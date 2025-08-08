SUA
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, urmează să semneze vineri, la Casa Albă, o declarație comună prin care se angajează la un acord de pace facilitat de administrația Trump, menit să pună capăt unui conflict ce durează de aproape patru decenii între cele două state, relatează Politico.
Ambele țări ar urma, de asemenea, să semneze acorduri care extind relațiile bilaterale cu Washingtonul, un progres posibil datorită medierii SUA în rezolvarea unei dispute legate de dezvoltarea unui coridor de tranzit comun, potrivit a trei oficiali americani citați sub anonimat.
„Aștept cu nerăbdare să îi primesc mâine la Casa Albă pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, pentru un summit istoric de pace”, a scris Trump joi pe platforma sa socială Truth Social. „Statele Unite vor semna, de asemenea, acorduri bilaterale cu ambele țări pentru a exploata împreună oportunitățile economice, astfel încât să putem valorifica pe deplin potențialul regiunii Caucazului de Sud.”
Punctul central în detensionarea conflictului este înțelegerea privind Coridorul Zangezur – o porțiune muntoasă de teritoriu armean ce leagă Azerbaidjanul de exclava sa Nahicevan. Armenia a acceptat să acorde SUA drepturi exclusive de dezvoltare pe acest teren pentru 99 de ani, Washingtonul urmând să subînchirieze zona unui consorțiu care va construi linii feroviare, conducte de petrol și gaz, fibră optică și, posibil, infrastructură de transmitere a energiei electrice pe cei aproximativ 43 km ai coridorului.
Oficialii americani au precizat că evenimentul de vineri a fost denumit de Washington „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP Peace Summit). „Am reușit să reducem problema la: ‘dacă putem debloca doar una dintre piese, poate restul pieselor încep să se așeze la locul lor’”, a spus unul dintre oficiali.
Declarația comună este considerată a fi prima de acest fel semnată vreodată între cele două state ostile. Miniștrii de externe ar urma să parafeze textul unui tratat convenit în martie, dar asupra căruia progresele au fost lente.
Ca parte a înțelegerii, SUA vor face mai multe gesturi de bunăvoință față de Baku, inclusiv ridicarea restricțiilor privind cooperarea în domeniul apărării cu Baku, printr-o derogare de la Legea privind sprijinirea libertății din 1992, care interzice acordarea de asistență directă guvernului azer din cauza disputelor sale cu Armenia.
Totodată, Armenia și Azerbaidjanul vor părăsi Grupul de la Minsk al OSCE – din care mai fac parte Franța, Rusia și SUA –, structura internațională creată pentru medierea conflictului, dar considerată inutilă de Baku după războiul din 2020, în urma căruia Azerbaidjanul a recucerit enclava Nagorno-Karabakh.
INTERNAȚIONAL
Trump spune că se va întâlni cu Putin, indiferent dacă acesta acceptă sau nu o discuție cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge”
Președintele american Donald Trump a declarat că va avea o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, indiferent dacă liderul de la Kremlin acceptă sau nu să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, informează Politico Europe.
Declarațiile lui Trump au contrazis o afirmație anterioară a unui oficial de la Casa Albă, care susținea că o întâlnire între Putin și Zelenski era o condiție prealabilă pentru o întrevedere cu președintele american.
Întrebat dacă Vladimir Putin ar trebui să se întâlnească mai întâi cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a răspuns: „Nu, nu trebuie.” Președintele american a adăugat: „Ei vor să se întâlnească cu mine, iar eu voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge.”
RUSIA
Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare
Kremlinul a confirmat joi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea o întâlnire bilaterală „în zilele următoare”, în contextul în care Washingtonul a impus un termen-limită pentru un acord de încetare a focului în Ucraina până vineri, 8 august, informează Politico.
„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu privind organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare… o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump,” a declarat consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov pentru presa de stat rusă.
Anunțul vine după ce Trump și-a exprimat deschis frustrarea față de ritmul lent al negocierilor privind încetarea focului în Ucraina și a avertizat că va impune tarife economice severe atât Rusiei, cât și țărilor care continuă relațiile comerciale cu aceasta. Președintele american a stabilit data de 8 august ca termen final pentru ca Moscova să accepte o încetare a ostilităților.
Până acum, Trump a introdus deja tarife vamale de 50% asupra importurilor din India, invocând continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Potrivit surselor din administrația americană, Trump i-a informat miercuri pe liderii europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre intenția sa de a se întâlni cu Putin, și a sugerat inclusiv posibilitatea unui summit trilateral care să includă și partea ucraineană.
În discursul său de miercuri seară, Zelenski a afirmat: „Rusia pare acum mai înclinată către o încetare a focului,” adăugând: „Presiunea funcționează.”
Totuși, liderul ucrainean a avertizat că „elementul-cheie este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni legat de detalii — nici pe noi, nici Statele Unite.”
Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.
Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, ieri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.
Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.
Yuri Ushakov a mai precizat că locul în care se va desfășura întâlnirea Trump–Putin a fost stabilit „în principiu”, dar nu a oferit detalii privind locația exactă.
INTERNAȚIONAL
Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare
Administrația Trump a cerut diplomaților americani din Europa să demareze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, pe care Washingtonul o acuză că limitează libertatea de exprimare și generează costuri suplimentare pentru companiile de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, potrivit Agerpres.
Într-o telegramă datată 4 august, semnată de secretarul de stat american Marco Rubio, Departamentului de Stat susține că UE urmărește restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare prin eforturile sale de combatere a discursului instigator la ură și a dezinformării, iar DSA înăsprește și mai mult aceste limitări.
