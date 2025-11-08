INTERNAȚIONAL
Liderii din Asia Centrală, primiți la Casa Albă. Trump vrea să întărească parteneriatul cu regiunea și elogiază „potențialul incredibil” al acesteia
Președintele american Donald Trump i-a primit joi, pentru prima dată, pe liderii celor cinci state din Asia Centrală, într-un moment în care Statele Unite încearcă să-și consolideze influența într-o regiune aflată în proximitatea Rusiei și Chinei, relatează Deutsche Welle.
Trump a descris Asia Centrală drept „o regiune extrem de bogată” și a subliniat că își dorește să întărească parteneriatul american cu cele cinci țări fără ieșire la mare — Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.
„Unul dintre principalele puncte de pe agenda noastră îl reprezintă mineralele critice”, a declarat Trump în cadrul reuniunii cunoscute sub numele de formatul C5+1. Lansată în 2015, platforma C5+1 este principalul forum prin care Statele Unite colaborează, în mod colectiv, cu țările din Asia Centrală. El a adăugat că țările reprezentate la Casa Albă au o „importanță imensă și un potențial incredibil”.
Resursele minerale vaste, dar în mare parte încă neexploatate, ale Asiei Centrale — care includ uraniu, cupru, aur și pământuri rare — atrag tot mai mult atenția la nivel global, pe fondul intensificării competiției pentru mineralele critice, în contextul în care Occidentul caută să își diversifice lanțurile de aprovizionare, reducând dependența de Moscova și Beijing.
Întâlnirea cu Donald Trump are loc la doar câteva luni după ce cei cinci lideri au participat la summituri separate cu Vladimir Putin și Xi Jinping.
Cele cinci state, care și-au câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, au adoptat o poziție comună la Washington.
Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokaev, a salutat discuțiile drept „începutul unei noi ere de cooperare între Statele Unite și Asia Centrală”.
De asemenea, Astana a făcut un gest simbolic, devenind prima țară care se alătură Acordurilor Abraham de la momentul în care Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan au semnat, în 2020, pentru normalizarea relațiilor cu Israelul.
Între timp, președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, și-a exprimat deschis admirația față de Donald Trump.
„Niciun alt președinte al Statelor Unite ale Americii nu a tratat Asia Centrală așa cum o faceți dumneavoastră”, a spus el. „În Uzbekistan, vă numim președintele lumii.”
În aceeași seară, Trump a anunțat pe platforma Truth Social „un acord comercial și economic incredibil” cu Uzbekistanul. El a precizat că Tașkent intenționează să investească peste 100 de miliarde de dolari în următorul deceniu în sectoare-cheie din SUA, inclusiv în domeniul mineralelor critice și al aviației.
Washingtonul și celelalte țări din Asia Centrală erau, de asemenea, așteptate să semneze acorduri de cooperare în domeniul mineralelor critice.
Pentru Statele Unite ale lui Donald Trump, cooperarea economică primează asupra promovării valorilor democratice în această regiune cu regimuri autoritare, în diverse grade, scrie Agerpres.
Asia centrală se deschide investițiilor străine și turiștilor, dar numeroase ONG-uri observă o recentă degradare a drepturilor omului, în timp ce scena politică și presa sunt strâns controlate.
INTERNAȚIONAL
Mark Rutte: Exercițiul nuclear anual a demonstrat soliditatea forței de descurajare a NATO în fața amenințărilor Rusiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exercițiul nuclear anual desfășurat cu succes la începutul acestei luni a oferit Alianței „o încredere absolută în credibilitatea propriei descurajări nucleare” în fața amenințărilor Rusiei, relatează Reuters, citat de Agerpres.
„Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă și iresponsabilă, populațiile noastre trebuie să știe că nu este cazul să intre în panică, întrucât NATO dispune de o puternică forță de descurajare nucleară”, a declarat Mark Rutte într-un interviu acordat săptămânalului german Welt am Sonntag.
