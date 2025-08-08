Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, urmează să semneze vineri, la Casa Albă, o declarație comună prin care se angajează la un acord de pace facilitat de administrația Trump, menit să pună capăt unui conflict ce durează de aproape patru decenii între cele două state, relatează Politico.

Ambele țări ar urma, de asemenea, să semneze acorduri care extind relațiile bilaterale cu Washingtonul, un progres posibil datorită medierii SUA în rezolvarea unei dispute legate de dezvoltarea unui coridor de tranzit comun, potrivit a trei oficiali americani citați sub anonimat.

„Aștept cu nerăbdare să îi primesc mâine la Casa Albă pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, pentru un summit istoric de pace”, a scris Trump joi pe platforma sa socială Truth Social. „Statele Unite vor semna, de asemenea, acorduri bilaterale cu ambele țări pentru a exploata împreună oportunitățile economice, astfel încât să putem valorifica pe deplin potențialul regiunii Caucazului de Sud.”

Punctul central în detensionarea conflictului este înțelegerea privind Coridorul Zangezur – o porțiune muntoasă de teritoriu armean ce leagă Azerbaidjanul de exclava sa Nahicevan. Armenia a acceptat să acorde SUA drepturi exclusive de dezvoltare pe acest teren pentru 99 de ani, Washingtonul urmând să subînchirieze zona unui consorțiu care va construi linii feroviare, conducte de petrol și gaz, fibră optică și, posibil, infrastructură de transmitere a energiei electrice pe cei aproximativ 43 km ai coridorului.

Oficialii americani au precizat că evenimentul de vineri a fost denumit de Washington „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP Peace Summit). „Am reușit să reducem problema la: ‘dacă putem debloca doar una dintre piese, poate restul pieselor încep să se așeze la locul lor’”, a spus unul dintre oficiali.

Declarația comună este considerată a fi prima de acest fel semnată vreodată între cele două state ostile. Miniștrii de externe ar urma să parafeze textul unui tratat convenit în martie, dar asupra căruia progresele au fost lente.

Ca parte a înțelegerii, SUA vor face mai multe gesturi de bunăvoință față de Baku, inclusiv ridicarea restricțiilor privind cooperarea în domeniul apărării cu Baku, printr-o derogare de la Legea privind sprijinirea libertății din 1992, care interzice acordarea de asistență directă guvernului azer din cauza disputelor sale cu Armenia.

Totodată, Armenia și Azerbaidjanul vor părăsi Grupul de la Minsk al OSCE – din care mai fac parte Franța, Rusia și SUA –, structura internațională creată pentru medierea conflictului, dar considerată inutilă de Baku după războiul din 2020, în urma căruia Azerbaidjanul a recucerit enclava Nagorno-Karabakh.