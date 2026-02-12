Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de “trinitatea inovație – producție – competitivitate”

Europa, leagănul Revoluției Industriale, nu poate deveni „un frumos parc patrimonial în care vizitatorii admiră prosperitatea trecutului, în timp ce viitorul se construiește în altă parte”, a avertizat premierul belgian Bart De Wever, joi, în discursul susținut la summitul industriei europene de la Anvers, găzduit în sala principală a bursei locale.

De Wever, care participă alături joi la summitul competitivității europene din Alden Biesen, a subliniat că actuala situație a industriei europene cere acțiune urgentă.

„Dacă Europa neglijează baza sa industrială, nu pierde doar creștere. Își pierde influența. Și, în cele din urmă, își pierde suveranitatea”, a spus el.

Premierul belgian a criticat ritmul lent al implementării recomandărilor în domeniul energiei și digitalizării, arătând că „produs cu Europa” trebuie să devină mai mult decât un slogan.

„Nu vrem un „Europa pe primul loc”. Și cu siguranță nu un „Europa singură”. Prefer sloganul „fabricat cu Europa” în loc de „fabricat în Europa”. Să nu imităm prostia altuia”, a subliniat De Weber.

În viziunea sa, viitorul economic al Europei depinde de o „trinitate clară de priorități de top: inovație, productivitate și competitivitate”, care trebuie să rămână centrul atenției decidenților europeni.

Premierul belgian a mai atras atenția că industria europeană trebuie protejată și sprijinită prin măsuri concrete: reducerea poverii administrative, accelerarea autorizărilor pentru companii, diversificarea lanțurilor de aprovizionare și atragerea de investiții strategice în sectoare-cheie precum tehnologiile curate, inteligența artificială, materialele avansate și producția de apărare.

Summitul de la Anvers a reunit lideri industriali și factori de decizie din întreaga Europă, într-un moment în care viitorul competitivității europene se află sub presiunea crizelor energetice, a costurilor ridicate ale muncii și a competiției internaționale, în special din partea Chinei și a Statelor Unite. Tot la Anvers, președintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru „a da frâu liber industriei noastre”, subliniind că fără o strategie „Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi. Anterior, și președinta Comisiei Europene le-a transmis industriașilor că viitorul lor este în Europa, propunând “o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.

Summitul are loc parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre au fost acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune este prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.