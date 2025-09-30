SUA
Lideri europeni și din Orientul Mijlociu salută planul de pace al SUA pentru Gaza. Trump avertizează Hamas să-l accepte
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să-l accepte, informează BBC.
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
La conferința de presă de luni, la Casa Albă, Donald Trump a numit planul „o zi istorică pentru pace”. Totuși, el a precizat că premierul israelian va avea sprijinul SUA pentru a „duce la capăt distrugerea amenințării reprezentate de Hamas” dacă gruparea nu va accepta acordul. Netanyahu a declarat la rândul său că Israelul „va duce treaba la bun sfârșit” dacă Hamas respinge planul sau nu îl pune în aplicare.
Într-un mesaj video transmis la scurt timp, Netanyahu și-a reafirmat opoziția îndelungată față de un stat palestinian: „Nu este scris în acord. Am spus că ne vom opune ferm unui stat palestinian.” El a adăugat că planul ar permite Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) să rămână în Gaza — contrar textului publicat de Casa Albă.
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis că este „încurajat de răspunsul pozitiv al premierului Netanyahu” la propunere, adăugând că „toate părțile trebuie să profite de acest moment pentru a da păcii o șansă reală”.
În Regatul Unit, premierul Keir Starmer a salutat planul, făcând apel „la toate părțile să se reunească și să lucreze cu administrația SUA pentru a finaliza acest acord și a-l transforma în realitate”. „Hamas ar trebui acum să accepte planul și să pună capăt suferinței, depunând armele și eliberând toți ostaticii rămași”, a transmis liderul britanic.
Din Franța, președintele Emmanuel Macron a transmis că țara sa „este pregătită să contribuie” la eforturile de a pune capăt războiului și de a elibera ostaticii. „Aceste elemente trebuie să deschidă calea către discuții aprofundate cu toți partenerii relevanți pentru a construi o pace durabilă în regiune, bazată pe soluția celor două state”, a punctat el.
La rândul ei, șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat că propunerea „ar putea reprezenta un punct de cotitură în acest proces”, iar Italia „îndeamnă toate părțile să profite de această oportunitate și să accepte planul”.
Miniștrii de externe ai Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite, Qatarului, Egiptului, Iordaniei, Turciei, Indoneziei și Pakistanului au emis o declarație comună în care au salutat „leadership-ul lui Trump și eforturile sale sincere de a pune capăt războiului din Gaza”. Ei și-au exprimat disponibilitatea de a lucra cu SUA pentru finalizarea și implementarea acordului, care „ar trebui să conducă la o soluție cu două state, în care Gaza este pe deplin integrată cu Cisiordania într-un stat palestinian”.
Autoritatea Palestiniană (AP), care guvernează părți din Cisiordania ocupată de Israel, a calificat eforturile președintelui SUA drept „sincere și determinate” și a afirmat, prin agenția Wafa, că „își reînnoiește angajamentul comun de a lucra cu Statele Unite, statele din regiune și partenerii” pentru a pune capăt războiului din Gaza, a asigura livrarea suficientă de ajutor umanitar și eliberarea ostaticilor și deținuților.
Ce prevede planul american
Propunerea ar începe cu încetarea imediată a operațiunilor militare și „înghețarea” liniilor actuale de contact până când sunt îndeplinite condițiile pentru o retragere etapizată. Hamas ar urma să depune armele, iar tunelurile și facilitățile de producție de armament să fie distruse.
Pentru fiecare ostatic israelian decedat al cărui corp este predat, Israelul ar elibera rămășițele a 15 palestinieni morți, prevede documentul. De îndată ce ambele părți cad de acord, „ajutorul umanitar complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza”.
În privința guvernanței, SUA propun ca Gaza să fie administrată temporar de un „comitet palestinian tehnocrat, apolitic”, sub supravegherea unui nou organism internațional de tranziție — „Consiliul Păcii” (Board of Peace), condus de Donald Trump. Fostul premier britanic Sir Tony Blair ar urma să facă parte din acest organism, alături de alți lideri „ce urmează a fi anunțați”. Sir Tony a numit planul „curajos și inteligent”.
