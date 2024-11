Liberalii europeni se declară “alături de Elena Lasconi în lupta pentru un viitor pro-european pentru toți românii”

Președinta grupului Renew Europe din Parlamentul European, Valerie Hayer, a transmis luni un mesaj de susținere pentru candidata USR la funcția de președinte al României, Elena Lasconi, calificată în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, unde se va confrunta cu suveranistul Călin Georgescu, independentul surpriză care i-a devansat pe toți contracandidații și a câștigat primul tur al scrutinului.

“Felicitări Elenei Lasconi pentru succesul său major de a trece în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România. Dragă Elena, întreaga (familie politică Renew Europe îți este alături în lupta ta pentru un viitor pro-european, liberal și progresist pentru toți românii“, a scris Hayer, pe X.

Congratulations to @ElenaLasconi for her major success in proceeding to the second round of Romania’s presidential election.

Dear Elena, your whole @RenewEurope family stands with you in your fight for a pro-European, liberal and progressive future for all Romanians. pic.twitter.com/Prnac5NF27

— Valérie Hayer (@ValerieHayer) November 25, 2024