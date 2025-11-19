Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea

Vodafone, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața tehnologică și telecom de pe continent, avertizează că Europa se apropie de un punct de inflexiune digital: fără reforme rapide și curajoase, continentul riscă să piardă definitiv cursa globală a conectivității. Într-o analiză dedicată importanței Legii Rețelelor Digitale (Digital Networks Act), compania subliniază că noul cadru legislativ reprezintă cea mai mare șansă a Uniunii Europene de a-și recâștiga competitivitatea, de a stimula investițiile în infrastructură și de a construi o economie bazată pe inovație, productivitate și incluziune. În timp ce alte mari puteri accelerează dezvoltarea tehnologiilor avansate și a rețelelor 5G Standalone, Europa rămâne blocată în reglementări fragmentate și subinvestiție cronică — probleme pe care Digital Networks Act trebuie să le rezolve urgent. “Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) este șansa Europei de a își restabili competitivitatea, de a genera investiții în inovație, dar și de a asigura o dezvoltare incluzivă și sustenabilă. Conectivitatea reprezintă coloana vertebrală a economiilor moderne și baza inovării, a productivității și creșterii economice”, arată compania.

Rețelele digitale avansate – inclusiv cele care susțin tehnologia 5G Standalone – sunt esențiale pentru servicii în timp real, bazate pe date, în fiecare sector strategic – de la producție inteligentă și telemedicină până la inteligența artificială și calcul cuantic.

Cu toate acestea, competitivitatea digitală a Europei încă lasă de dorit față de alte puteri mondiale și nu dă semne de redresare.

Provocările principale sunt reglementările fragmentate, lipsa acută de investiții și un ecosistem digital dezechilibrat între marile companii de tehnologie și operatorii de telecomunicații europeni.

Cadrul de reglementare actual pentru infrastructura de conectivitate este prea complex și deseori intruziv, încetinind implementarea unor rețele moderne și sigure.

Acest lucru nu numai că subminează creșterea economică, dar pune presiune și asupra securității naționale și stabilității democratice.

Acum este momentul pentru acțiuni decisive.

Legea Rețelelor Digitale (DNA) poate fi oportunitatea Europei de a redresa acest parcurs și de a își recâștiga poziția de lider în domeniul digital.

Cu o miză atât de mare precum viitorul tehnologic al Europei, factorii de decizie trebuie să se asigure că Legea Rețelelor Digitale va susține trei obiective esențiale:

Deblocarea pieței unice digitale

Piața unică este cel mai important atu strategic al Europei. O piață unică digitală cu adevărat integrată ar putea debloca 415 miliarde de euro anual și ar crea sute de mii de locuri de muncă.

Armonizarea reglementărilor între statele membre prin intermediul regimului de pașaport UE și al principiului ‘țării de origine’ ar facilita comerțul și serviciile transfrontaliere, ar accelera implementarea rețelelor de ultimă generație și ar consolida puterea de negociere a Europei la nivel global.

Pe măsură ce finalizarea pieței unice întârzie, Europa ratează câștiguri semnificative generate de productivitate și noi locuri de muncă, în detrimentul inovației, dar și al eficienței de cost și timp.

Soluție: Stabilirea unui cadru armonizat de licențiere a spectrului la nivelul Uniunii Europene pentru a reduce costurile de implementare și a susține serviciile de comunicații transfrontaliere.

Soluție: Armonizarea autorizațiilor pentru serviciile de comunicații prin satelit pentru a permite implementarea omogenă a tehnologiei satelitare la nivel european, mai ales în zonele rurale, neacoperite și în situații de urgență.

Aceleași reguli pentru aceleași servicii

Europa trebuie să își modernizeze cadrul de reglementare digital pentru a asigura concurența echitabilă. Dacă două servicii au același rol, acestea ar trebui să fie supuse acelorași reguli.

Însă asimetriile actuale se traduc în obligații mai stricte pentru sectorul telecomunicațiilor decât în cazul platformelor digitale. Acest lucru distorsionează concurența și slăbește reziliența infrastructurii de conectivitate.

Până când Europa nu va gestiona acest dezechilibru, riscă să piardă controlul infrastructurii sale digitale în fața rivalilor globali, afectând atât competitivitatea, cât și protecția utilizatorilor.

Soluție: Reformarea cadrului de reglementare depășit privind accesul deschis la internet (open internet) pentru a permite inovația și un mediu concurențial echitabil.

Soluție: Includerea furnizorilor de servicii digitale în domeniul de aplicabilitate a obligațiilor de interconectare și a mecanismelor de soluționare a litigiilor.

Cadru simplificat de reglementare pentru a stimula inovația

Infrastructura digitală a Europei este constrânsă de complexitatea reglementărilor. Regulile care se suprapun și sunt aplicate inconsistent descurajează investițiile și încetinesc inovația.

O abordare simplificată este esențială. Dacă Europa ar elimina duplicarea legislativă și ar moderniza cadrele de reglementare depășite, atunci ar putea construi un ecosistem digital competitiv și rezilient.

Însă lipsa de acțiune nu va face decât să adâncească decalajul de conectivitate, mai ales pentru comunitățile vulnerabile din zone izolate. Și ar putea determina companii axate pe inovație și investitorii acestora să părăsească Europa.

Soluție: Eliminarea reglementărilor învechite, precum obligația de serviciu universal, și simplificarea reglementărilor privind drepturile utilizatorilor finali.

Soluție: Abrogarea Directivei asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice (e-Privacy) aplicate inconsistent și integrarea prevederilor acesteia în Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) pentru a spori claritatea și eficiența legislativă.

Reformularea reglementărilor pentru a facilita dezvoltarea sustenabilă

În ansamblu, Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) trebuie să se concentreze pe stimularea investițiilor și finalizarea implementării rețelelor de bandă largă de foarte mare capacitate.

Reglementarea ar fi necesară doar în cazul în care provocările concurențiale persistă, optând pentru remedii aplicate la nivel înalt și reguli stricte pentru jucătorii dominanți în timpul tranziției către fibră optică.

Europa trebuie să evite întoarcerea către un cadru monopolistic și să asigure un mediu concurențial sustenabil pentru implementarea infrastructurii de conectivitate la scară largă.

Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) este șansa Europei de a construi un viitor digital competitiv, inovator și incluziv.

Prin deblocarea pieței unice, asigurarea unor reguli echitabile și simplificarea reglementărilor, Europa trebuie să profite de acest moment pentru a-și recăpăta rolul de lider digital global, pentru o societate prosperă și rezilientă.