Documentul accentuează un „plan de dezvoltare economică” pentru reconstrucția Gazei și prevede că „Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza”, iar retragerea forțelor militare va avea loc în etape. Într-o schimbare față de declarațiile anterioare, planul prevede că palestinienii nu vor fi forțați să părăsească Gaza: „Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi oportunitatea de a construi o Gaza mai bună”, a menționat Trump.
Anunțul planului vine la câteva zile după ce Netanyahu a atacat recunoașterea statului palestinian de către mai multe țări occidentale, într-un discurs combativ la Adunarea Generală a ONU. Premierul israelian a numit mișcările de recunoaștere o „pată rușinoasă” care transmite mesajul că „uciderea evreilor dă roade”, remarcă ce a determinat zeci de oficiali și diplomați să părăsească sala.
Deși Donald Trump l-a susținut ferm pe Netanyahu după revenirea sa la Casa Albă pentru un al doilea mandat, frustrarea față de unele acțiuni recente ale Israelului a crescut. Trump și-a exprimat nemulțumirea față de recenta lovitură israeliană asupra unor membri Hamas aflați în Qatar, aliat-cheie al SUA. Înaintea conferinței de presă de luni, Netanyahu l-a sunat pe premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, din Casa Albă, pentru a-și exprima regretul că o lovitură cu rachetă a Israelului a ucis din greșeală un militar qatarez.
Armata israeliană a declanșat campania din Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, cel puțin 66.055 de oameni au fost uciși în atacurile israeliene de atunci. Un organism sprijinit de ONU a confirmat recent că foametea a pus stăpânire pe orașul Gaza, iar la începutul lunii o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul a comis genocid în Gaza — acuzații pe care Israelul le respinge ferm.
SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, anunță vicepreședintele JD Vance
SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază de acțiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruși, a declarat duminică vicepreședintele american JD Vance, informează Reuters.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk țărilor europene, care la rândul lor le vor trimite Ucrainei.
Vance a declarat duminică la Fox News că președintele Donald Trump va lua “decizia finală” cu privire la aprobarea sau respingerea acestei cereri. “În mod cert, analizăm o serie de solicitări din partea europenilor”, a spus Vance, potrivit Agerpres.
Citiți și Ucraina pregătește un “Mega Deal” cu SUA pentru arme americane de 90 de miliarde de dolari, anunță Zelenski. Kievul propune și un “Drone Deal” pentru a exporta dronele produse
Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei în timp ce această țară ripostează împotriva atacurilor regulate cu rachete și drone ale Rusiei.
Vance a mai spus că invazia Rusiei împotriva Ucrainei a stagnat recent, Moscova înregistrând puține câștiguri teritoriale. “Am urmărit în mod activ pacea chiar de la începutul administrației noastre, însă rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. O mulțime de oameni mor. Ei nu se pot lăuda cu prea multe în schimb’, a spus vicepreședintele american.
O astfel de livrare de arme va fi în mod cert considerată de Rusia o escaladare în războiul său în Ucraina.
Trump anunță noi tarife vamale: 100% pe medicamentele de marcă importate și taxe suplimentare pentru camioane și mobilă
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi o nouă rundă de tarife comerciale, care include o taxă vamală de 100% pe importurile de medicamente de marcă sau brevetate, aplicabilă de la 1 octombrie, cu excepția companiilor care construiesc fabrici în SUA, informează BBC.
Washingtonul va introduce, de asemenea, o taxă de import de 25% pentru toate camioanele grele și un tarif de 50% pentru dulapurile de bucătărie și baie, a precizat liderul american, prezentând măsurile cu accent pe protejarea industriei interne.
„Motivul este ‘inundația’ de astfel de produse în Statele Unite din partea altor țări. Trebuie să protejăm producătorii americani”, a scris Trump pe platforma Truth Social.