„Și Putin trebuie să știe că războiul nuclear nu poate fi câștigat niciodată și nu trebuie purtat niciodată”, a subliniat secretarul general al NATO în același interviu.
De la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia în 2022, Putin și-a înmulțit amenințările la adresa Occidentului cu potențiale consecințe nucleare.
Liderul de la Kremlin a declarat luna trecută că Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă ar fi lovită cu rachete convenționale, iar Moscova ar considera orice atac asupra sa susținut de o putere nucleară drept un atac comun.
Ca răspuns, NATO și-a intensificat exercițiile de pregătire și și-a consolidat coordonarea strategică, în special pe flancul său estic.
Amintim că secretarul general al NATO Mark Rutte a efectuat miercuri și joi prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi a deschis împreună cu șeful statului român Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianțe
INTERNAȚIONAL
“Relațiile SUA – Ungaria ating noi culmi”: Trump îi acordă lui Orban o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul din Rusia după ce Ungaria s-a angajat la proiecte energetice americane de peste 20 miliarde de dolari
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce premierul Viktor Orbán a solicitat excepția în cadrul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă și s-a angajat, în schimb, să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 de milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare mici în valoare de până la 20 miliarde de euro.
Întâlnirea a marcat prima întrevedere bilaterală de la revenirea lui Trump la putere și a subliniat importanța Ungariei pentru strategiile energetice și de securitate ale SUA în Europa Centrală.
„Problema este vitală pentru Ungaria, care este o țară europeană. Trebuie să explicăm consecințele pentru poporul maghiar și pentru economia ungară dacă nu am mai primi petrol și gaze din Rusia”, a spus Orbán.
Trump s-a arătat receptiv la argumentele premierului. „Analizăm situația, pentru că pentru el este foarte diferit să obțină petrolul și gazul din alte zone. După cum știți, ei nu au ieșire la mare. Este o țară mare, dar nu are porturi. Însă multe țări europene cumpără petrol și gaze din Rusia, și o fac de ani de zile”, a subliniat președintele american
Pe lângă derogarea de la sancțiuni, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate din Statele Unite, prin contracte estimate la aproximativ 600 de milioane de dolari, și a semnat un acord cu compania americană Westinghouse pentru furnizarea de combustibil nuclear pentru centrala Paks I, într-un contract în valoare de circa 114 milioane de dolari.
Trump l-a lăudat pe Orbán pentru politica sa dură privind imigrația și a cerut liderilor europeni să manifeste mai mult respect față de premierul ungar.
„Cred că ar trebui să respecte Ungaria și să respecte acest lider foarte, foarte mult, pentru că a avut dreptate în privința imigrației”, a spus liderul de la Casa Albă.
Orbán a criticat sancțiunile Uniunii Europene și a apărat politicile sale de migrație, afirmând că „aceasta este lumea absurdă în care trăim acum în Europa. Suntem singurul guvern din Europa care se consideră un guvern creștin. Toate celelalte guverne din Europa sunt, practic, guverne de stânga liberală.”
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, sub conducerea lui Trump și Orbán, relațiile dintre Statele Unite și Ungaria au atins noi culmi, noi niveluri de cooperare, bazate pe respect reciproc și pe obiective strategice comune.
În domeniul energiei, cele două state au semnat un Memorandum de Înțelegere privind energia nucleară, marcând intenția de a facilita cooperarea în industria nucleară civilă, inclusiv în domeniul reactoarelor modulare mici și al depozitării combustibilului nuclear uzat. Statele Unite și Ungaria colaborează pentru transformarea Budapestei într-un hub al pieței emergente a reactoarelor modulare mici din Europa Centrală, Ungaria semnalând că intenționează să susțină construcția a până la zece astfel de reactoare, cu o valoare potențială de până la 20 de miliarde de dolari.