DSA este o lege europeană care urmărește să facă spațiul digital mai sigur și mai echitabil, impunând platformelor mari obligația de a acționa mai ferm împotriva conținutului ilegal, de la discursul instigator la ură până la materialele ce implică abuzuri sexuale asupra copiilor.
Trump a făcut din combaterea cenzurii – în special ceea ce consideră a fi sufocarea vocilor conservatoare online – o temă majoră a administrației sale. Înalți oficiali americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, s-au concentrat asupra oficialilor și reglementărilor din UE, acuzând o „cenzurare” a americanilor, reproș pe care Uniunea Europeană îl respinge.
Telegrama, al cărei titlu o descria ca o „cerere de acțiune”, a însărcinat diplomații americani din ambasadele SUA din Europa să interacționeze în mod regulat cu guvernele UE și autoritățile de servicii digitale pentru a transmite preocupările SUA cu privire la DSA și costurile financiare pentru companiile de tehnologie americane.
„Postările ar trebui să își concentreze eforturile pentru a consolida sprijinul guvernului gazdă și al altor părți interesate pentru a abroga și/sau modifica DSA sau legile UE sau naționale conexe care restricționează exprimarea online”, se arată în telegramă în secțiunea sa privind obiectivele, referindu-se la misiunile diplomatice ale SUA.
Mesajul le oferă sugestii specifice diplomaților americani cu privire la modul în care legislația UE ar putea fi modificată și punctele de discuție care să îi ajute să își susțină argumentul.
Solicitat de Reuters, Departamentul de Stat nu a făcut comentarii. Biroul șefei departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.
În martie, șefii departamentelor antitrust și de tehnologie din UE le-au spus aleșilor americani că DSA urmărește menținerea piețelor digitale deschise și nu vizează giganții tehnologici americani.
Comisia Europeană a respins, de asemenea, speculațiile conform cărora regimul de reglementare tehnologică de referință al UE ar putea fi inclus în negocierile UE-SUA. „Legislația noastră nu va fi modificată. DMA (Digital Marketing Act – n.r.) și DSA nu sunt pe masa negocierilor comerciale cu SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-o conferință de presă zilnică.
Ordinul adresat diplomaților americani marchează o accelerare a eforturilor administrației de a promova ceea ce numește „tradiția americană a libertății de exprimare”, o politică ce a adăugat fricțiuni la relația deja tensionată a SUA cu aliații europeni.
Această politică a ieșit în evidență în februarie, când Vance i-a uimit pe liderii europeni acuzându-i – la o conferință cunoscută de obicei pentru demonstrațiile de unitate transatlantică – de faptul că cenzurează discursul unor grupuri precum partidul de dreapta AfD din Germania și că regresează în ceea ce privește democrația.
Trump și aliații săi republicani au acuzat în repetate rânduri administrația fostului președinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertății de exprimare pe platformele online, afirmații care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmațiile false despre vaccinuri și alegeri.
Curtea Supremă a SUA a decis anul trecut că niciun contact al administrației Biden cu companiile de social media nu a încălcat protecția libertății de exprimare prevăzută de Primul Amendament din Constituția Americii.
Directiva Departamentului de Stat le-a ordonat diplomaților americani să investigheze orice acuzații de cenzură, pe care le-a descris ca „orice eforturi guvernamentale de a suprima formele protejate de exprimare sau de a constrânge companiile private să facă același lucru”, adăugând că ar trebui acordată prioritate oricăror incidente care afectează cetățenii și companiile americane.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA
Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge”
Trump spune că se va întâlni cu Putin, indiferent dacă acesta acceptă sau nu o discuție cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge”
Cercetătorii de la ICI București dezvoltă modele de deep learning care oferă medicilor ”superputeri” în diagnosticarea bolilor
Ministerul Sănătății și MIPE, angajament comun pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul de sănătate
Israelul aprobă planul pentru „cucerirea întregii Fâșii Gaza”. Autoritatea Palestiniană, exclusă ca opțiune pentru administrarea enclavei
Iulian Chifu: Întâlnirea Trump-Putin. Rusia a mai câștigat ceva timp cu o primă propunere de pace. Luptele însă nu s-au oprit
Ucraina are intenția de a declara data de 31 august ca Ziua Limbii Române, afirmă Oana Țoiu, la prima vizită a unui ministru român de externe la Kiev după invazia Rusiei
România, invitată să participe la reconstrucția Ucrainei de premierul Yulia Svyrydenko: Companiile românești, așteptate să realizeze investiții în Ucraina
Zelenski mulțumește României pentru “asistența militară, politică, logistică și pentru consolidarea semnificativă a apărării noastre aeriene”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
MAI semnalează o campanie de dezinformare potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar anunța intrarea României în război: „Aceste clipuri sunt false și fac parte dintr-o acțiune de manipulare”
- RUSIA1 week ago
Donald Trump avertizează Rusia: Dacă nu va înceta în zece zile războiul în Ucraina, vom impune sancțiuni
- ROMÂNIA1 week ago
Tehnologie românească pentru industria aerospațială: proiectul TOPCOAT, realizat de INCAS și partenerii săi
- ROMÂNIA1 week ago
Bolojan: Portul Constanța, două autostrăzi și proiecte ale industriei de apărare sunt propunerile României pentru programul SAFE trimise Comisiei Europene
- NATO1 week ago
Cinci avioane de luptă ale Germaniei au aterizat la Baza Mihail Kogălniceanu și vor asigura misiuni de poliție aeriană NATO în România și la Marea Neagră