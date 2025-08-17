Liderii de top UE și NATO fac scut în jurul lui Zelenski: Îl vor însoți la Casa Albă la întâlnirea cu Trump, afișând un front de unitate

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.



Decizia vine pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska, conform Reuters.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri găzduiesc o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german. Liderul ucrainean participă la reuniunea online de la Bruxelles, unde se află alături de Ursula von der Leyen înainte de a zbura spre Washington.

Declarația subliniază că discuțiile de la Washington vor aborda „garanții de securitate, probleme teritoriale și sprijinul continuu pentru Ucraina în apărarea împotriva agresiunii ruse”, menționând și „menținerea presiunii prin sancțiuni”.

Trump a transmis vineri că Ucraina ar trebui să caute un acord pentru a încheia războiul cu Rusia, deoarece „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Surse citate de Reuters au precizat că liderul american i-a comunicat lui Zelenski că Putin a propus înghețarea liniilor frontului în schimbul cedării integrale a regiunii Donețk, ofertă pe care președintele ucrainean a respins-o. Zelenski a atras atenția că „oprirea uciderilor este un element-cheie pentru oprirea războiului”, subliniind că refuzul Moscovei de a suspenda luptele complică eforturile de pace.

Liderii europeni încearcă să faciliteze o întâlnire trilaterală Trump–Putin–Zelenski și insistă asupra implicării directe a SUA în garanțiile de securitate. Un oficial european a precizat că „ei vor detalia ce consideră esențial în ceea ce privește garanțiile de securitate (…) și se așteaptă la un angajament foarte ferm din partea Statelor Unite”.



În declarația sa după summitul din Alaska, Putin nu a dat semne de concesii și a avertizat Ucraina și aliații europeni să nu „creeze obstacole” sau „să încerce să zădărnicească progresul emergent prin provocări sau intrigi din culise”.