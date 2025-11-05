U.E.
Letonia amână până în noiembrie 2026 decizia privind retragerea din Convenția de la Istanbul, care vizează combaterea violenței împotriva femeilor
Parlamentul Letoniei a amânat o decizie privind retragerea din Convenția de la Istanbul, care vizează combaterea violenței împotriva femeilor, în urma opoziției venite din partea președintelui țării și a protestatarilor, informează The Guardian.
În cadrul unui nou vot desfășurat miercuri dimineață, după ce președintele Edgars Rinkēvičs a retrimis proiectul legislativ Parlamentului, deputații au decis să amâne luarea unei decizii pe acest subiect până în noiembrie 2026.
Inițial, Parlamentul votase la sfârșitul lunii trecute pentru retragerea din tratat, argumentând că acesta introduce o definiție a genului care depășește noțiunea de sex biologic, prezentându-l drept un construct social, notează Reuters.
Legiuitorii au susținut, de asemenea, că protecțiile interne prevăzute în legislația letonă erau suficient de stricte, iar retragerea nu ar modifica în mod substanțial situația juridică.
Decizia de astăzi înseamnă, practic, că hotărârea finală va fi luată de viitorul Parlament, întrucât Letonia urmează să organizeze alegeri parlamentare în octombrie 2026, ceea ce ar putea transforma subiectul într-o temă centrală de campanie.
Premierul Evika Siliņa a salutat amânarea, afirmând că aceasta reprezintă „o victorie a democrației, a statului de drept și a drepturilor femeilor”.
„Este o victorie a poporului leton. Letonia este un partener și aliat de încredere și rămâne angajată față de valorile europene”, a declarat ea.
Săptămâna trecută, parlamentarii din Letonia au votat cu 56 de voturi pentru, 32 împotrivă și două abțineri retragerea din Convenția de la Istanbul – un tratat al Consiliului Europei menit să standardizeze sprijinul acordat femeilor victime ale violenței – la doar un an de la intrarea sa în vigoare.
Legislația privind retragerea din tratat a fost introdusă de un partid de opoziție de dreapta, Letonia pe primul loc, dar a fost adoptată cu sprijinul unuia dintre cele trei partide din coaliția de guvernare. Uniunea Verzilor și Fermierilor, de centru, s-a distanțat de partidul prim-ministrului Evika Siliņa pentru a contribui la adoptarea proiectului de lege.
Votul pentru retragerea din convenție a fost criticat aspru de grupurile pentru drepturile omului, care au avertizat că această decizie ar duce la regresul drepturilor femeilor în Letonia.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Proiectul pentru lansarea euro digital până în 2029 provoacă tensiuni între Banca Centrală Europeană, bănci și europarlamentari
Planul Băncii Centrale Europene (BCE) de a lansa un euro digital până în 2029 se confruntă cu opoziția puternică a industriei bancare europene și a unor europarlamentari, potrivit unui articol publicat de Financial Times și citat de Agerpres.
Înaintea unei audieri-cheie în Parlamentul European, 14 mari bănci europene – printre care Deutsche Bank, BNP Paribas și ING – au avertizat că proiectul ar putea submina sistemele de plăți din sectorul privat. Aceste instituții financiare, reunite în cadrul Inițiativei Europene de Plăți (EPI), dezvoltă propriul portofel digital, Wero, menit să ofere clienților o alternativă europeană la giganții americani Visa și Mastercard.
„Actuala configurare a euro digital pe segmentul de retail abordează în mare măsură aceleași metode utilizate de companiile private, fără a oferi o valoare adăugată clară pentru consumatori”, au transmis băncile într-o declarație comună.
EPI a fost creată tocmai pentru a reduce dependența Europei de sistemele americane de plăți, însă lansarea monedei digitale europene este percepută de sectorul bancar ca o posibilă concurență directă.
În paralel, europarlamentarul spaniol Fernando Navarrete, desemnat de Parlamentul European să evalueze proiectul, susține o versiune limitată a euro digital, care să fie folosit doar în locul numerarului pentru plăți offline, nu ca mijloc universal de plată în timp real, așa cum propune BCE.
În raportul său, Navarrete avertizează că funcționalitățile online ale euro digital ar putea crea „ecosisteme paralele de plăți care împiedică extinderea soluțiilor private pe plan european”.
Potrivit oficialilor BCE, proiectul, analizat din 2020, are rolul de a proteja autonomia financiară a Europei într-un context geopolitic marcat de tensiuni și de creșterea influenței monedelor digitale americane, inclusiv a stablecoins, promovate de președintele SUA, Donald Trump.
