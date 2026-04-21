Legăturile de securitate Polonia-Franța “nu au limite”, afirmă Tusk și Macron la Gdansk: Franța ar putea disloca în Polonia avioane cu focoase nucleare

Cooperarea în domeniul securității dintre Polonia și Franța nu cunoaște limite, a declarat prim-ministrul Donald Tusk, salutând Parisul ca fiind „cel mai loial partener” al Varșoviei și subliniind în același timp că Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare.

Liderul de la Varșovia a făcut aceste declarații luni, după întâlnirea cu președintele francez Emmanuel Macron la Gdańsk, orașul natal al lui Tusk din nordul Poloniei, unde cei doi lideri au purtat discuții pe tema apărării, inclusiv a forței de descurajare nucleară a Franței, relatează TVP World. Totodată, cei doi s-au întâlnit și cu Lech Wałęsa, fondator al mișcării Solidarność în perioada comunistă, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și președinte al Poloniei între 1990 și 1995.

Emmanuel Macron și Donald Tusk au declarat într-o conferință de presă la Gdańsk că sfera relațiilor consolidate dintre cele două state membre NATO ar putea include aspecte legate de descurajarea nucleară, sateliții militari, exercițiile comune, industria de apărare și schimbul de informații, informează și Euronews.

Discuțiile au loc în contextul în care Europa își reevaluează arhitectura de securitate pe fondul războiului Rusiei în Ucraina și al îndoielilor crescânde cu privire la angajamentul pe termen lung al SUA față de regiune.

Franța este singurul stat din Uniunea Europeană care deține arme nucleare de la ieșirea Marii Britanii din bloc, iar Macron a propus extinderea unor elemente ale forței sale de descurajare nucleară către aliații europeni ca parte a revizuirii doctrinei franceze în această privință strategică. Mai mult, Donald Tusk a fost primul lider care a reacționat la cea mai amplă revizuire a doctrinei nucleare franceze, subliniind că Polonia se află în discuții cu Franța pentru aderarea la “programul de descurajare nucleară avansată”

Cooperare fără limite. Franța ar putea disloca în Polonia avioane cu focoase nucleare

Vorbind alături de Macron la o conferință de presă comună, Tusk a declarat: „Pot spune că cooperarea noastră – de la chestiuni nucleare la exerciții comune – este o cooperare care nu are limite”.

Donald Tusk (@donaldtusk) April 20, 2026

El a adăugat că Franța este „cel mai loial partener al Poloniei” când vine vorba de protejarea frontierei de est și de sprijinirea Ucrainei, care se apără de agresiunea rusă pentru al cincilea an consecutiv.

„În Polonia, vedem acest lucru nu doar ca un semn de solidaritate, ci și ca o apărare a frontierei și a securității noastre”, a spus Tusk.

Macron a adăugat că relațiile dintre Polonia și Franța au atins un „nivel istoric”.

Președintele francez a afirmat că în următoarele câteva luni se vor depune eforturi pentru a se înregistra „progrese concrete”, în special în ceea ce privește descurajarea nucleară.

„Este posibil să aibă loc desfășurări” în Polonia ale unor avioane de luptă franceze echipate cu focoase nucleare, a spus el.

Franța și Polonia se adaptează împreună pentru o lume schimbată

Întâlnirea de luni a coincis cu prima Zi a Prieteniei Polono-Franceze și a marcat prima discuție bilaterală directă dintre Tusk și Macron de la semnarea unui tratat istoric care a consolidat cooperarea militară și a introdus garanții reciproce de securitate. Cei doi lideri au parafat pe 9 mai 2025, la Nancy, chiar de Ziua Europei, un tratat de prietenie și cooperare întărită Franța – Polonia.

Tusk a declarat că Polonia și Franța împărtășesc opinia că „lumea s-a schimbat” și că Europa trebuie să acționeze împreună ca răspuns la această schimbare.

„Dacă nu ne asigurăm propria securitate, nimeni altcineva nu o va face pentru noi”, a spus el, adăugând că „Europa trebuie să creadă în propria forță și în propriile capacități”.

Donald Tusk (@donaldtusk) April 20, 2026

Cursa pentru un partener nuclear

Energia nucleară a fost, de asemenea, pe ordinea de zi a întâlnirii de luni, Tusk afirmând că Polonia se află încă într-o fază exploratorie în selectarea unui partener pentru a doua centrală nucleară planificată.

„Cine va prezenta cea mai atractivă ofertă va deveni, desigur, partenerul nostru pentru construirea celei de-a doua centrale nucleare”, a spus el.

Tusk a confirmat că gigantul energetic de stat francez EDF se numără printre ofertanți, adăugând că discuțiile sale cu Macron s-au concentrat nu numai pe aspectele tehnice, ci și pe încrederea pe termen lung.

„Avem nevoie de parteneri în care să putem avea încredere pe termen lung. De aceea, Franța va fi tratată ca unul dintre cei mai serioși parteneri în toate proiectele cheie”, a spus el.

Macron a declarat că decizia privind cine va construi centrala revine Poloniei, dar a subliniat că EDF ar putea juca în continuare un rol chiar și în cazul în care se va alege un alt partener.

„Nu colaborăm cu companii ale căror finanțe sunt necunoscute. EDF este deținută în proporție de 100% de stat, deci este un partener de încredere”, a spus el.

Polonia a apelat la energia nucleară ca parte a unui efort mai amplu de a-și reduce dependența de cărbune și de a-și consolida securitatea energetică pe termen lung.

Pregătirile pentru prima centrală nucleară a țării sunt în curs de desfășurare în municipiul Choczewo, de-a lungul coastei Mării Baltice, în nordul Poloniei, firmele americane Westinghouse și Bechtel urmând să construiască această facilitate energetică.

Se preconizează că primul reactor va intra în funcțiune în 2036, urmând ca alte unități să fie puse în funcțiune în 2037 și 2038.