“Lebede negre în Marea Neagră”: New Strategy Center și CEPA au organizat un eveniment privind importanța strategică a Mării Negre la Conferința de la München

Corespondență din München

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că războiul provocat de Rusia nu poate fi oprit prin împărțirea Ucrainei și a făcut un apel pentru o implicare mai puternică a Europei în negocierile de pace, comparând acțiunile Moscovei cu Acordul de la München din 1938.

„Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi acum încheiat în mod fiabil prin împărțirea Ucrainei, la fel cum a fost o iluzie să credem că sacrificarea Cehoslovaciei ar salva Europa de un mare război”, a spus Zelenski, în discursul său la Conferința de Securitate de la München, înainte de discuțiile de săptămâna viitoare de la Geneva. El a adăugat că speră ca negocierile să fie „serioase, substanțiale, utile”, dar că „uneori pare că părțile discută despre lucruri complet diferite”.

Zelenski a criticat implicarea redusă a Europei. „Este o mare greșeală” că Europa „practic nu este prezentă la masă”, a spus el, subliniind că aceasta trebuie să joace un rol activ pentru a trimite un semnal clar Rusiei.

Totodată, liderul ucrainean a făcut un apel la SUA și la președintele Donald Trump să facă posibil un armistițiu cu Rusia.

„Oferiți-ne un armistițiu. Președintele Trump poate face asta. Presați-l pe Putin, obțineți un armistițiu, apoi Parlamentul nostru va schimba legea și vom merge la alegeri. Putem, de asemenea, să oferim un armistițiu rușilor dacă ei organizează alegeri în Rusia”, a spus Zelenski.

În viziunea liderului de la Kiev, acordul cu Statele Unite și Europa privind garanțiile de securitate trebuie convenit înainte de încheierea războiului. „Acele garanții răspund la întrebările despre cât de mult va dura până nu va mai avea loc un război din nou”, a insistat el.

În discursul său, președintele ucrainean a transmis și un mesaj dur despre responsabilitatea individuală și colectivă în fața agresiunii ruse.

„Putem rezista Rusiei”, a spus el, amintind de un sportiv ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice pentru că intenționa să poarte o cască cu chipurile sportivilor ucraineni uciși în război. „Rusia nu trebuie să primească nicio speranță că poate scăpa nepedepsită pentru această crimă”, a cerut el.

Zelenski a denunțat lipsa de sprijin din partea administrației americane anterioare.

„Cel mai practic sfat pe care generalul Milley îl putea da Ucrainei la acel moment a fost pur și simplu să sape tranșee. Imaginați-vă sute de mii de trupe ruse la granițe și tot ce auziți este: săpați tranșee”, a punctat el. În același timp, el a insistat că Europa trebuie să dezvolte propriile capacități de apărare și a reiterat că Ucraina „are cea mai puternică armată din Europa” și că „de aceea Europa are nevoie de Ucraina”.

Președintele ucrainean a subliniat curajul cetățenilor săi. „Niciunul dintre oamenii noștri nu a ales să fie așa de erou”, a spus acesta, în timp ce a avertizat că Vladimir Putin „nu mai este interesat de altceva decât războiul” și „este un sclav al acestui război”.

Din acest motiv, Zelenski a cerut garanții de securitate puternice care să răspundă la întrebarea „cât timp nu va mai fi război.”

În privința evoluției militare, Zelenski a spus că forțele ucrainene au ucis sau rănit grav peste 30.000–35.000 de soldați ruși în ultimele luni și că Rusia pierde acum „156 de soldați pentru fiecare kilometru de teritoriu pe care îl securizează”

Într-un atac indirect la adresa premierului maghiar Viktor Orbán, președintele ucrainean a spus că „chiar și un singur Viktor poate să se gândească cum să-și crească burta, nu cum să-și crească armata pentru a opri tancurile rusești să revină pe străzile Budapestei”.

În final, președintele ucrainean a reiterat importanța unității internaționale: „Unitatea noastră este cel mai bun interceptor împotriva planurilor agresive ale Rusiei – cel mai bun – și încă o avem”.

El a mulțumit țărilor care susțin Ucraina, printre care Danemarca, Germania, Cehia, țările nordice, Marea Britanie, Franța, Țările de Jos, Italia, Polonia, SUA, Canada, Turcia și Japonia, și a avertizat că Rusia beneficiază de „complici”, inclusiv Coreea de Nord și companii chineze care furnizează componente pentru armele rusești.