Lazăr Comănescu, consilier CCIR: România poate fi percepută drept un hub regional pentru comerțul cu Vietnamul în spațiul UE

România poate fi percepută drept un hub regional pentru comerțul cu Vietnamul în spațiul UE, a declarat, vineri, Lazăr Comănescu, consilier pentru Relaţii Internaţionale al preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), în cadrul Forumului de Afaceri România – Vietnam de la Bucureşti, relatează Agerpres.

,,În ultimii trei ani, relaţiile româno-vietnameze au marcat un curs ascendent, realmente intens. Această reuniune de la Bucureşti are loc într-un context semnificativ şi din perspectiva apartenenţei României la Uniunea Europeană, şi pe de altă parte a Vietnamului la ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est, n.r.). În acest an, a fost semnat acordul de cooperare şi investiţii între Vietnam şi Uniunea Europeană, sub preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, este important de spus că economia românească, antreprenorii români, comunitatea de afaceri românească trebuie să fie tot mai prezentă în economia internaţională şi în mod deosebit în cea din afara spaţiului Uniunii Europene. Cred că o oportunitate mai bună decât cea legată de relaţiile româno-vietnameze nu există. Ambele părţi au creşteri economice susţinute. România poate şi sperăm să fie percepută de către antreprenorii vietnamezi drept un hub pentru comerţul în spaţiul Uniunii Europene, după cum şi noi privim la Vietnam ca un hub pentru altă regiune importantă, integratoare, cum este ASEAN”, a spus Comănescu, citat de Agerpres.

Uniunea Europeană și Vietnam au semnat un acord comercial și un acord de protecție a investițiilor la 30 iunie 2019, în timpul exercitării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene.

Vietnamul este cel de-al doilea partener comercial al UE ca mărime din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), după Singapore, înregistrând un comerț cu mărfuri în valoare de 47,6 miliarde de euro pe an și cu servicii în valoare de 3,6 miliarde de euro. În timp ce stocul de investiții al UE în Vietnam rămâne modest, ridicându-se la 8,3 miliarde de euro în 2016, un număr tot mai mare de întreprinderi europene se stabilesc în Vietnam pentru a institui un centru care să deservească regiunea Mekong.

Printre principalele importuri ale UE din Vietnam se numără echipamentele de telecomunicații, îmbrăcămintea și produsele alimentare. UE exportă în principal în Vietnam mărfuri precum utilaje și echipamente de transport, produse chimice și produse agricole.

Acordul comercial UE-Vietnamva elimina peste 99 % din toate tarifele și va elimina parțial restul tarifelor prin contingente limitate cu taxe zero, cunoscute sub numele de contingente tarifare.

La intrarea în vigoare vor fi eliminate 65 % din taxele aplicabile exporturilor din UE în Vietnam, restul fiind înlăturate treptat pe parcursul unei perioade de 10 ani. Taxele aplicabile importurilor din Vietnam în UE vor fi eliminate progresiv de-a lungul unei perioade de 7 ani. Această abordare asimetrică ține seama de faptul că Vietnamul este o țară în curs de dezvoltare.

În cadrul Forumului de Afaceri România – Vietnam, care se desfășoară vineri, 4 octombrie 2019, la București, participanții au ocazia de a intra în dialog direct cu importante companii vietnameze din domenii precum: industria alimentară (pește și fructe de mare, cafea, ceaiuri, fructe confiate), agricultură, mase plastice, echipamente mecanice, echipamente de manipulare și ridicare, mobilier și decorațiuni, energie regenerabilă, domeniul bancar, resurse umane.

Evenimentul, găzduit de Camera de Comerț și Industrie a României este organizat în parteneriat cu Agenția de Promovare a Comerțului din Vietnam (VIETRADE), Ministerul Industriei și Comerțului al Republicii Socialiste Vietnam și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în marja celei de-a XVI a sesiune a Comisiei Mixte de Cooperare Economică România-Vietnam.