu privire la alegerile parlamentare din Ungaria, pe care premierul Viktor Orban dorește să le câștige, candidat față de care Donald Trump, prin secretarul de stat american Marco Rubio, prezent în această lună la Budapesta, și-a exprimat sprijinul, informează Politico Europe.
„Aceasta este o discuție pe care o purtăm deseori cu omologii noștri americani – la fel cum noi nu le-am spune ce să facă în noiembrie, aceasta ar fi, într-un fel, cererea noastră în schimb. Aș dori ca cetățenii noștri din toate țările Uniunii Europene să poată decide în mod liber și echitabil, în cadrul unor alegeri libere și corecte. Asta înseamnă că, dacă observăm interferențe externe, manipulări ale alegătorilor, avem instrumentele necesare pentru a combate aceste fenomene”, a declarat Metsola în timpul unei vizite la Londra.
Metsola este singura persoană calificată să comenteze, din poziția de președintă a Parlamentului European, camera celor 720 de deputați europeni aleși din 27 de țări membre.
Comentariile sale vin în contextul în care diplomații americani pun în aplicare noua Strategie de Securitate Națională a Casei Albe, care include un obiectiv declarat de a înclina politica europeană în favoarea priorităților MAGA.
În practică, această strategie va implica sprijinirea partidelor „patriotice”, considerate ca fiind aliniate cu Trump în ceea ce privește migrația și valorile sociale. Spre dezamăgirea multor înalți oficiali americani, aceste partide sunt în prezent excluse din funcțiile de putere din Parlamentul European, precum și din unele capitale naționale.
În ultimele luni, însă, așa-numitul sistem de cordon sanitar, prin care partidele de extremă dreapta sunt ținute departe de putere, a început să scârțâie în Parlamentul European. Partidul Popular European, din care face parte și Metsola, s-a aliat anul trecut cu grupurile de extremă dreapta pentru a adopta măsuri menite să reducă birocrația.
„Cordonul sanitar este o chestiune pe care grupurile trebuie să o decidă. Există întrebări fundamentale – fie că este vorba despre Ucraina, statul de drept, democrație și pace – care ar crea diviziuni și nu s-ar schimba”, a menționat președinta Parlamentului European.
Ea a adăugat: „Am fost aleasă de grupurile pro-europene, iar majoritățile pro-europene construite de la centru spre exterior (au fost) cele mai de succes în Parlamentul European, atât în mandatul anterior, cât și în cel actual.”
Funcția de președință a Parlamentului European ocupată de Metsola va fi, de asemenea, disputată la sfârșitul anului.
Până în prezent, ea nu a declarat dacă va candida pentru un al treilea mandat, lucru fără precedent.