Într-o declarație din septembrie, Piero Cipollone, membru al consiliului executiv al BCE, a explicat că lansarea unui euro digital este necesară pentru a proteja „libertatea, autonomia și securitatea noastră”, în condițiile în care pondera plăților în numerar în magazine a scăzut de la 72% în 2019 la 52% în 2024.
Săptămâna trecută, Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat oficial etapele pentru introducerea euro digital, cu un program pilot în 2027 și lansarea completă prevăzută pentru 2029. Comisia Europeană a prezentat cadrul legislativ aferent încă din 2023.
Deși miniștrii de Finanțe din zona euro au salutat progresele și au cerut accelerarea procesului legislativ, opoziția din partea băncilor și a unor deputați europeni persistă.
Un studiu realizat de PwC la solicitarea industriei bancare estimează că lansarea euro digital ar putea costa până la 30 miliarde de euro sectorul financiar european. BCE a respins această cifră, susținând că valoarea reală a costurilor nu depășește șase miliarde de euro.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană lucrează la un cod de bune practici privind etichetarea conținutului generat de AI
Comisia Europeană a demarat lucrările la un cod de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de AI.
În conformitate cu Legea privind AI, conținutul precum deepfake-urile și anumite texte generate de AI, precum și alte materiale sintetice trebuie să fie identificate în mod clar ca atare.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, această cerință reflectă dificultatea tot mai mare de a distinge conținutul generat de AI de materialul autentic, produs de oameni.
Reuniunea plenară de astăzi, care aduce împreună experții independenți numiți de Oficiul European pentru AI, marchează începutul unui proces incluziv, de șapte luni, condus de părțile interesate, pentru elaborarea codului.
Experții independenți vor conduce procesul, utilizând contribuțiile din consultarea publică și ale părților interesate selectate printr-o cerere deschisă.
Viitorul cod de bune practici privind transparența conținutului generat de AI va fi un instrument voluntar menit să ajute furnizorii de sisteme generative de AI să își îndeplinească în mod eficient obligațiile de transparență.
Acesta va sprijini marcarea conținutului generat de AI, inclusiv a conținutului audio, a imaginilor, a videoclipurilor și a textelor sintetice, în formate lizibile de mașini, pentru a permite detectarea acestuia.
Codul va ajuta, de asemenea, utilizatorii care folosesc deepfake-uri sau conținut generat de AI să dezvăluie în mod clar implicarea AI, în special atunci când informează publicul cu privire la chestiuni de interes public.
Aceste obligații vor intra în vigoare în august 2026, completând normele existente, cum ar fi cele privind sistemele de AI cu risc ridicat sau modelele de AI cu utilizare generală.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Parliament of Enterprises 2025. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază rolul central al antreprenorilor în recăpătarea competitivității europene: Antreprenorialul este spiritul Europei unite
Antreprenoriatul este spiritul Europei unite, a subliniat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Eurodeputatul a participat la evenimentul „Parliament of Enterprises 2025”, organizat de Eurochambers și care s-a bucurat de prezența a sute de antreprenori și reprezentanți ai mediului de afaceri reuniți în hemiciclul Parlamentului European.
„Europa are nevoie de antreprenori curajoși, nu de birocrație în exces. A fost o imagine extraordinară, sala plenului plină de oameni care creează locuri de muncă, inovează și dau viață economiei europene”, a descris Negrescu atmosfera.
Acesta a amintit că Europa are în prezent de „26 de milioane de IMM-uri, care reprezintă 99,8% din totalul întreprinderilor și oferă aproape 90 de milioane de locuri de muncă”.
„Ele sunt coloana vertebrală a economiei noastre și trebuie să fie în centrul deciziilor politice, nu la finalul lor”, a evidențiat vicepreședintele Parlamentului European.
În context, Victor Negrescu a transmis „un mesaj clar”.
„Europa trebuie să acționeze mai rapid și mai simplu. IMM-urile trebuie să aibă acces real la fondurile europene și la piața unică. Tranziția energetică și digitală trebuie să fie o oportunitate economică, nu o povară administrativă”, a evidenția Negrescu.
El a amintit că a propus „creșterea alocărilor din bugetul european pentru IMM-uri”, a „obținut finanțare pentru un one-stop-shop digital pentru antreprenori”, a „cerut granturi directe prin Mecanismul de Redresare și Reziliență” și a „lansat ideea unui Pact European pentru IMM-uri, care să unească toate instrumentele de sprijin sub un cadru coerent”.
„Europa își va recăpăta competitivitatea doar dacă sprijină concret antreprenorii”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
