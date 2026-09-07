Libertatea Germaniei este subminată de dronele rusești și de parlamentarii pro-Moscova, avertizează ministrul de Interne după victoria regională a AfD

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a atras atenția că libertatea țării sale este amenințată atât din exterior, cât și din interior, într-o referire la incidentele cu drone rusești și la victoria zdrobitoare a partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania în landul Saxonia-Anhalt, informează The Guardian.

Libertatea în Germania este „amenințată din exterior de dronele rusești care survolează spațiul nostru aerian și din interior de adepții ideologiei Moscovei din parlamentele noastre”, a declarat Dobrindt, în cadrul unui miting politic din Bavaria, potrivit Reuters.

Aeroportul din Leipzig, un important nod de tranzit pentru transportul militar către Ucraina, a fost blocat la începutul lunii august după ce a fost descoperită o dronă care transporta explozibili.

După investigații, guvernul federal de la Berlin a acuzat Rusia că se află în spatele incidentului și a anunțat măsuri punitive: consulatul rus din Bonn și un centru cultural rus din Berlin au fost închise.

De asemenea, Germania pregătește un amplu pachet de măsuri împotriva sabotajului și atacurilor hibride, care prevede extinderea unităților mobile antidronă în nouă orașe, protejarea infrastructurii critice și crearea unui „Cyberdome” național pentru detectarea și blocarea atacurilor informatice.

Incidentele cu drone rusești nu sun singurele care amenință democrația în Germania.

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut 43,8% din voturile exprimate duminică în landul german Saxonia-Anhalt, mai mult decât dublu față de rezultatul din 2021. Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a cancelarului Friedrich Merz a înregistrat o scădere drastică, ajungând la 17,2%, cel mai slab rezultat al său din istorie în acest land din estul țării.

Programul de guvernare care i-a adus AfD-ului victoria în Saxonia-Anhalt este unul descris drept unul „radical” și cu înclinații pro-etniei germane, potrivit BBC.

Programul, care are peste 150 de pagini, conține planuri ample de reformare a landului Saxonia-Anhalt, de înăsprire a măsurilor împotriva imigranților și de sprijinire a familiilor numeroase de origine germană.

Saxonia-Anhalt are cea mai îmbătrânită populație din Germania, iar proporția persoanelor în vârstă este în creștere.

Partidul AfD și-a propus să combată „dispariția poporului german” prin acordarea de facilități fiscale familiilor numeroase și prin asigurarea îngrijirii gratuite a copiilor de etnie germană. Partidul atribuie rata scăzută a natalității, în parte, a ceea ce numește „deviere sexuală și stiluri de viață care nu favorizează reproducerea”.

De asemenea, acesta vizează îmbunătățirea relațiilor cu Rusia, ceea ce contrazice în mod direct politicile guvernului federal de coaliție, care este un susținător cheie al Ucrainei.

Saxonia-Anhalt, la fel ca o mare parte din fosta Germanie de Est comunistă, este un bastion al partidului AfD, dar partidul înregistrează rezultate bune în toată țara.

Anul trecut, la alegerile federale din Germania, partidul s-a clasat pe locul al doilea, obținând un număr record de 152 de mandate în parlamentul de 630 de locuri, cu 20,8% din voturi.