Liderii din Asia Centrală, primiți la Casa Albă. Trump vrea să întărească parteneriatul cu regiunea și elogiază „potențialul incredibil” al acesteia

Președintele american Donald Trump i-a primit joi, pentru prima dată, pe liderii celor cinci state din Asia Centrală, într-un moment în care Statele Unite încearcă să-și consolideze influența într-o regiune aflată în proximitatea Rusiei și Chinei, relatează Deutsche Welle.

Trump a descris Asia Centrală drept „o regiune extrem de bogată” și a subliniat că își dorește să întărească parteneriatul american cu cele cinci țări fără ieșire la mare — Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

„Unul dintre principalele puncte de pe agenda noastră îl reprezintă mineralele critice”, a declarat Trump în cadrul reuniunii cunoscute sub numele de formatul C5+1. Lansată în 2015, platforma C5+1 este principalul forum prin care Statele Unite colaborează, în mod colectiv, cu țările din Asia Centrală. El a adăugat că țările reprezentate la Casa Albă au o „importanță imensă și un potențial incredibil”.

Resursele minerale vaste, dar în mare parte încă neexploatate, ale Asiei Centrale — care includ uraniu, cupru, aur și pământuri rare — atrag tot mai mult atenția la nivel global, pe fondul intensificării competiției pentru mineralele critice, în contextul în care Occidentul caută să își diversifice lanțurile de aprovizionare, reducând dependența de Moscova și Beijing.

Întâlnirea cu Donald Trump are loc la doar câteva luni după ce cei cinci lideri au participat la summituri separate cu Vladimir Putin și Xi Jinping.

Cele cinci state, care și-au câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, au adoptat o poziție comună la Washington.

Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokaev, a salutat discuțiile drept „începutul unei noi ere de cooperare între Statele Unite și Asia Centrală”.

De asemenea, Astana a făcut un gest simbolic, devenind prima țară care se alătură Acordurilor Abraham de la momentul în care Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan au semnat, în 2020, pentru normalizarea relațiilor cu Israelul.

Între timp, președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, și-a exprimat deschis admirația față de Donald Trump.

„Niciun alt președinte al Statelor Unite ale Americii nu a tratat Asia Centrală așa cum o faceți dumneavoastră”, a spus el. „În Uzbekistan, vă numim președintele lumii.”

În aceeași seară, Trump a anunțat pe platforma Truth Social „un acord comercial și economic incredibil” cu Uzbekistanul. El a precizat că Tașkent intenționează să investească peste 100 de miliarde de dolari în următorul deceniu în sectoare-cheie din SUA, inclusiv în domeniul mineralelor critice și al aviației.

Washingtonul și celelalte țări din Asia Centrală erau, de asemenea, așteptate să semneze acorduri de cooperare în domeniul mineralelor critice.

Pentru Statele Unite ale lui Donald Trump, cooperarea economică primează asupra promovării valorilor democratice în această regiune cu regimuri autoritare, în diverse grade, scrie Agerpres.

Asia centrală se deschide investițiilor străine și turiștilor, dar numeroase ONG-uri observă o recentă degradare a drepturilor omului, în timp ce scena politică și presa sunt strâns controlate.