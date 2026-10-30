Lescure: Economia Franței va „merge în zid” fără consolidare fiscală și un buget pentru 2027

Ministrul francez al economiei și finanțelor, Roland Lescure, a avertizat vineri că adoptarea bugetului pentru 2027 și limitarea deficitului la cel mult 5% din PIB sunt esențiale pentru relansarea economiei și păstrarea încrederii investitorilor. Declarațiile vin după trei trimestre consecutive fără creștere economică în Franța, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Sunt deja trei trimestre de când creșterea nu vine la întâlnire”, a declarat Lescure la postul France Info.

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică arată o scădere a Produsului Intern Brut cu 0,1% în trimestrul al treilea. Economia franceză stagnase în trimestrul al doilea, după o contracție de 0,2% în primele trei luni ale anului.

„Concluzia după toate acestea este că, în 2026, economia franceză stă pe loc”, a afirmat ministrul.

Lescure a pus această evoluție pe seama unei „conjugări inedite” de șocuri interne și externe. Printre factorii invocați se numără canicula din timpul verii și scumpirea combustibililor, alimentată de tensiunile geopolitice din jurul Strâmtorii Ormuz.

„Astăzi, dacă nu vom avea consolidarea fiscală pe care am inclus-o în buget, vom merge în zid”, a avertizat el.

Ministrul a insistat asupra necesității adoptării unui buget care să ofere garanții privind stabilitatea financiară a Franței.

„O spun și o repet și o voi repeta până la capăt: avem nevoie de un buget, avem nevoie de un deficit bugetar de cel mult 5%. Este absolut indispensabil”, a declarat Lescure.

În opinia sa, îndeplinirea acestor condiții este necesară pentru a „reveni pe calea creșterii” și pentru a le transmite investitorilor și companiilor că „Franța nu se îndreaptă spre o criză”.

Proiectul de buget pentru 2027, aflat în dezbaterea Adunării Naționale, urmărește reducerea deficitului de la 5,4% din PIB în 2026 la 5% anul viitor.

Guvernul se confruntă însă cu dificultăți în obținerea sprijinului parlamentar pentru forma propusă. Absența unei majorități, apropierea alegerilor prezidențiale și manifestațiile împotriva creșterii costului vieții sporesc incertitudinea privind adoptarea proiectului.