Liderii arabi răspund planului lui Trump pentru Fâșia Gaza cu o inițiativă de 53 mld. de dolari, centrată pe protejarea drepturilor palestinienilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat marți seară o discuție telefonică cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, despre evoluțiile actuale din regiune. Cei doi lideri au făcut un schimb de opinii privind următorii pași în cooperarea bilaterală și eforturile comune pentru asigurarea securității și stabilității.

„Ne coordonăm pozițiile și facem totul pentru a garanta pacea cât mai curând posibil și pentru a pune capăt acestui război. Pacea este necesară pentru noi toți. O pace justă, cu garanții clare de securitate. Alături de conducerea Statelor Unite și a întregii Europe, acest obiectiv este absolut realizabil”, a scris Zelenski, pe platforma X.

I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer. We discussed the current developments and exchanged views on the next steps.

We are coordinating our positions and doing everything to achieve guaranteed peace as soon as possible and bring an end to this war.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025