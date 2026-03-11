Liderii din UE cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru reducerea prețurilor la electricitate și revizuirea pieței carbonului

Liderii Uniunii Europene cer Comisiei Europene să revizuiască structura prețurilor la electricitate pentru gospodării și industrie și să prezinte urgent măsuri concrete pentru reducerea costurilor energiei pe termen scurt, potrivit unui document intern consultat de Euronews.

Inițiativa reflectă presiunea politică tot mai mare din partea statelor membre pentru a aborda nivelul ridicat al prețurilor la energie, în contextul în care tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au dus la creșterea prețurilor la gaze. Suspendarea temporară a producției în Qatar, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, a amplificat temerile privind securitatea aprovizionării energetice și costurile energiei în Europa.

În acest context, oficiali ai Comisiei Europene au discutat marți cu autoritățile de la Doha despre impactul conflictului regional asupra piețelor energetice globale și despre modalitățile de menținere a securității aprovizionării cu energie.

Qatarul a subliniat că își menține angajamentul de a rămâne un furnizor de energie fiabil și de a continua cooperarea energetică cu Uniunea Europeană, în timp ce Comisia Europeană a reafirmat importanța stabilității și securității aprovizionării energetice globale.

Chiar înainte de loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, guvernele europene avertizau că prețurile ridicate la energie și costurile carbonului ar putea afecta competitivitatea industrială a blocului european și solicitau Executivului european „acțiuni urgente și curajoase”.

Potrivit documentului datat 9 martie, liderii europeni au cerut, de asemenea, Comisiei Europene să prezinte până în iulie 2026 o analiză a Sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), mecanismul prin care companiile plătesc pentru poluare.

Deși mai multe state membre au cerut menținerea actualului sistem fără modificări majore, presiunile venite din partea industriei și a unor guverne au determinat Consiliul UE să solicite o revizuire a pieței carbonului pentru a reduce volatilitatea prețurilor certificatelor și impactul acestora asupra facturilor la electricitate.

Documentul consultat de Euronews indică, totodată, că liderii europeni cer accelerarea dezvoltării infrastructurii energetice, în special a rețelelor electrice, esențiale pentru integrarea producției în creștere de energie regenerabilă în sistemul energetic european. În acest context, statele membre îndeamnă instituțiile europene să ajungă în 2026 la un acord privind extinderea rețelelor electrice și consolidarea interconexiunilor transfrontaliere, inclusiv prin simplificarea procedurilor de autorizare.

Contextul actual evidențiază și vulnerabilitățile structurale ale sistemului energetic european. În 2024, Uniunea Europeană a produs aproximativ 43% din energia pe care o consumă, în timp ce 57% a provenit din importuri, ceea ce înseamnă că aproape 60% din necesarul energetic al blocului european depinde de aprovizionarea externă. În mixul energetic al UE, petrolul și produsele petroliere dețin cea mai mare pondere, de aproximativ 38%, urmate de gazul natural (21%), energia regenerabilă (20%), energia nucleară (12%) și combustibilii solizi (10%).

În același timp, în producția internă de energie, sursele regenerabile reprezintă cea mai mare contribuție, reprezentând aproximativ 48% din totalul energiei produse în UE, urmate de energia nucleară (28%) și combustibilii solizi (15%). În ceea ce privește importurile, petrolul și produsele petroliere domină cu aproximativ 67% din total, urmate de gazul natural (24%), ceea ce evidențiază dependența continuă a Europei de piețele globale de combustibili fosili.

Creșterea recentă a prețurilor la combustibili fosili importanți întărește argumentul că accelerarea tranziției energetice rămâne cea mai eficientă cale pentru securitatea energetică și reziliența economică a Uniunii.

„Atât timp cât Europa depinde de combustibili fosili importați, vom rămâne expuși volatilității globale. De aceea, consolidarea independenței energetice este esențială pentru un sistem energetic mai curat, mai sigur și mai accesibil”, a declarat comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

În același timp, guvernele europene și Comisia Europeană sunt chemate să accelereze extinderea electrificării în întreaga Uniune, menținând în același timp costurile sub control, un obiectiv care depinde în mare măsură de modernizarea și extinderea rețelelor electrice.