În domeniul securității, au fost reluate negocierile pentru Acordul general privind securitatea informațiilor militare, ceea ce reflectă apropierea bilaterală în domeniul apărării și angajamentul Ungariei de a proteja infrastructura de securitate națională. Guvernul ungar și-a anunțat intenția de a achiziționa echipamente militare în valoare de 700 de milioane de dolari prin vânzări externe, iar semnarea Acordurilor Artemis evidențiază ambițiile Ungariei în domeniul spațial și angajamentul său față de explorarea pașnică și transparentă a cosmosului.
NATO
România are un nou vânător de mine intrat în dotarea Forțelor Navale Române de la Marina Regală Britanică, în baza unui acord guvernamental româno-britanic
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, recent intrat în dotarea Forțelor Navale Române din partea Marinei Regale Britanice, va contribui semnificativ la asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră, într-un context de securitate maritimă tot mai complex, marcat de prezența minelor marine în derivă, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, M 271 este cea de-a doua navă livrată României în baza acordului de tip Guvern la Guvern încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Prezentarea navei și a echipajului a avut loc vineri, 7 noiembrie, în Portul militar Constanța. La activitate au participat și ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Ministrul apărării naționale a apreciat că nava crește semnificativ capacitatea de luptă a Forțelor Navale Române. El a amintit că, din cele peste 70 de programe de înzestrare derulate astăzi de Armata României, circa 20 sunt destinate marinei militare, printre acestea numărându-se sistemele mobile de lansare rachete anti-navă, remorcherele maritime, elicopterele echipate cu capabilități de luptă la suprafață și vehiculele de asalt amfibiu pentru infanteria marină.
Șeful Statului Major al Apărării a apreciat că „marșul de peste 4.000 de mile marine al vânătorului de mine Căpitan Constantin Dumitrescu nu a fost doar o deplasare pe mare, ci o demonstrație de profesionalism, reziliență și spirit de echipă din partea militarilor români. Acești oameni reprezintă forța reală a Armatei României. Sosirea navei în Portul Constanța întărește capacitatea noastră de acțiune în Marea Neagră și contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO pe flancul estic”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Finanțelor a discutat cu omologul grec despre consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia, în special în domeniile energiei, infrastructurii și investițiilor
Mark Rutte: Exercițiul nuclear anual a demonstrat soliditatea forței de descurajare a NATO în fața amenințărilor Rusiei
Liderii din Asia Centrală, primiți la Casa Albă. Trump vrea să întărească parteneriatul cu regiunea și elogiază „potențialul incredibil” al acesteia
“Relațiile SUA – Ungaria ating noi culmi”: Trump îi acordă lui Orban o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul din Rusia după ce Ungaria s-a angajat la proiecte energetice americane de peste 20 miliarde de dolari
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică
“1 euro european, 1 euro național, 1 euro privat pentru un plan de țară de 210 miliarde de euro”. România propune o nouă viziune asupra investițiilor, lansează tabloul de bord PNRR și organizează o ministerială europeană pe coeziune
România are un nou vânător de mine intrat în dotarea Forțelor Navale Române de la Marina Regală Britanică, în baza unui acord guvernamental româno-britanic
Erdogan, invitat de Nicușor Dan într-o vizită de stat în România anul viitor, la 15 ani de Parteneriat Strategic: Oana Țoiu și Hakan Fidan au discutat, la Ankara, consolidarea relațiilor economice și de securitate
Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina: Cei doi lideri au discutat telefonic despre stabilirea parteneriatului strategic și proiecte comune în apărare finanțate prin SAFE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Trending
- COMUNICATE DE PRESĂ5 days ago
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
- NATO5 days ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- NATO1 week ago
Ministrul francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Un duș rece – Amenințare și oportunitate în gestionarea crizei retragerii trupelor americane din România
- ROMÂNIA1 week ago
Președintele Senatului: Folosind resursele pe care le avem la potențial maxim, putem transforma România într-un model de securitate energetică și digitală în Europa