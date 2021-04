Leviatan Design a prezentat noile tehnologii și proceduri de lucru studenților Academiei Tehnice Militare

Leviatan Design a prezentat, miercuri, la Academia Tehnica Militara, noua abordare a companiei in proiectarea, urmarirea si executia cladirilor, bazata pe automatizare a proceselor, utilizarea tehnologiei, implementarea instructiunilor si procedurilor de lucru in vederea realizarii in mod colaborativ a proiectelor in toate fazele de proiectare.

“Ne-am bucurat să împărtășim viziunea noastră cu studentii din anul 4 de la specializarea Constructii si Fortificatii”, a declarat, pentru CaleaEuropeana.ro, directorul general Leviatan Design, Cătălin Podaru.

“Din perspectiva Leviatan Design, companie cu experiență ca proiectant general pentru proiecte de infrastructură de apărare și NATO, colaborarea cu universitatile din domeniu are ca prim scop constientizarea studentilor asupra schimbarilor majore in domeniul ingineriei generate de adoptarea si implementarea solutiilor de automatizare. Digitizarea sectorului de constructii are o dinamică pe care încă de pe acum studenții trebuie să o adopte”, a completat el.

Prezentarea experților Leviatan Design s-a bazat pe exemple privind modalitățile de implementare concretă și activă a procesului de lucru folosind conceptul BIM. Spre deosebire de tehnologia tradițională CADD (Computer-Aided Design and Drafting), pe lângă obiectele grafice obtinute in urma modelarii 3D, abordarea Building Information Modeling permite gestionarea de date sau informații conexe si complexe, generarea automata de planse, de rapoarte si ulterior urmărirea clădirii în perioada de executie si exploatare.

“Pentru mine, ca absolvent al Academiei Tehnice Militare – specializarea Construcții și Fortificații, este evidentă necesitatea ca tinerii viitori ofițeri de Geniu care studiază azi în acest domeniu să se acomodeze cu noile proceduri care le pot optimiza sistemul de gestionare a activităților. Setarea instructiunilor de lucru, crearea fluxurilor de comunicare intre toti membrii echipei, investitiile majore in tehnologie, utilizarea de softuri si aplicatii specifice ingineriei in constructii si utilizarea unei platforme de stocare a tuturor datelor ne asigura coordonarea și colaborarea între membrii tuturor echipelor implicate în proiect (arhitecți, ingineri de specialitate, furnizori, executanți, beneficiari) pe tot parcursul acestuia de la autorizare, proiect tehnic si executie pana la AS Build, astfel se obtin proiecte integrate, livrate cu un nivel de calitate ridicat pentru clienții nostri”, a mai declarat Cătălin Podaru.