Noile tarife riscă să afecteze marii producători de medicamente de marcă din Marea Britanie, Irlanda, Germania, Elveția și Japonia. Totuși, ministrul Comerțului din Irlanda, Simon Harris, a declarat vineri că un acord încheiat în august între UE și SUA rămâne în vigoare, stabilind că eventualele taxe americane pentru produsele farmaceutice europene nu pot depăși pragul de 15%.
„Vreau să subliniez că declarația comună UE-SUA din 21 august a precizat clar că orice taxe noi pentru medicamente exportate din Uniunea Europeană sunt plafonate la 15%”, a spus Harris.
Marea Britanie a exportat anul trecut medicamente în valoare de peste 6 miliarde de dolari pe piața americană, potrivit datelor ONU. Guvernul britanic a transmis că „situația este îngrijorătoare pentru industrie” și că va continua dialogul cu Washingtonul.
Trump a justificat taxa de 25% pentru camioanele grele prin nevoia de a proteja producătorii americani, precum Peterbilt și Mack Trucks, de „concurența externă neloială”. „Aceste companii vor fi protejate de valul de perturbări externe”, a afirmat el.
De asemenea, Casa Albă a anunțat impunerea unei taxe de 50% pe dulapurile de bucătărie și baie și, începând de săptămâna viitoare, o taxă de 30% pe mobilierul tapițat, invocând nivelul ridicat al importurilor care ar afecta producătorii locali.
Noile măsuri extind politica de tarife vamale a lui Trump, unul dintre pilonii celui de-al doilea mandat la Casa Albă. În august, administrația a introdus tarife generale pentru peste 90 de țări, în încercarea de a stimula producția și locurile de muncă în SUA.
Anterior, au fost aplicate taxe specifice pe importurile de oțel, cupru, aluminiu, automobile și piese auto.
Camera de Comerț a SUA a avertizat însă că multe piese utilizate în construcția de camioane provin „în mare parte” din Mexic, Canada, Germania, Finlanda și Japonia – țări considerate aliați apropiați ai Statelor Unite. Organizația a subliniat că este „nerealist” ca aceste componente să fie produse intern pe termen scurt, ceea ce ar putea duce la costuri mai mari pentru industrie.
Donald Trump a semnat decretul pentru trecerea TikTok sub control american
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi, prin decret, planul prin care aplicația de videoclipuri scurte TikTok va trece sub controlul unor investitori americani, măsură necesară pentru ca platforma să continue să funcționeze pe teritoriul SUA, relatează agenția Kyodo, potrivit Agerpres.
Documentul nu oferă detalii precise privind viitoarea structură a acționariatului, dar stabilește că ByteDance, compania chineză care deține TikTok, are la dispoziție 120 de zile pentru finalizarea tranzacției. Noul vehicul de afaceri ar urma să fie evaluat la aproximativ 14 miliarde de dolari, a precizat vicepreședintele JD Vance, prezent la ceremonia de semnare din Biroul Oval.
„Avem investitori americani care preiau, operează, foarte sofisticat”, a declarat Donald Trump, adăugând că noua companie va fi susținută de „patru sau cinci investitori absolut de talie mondială”. El a menționat Oracle, despre care a afirmat că „va juca un rol foarte mare în privința securității, siguranței și a orice altceva”, subliniind: „Avem controale foarte bune.”
Printre cei nominalizați de președinte se numără Larry Ellison, co-fondatorul Oracle, Rupert Murdoch, fondatorul News Corp., și Michael Dell, fondatorul Dell Technologies.
Decretul intitulat „Salvarea TikTok în paralel cu protecția securității naționale” prevede că ByteDance va putea păstra cel mult 20% din viitoarea societate mixtă. Noua entitate va deține controlul asupra algoritmilor și moderării conținutului – aspecte aflate în centrul disputelor privind riscurile de securitate pentru SUA.
Trump a afirmat săptămâna trecută că omologul său chinez, Xi Jinping, susține acordul, după o convorbire telefonică de durată. În plus, șeful statului american prelungise deja luna aceasta, printr-un alt decret, termenul pentru separarea TikTok de controlul companiei-mamă chineze, noua dată-limită fiind 16 decembrie.
