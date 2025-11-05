Letonia amână până în noiembrie 2026 decizia privind retragerea din Convenția de la Istanbul, care vizează combaterea violenței împotriva femeilor

Parlamentul Letoniei a amânat o decizie privind retragerea din Convenția de la Istanbul, care vizează combaterea violenței împotriva femeilor, în urma opoziției venite din partea președintelui țării și a protestatarilor, informează The Guardian.

În cadrul unui nou vot desfășurat miercuri dimineață, după ce președintele Edgars Rinkēvičs a retrimis proiectul legislativ Parlamentului, deputații au decis să amâne luarea unei decizii pe acest subiect până în noiembrie 2026.

Inițial, Parlamentul votase la sfârșitul lunii trecute pentru retragerea din tratat, argumentând că acesta introduce o definiție a genului care depășește noțiunea de sex biologic, prezentându-l drept un construct social, notează Reuters.

Legiuitorii au susținut, de asemenea, că protecțiile interne prevăzute în legislația letonă erau suficient de stricte, iar retragerea nu ar modifica în mod substanțial situația juridică.

Decizia de astăzi înseamnă, practic, că hotărârea finală va fi luată de viitorul Parlament, întrucât Letonia urmează să organizeze alegeri parlamentare în octombrie 2026, ceea ce ar putea transforma subiectul într-o temă centrală de campanie.

Premierul Evika Siliņa a salutat amânarea, afirmând că aceasta reprezintă „o victorie a democrației, a statului de drept și a drepturilor femeilor”.

„Este o victorie a poporului leton. Letonia este un partener și aliat de încredere și rămâne angajată față de valorile europene”, a declarat ea.

Săptămâna trecută, parlamentarii din Letonia au votat cu 56 de voturi pentru, 32 împotrivă și două abțineri retragerea din Convenția de la Istanbul – un tratat al Consiliului Europei menit să standardizeze sprijinul acordat femeilor victime ale violenței – la doar un an de la intrarea sa în vigoare.

Legislația privind retragerea din tratat a fost introdusă de un partid de opoziție de dreapta, Letonia pe primul loc, dar a fost adoptată cu sprijinul unuia dintre cele trei partide din coaliția de guvernare. Uniunea Verzilor și Fermierilor, de centru, s-a distanțat de partidul prim-ministrului Evika Siliņa pentru a contribui la adoptarea proiectului de lege.

Votul pentru retragerea din convenție a fost criticat aspru de grupurile pentru drepturile omului, care au avertizat că această decizie ar duce la regresul drepturilor femeilor în Letonia.