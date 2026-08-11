Letonia a descoperit un tunel sub granița cu Belarus. Autoritățile pregătesc măsuri împotriva rețelelor care facilitează migrația ilegală

Letonia a anunțat marți că a descoperit un tunel sub frontiera cu Belarus și că pregătește măsuri pentru combaterea rețelelor specializate care ajută un număr tot mai mare de migranți să treacă ilegal granița și să pătrundă pe teritoriul Uniunii Europene, transmite Reuters, citat de Agerpres.

În luna iulie, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și focuri de somație pentru a opri migranții care încercau să intre în țară din Belarus, cu care Letonia are o frontieră terestră de 173 de kilometri.

„Protecția frontierei estice a Letoniei va fi consolidată printr-o cooperare mai strânsă între poliția de frontieră, poliția națională, forțele armate naționale și serviciile de securitate și prin folosirea mai intensivă a dronelor pentru a detecta migranții ilegali”, a declarat ministrul de interne Janis Dombrava, într-o conferință de presă comună cu premierul leton Andris Kulbergs.

Țările membre ale UE s-au arătat îngrijorate de migrația ilegală, după ce zeci de mii de oameni au intrat din Maroc în enclava spaniolă Ceuta în ultimele săptămâni.

Andris Kulbergs a afirmat că rețelele infracționale facilitează migrația dinspre Belarus către Letonia, aducând migranți în interiorul spațiului Schengen, dar a precizat că destinația lor finală este alt loc de pe continentul european.

„Ei migrează către locuri unde este mai ușor. Așadar, nu trebuie să fim noi cel mai facil loc”, a adăugat șeful executivului leton.

Kulbergs s-a pronunțat pentru măsuri țintite împotriva rețelelor care transportă migranții de la frontieră către destinațiile lor și pentru crearea unor puncte de sprijin pentru migranți în Letonia, în cadrul a ceea ce a numit „operațiunea Werewolf”. El a declarat luna trecută că situația migranților reprezintă o „amenințare hibridă”, care a determinat Letonia să își dubleze numărul polițiștilor desfășurați la frontieră.

Letonia va coopera cu Estonia, Lituania, Polonia și alte țări pentru a stopa fluxul de migranți, a menționat guvernul de la Riga într-o declarație.

În luna iulie, Lituania a anunțat la rândul său că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra din Belarus.

Fostul comisar european pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat luni că sosirea ilegală a mii de oameni din Maroc în exclava spaniolă Ceuta, la sfârșitul lunii iulie, „îndeplinește toate criteriile unui atac hibrid”. Breton a precizat că originea acestui atac trebuie investigată și identificată de Bruxelles prin intermediul reglementărilor UE privind serviciile digitale.

În opinia sa, cele întâmplate se înscriu într-un „model” observat deja în 2021, când guvernul președintelui belarus Aleksandr Lukașenko „a organizat transferul a 17.500 de persoane care au încercat să treacă frontiera poloneză numai în octombrie, eliberând vize în mod fraudulos cetățenilor irakieni și sirieni”.