Liderii europeni își arată admirația pentru Biden după retragerea din cursa pentru Casa Albă: Un președinte care a luptat mereu pentru democrație și libertate, pentru SUA, Europa și NATO

Mai mulți lideri internaționali au reacționat duminică seară la decizia președintelui american Joe Biden de a se retrage din cursa pentru un nou mandat la Casa Albă, elogiind și omagiind cariera unui mare lider, în timp ce politicienii americani au omagiat gestul unui mare patriot și a unuia dintre cei mai mari președinți din istoria Statelor Unite.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat într-un comunicat că respectă decizia lui Biden şi aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu el pentru restul mandatului său de preşedinte.

“Ştiu că, aşa cum a făcut de-a lungul carierei sale remarcabile, preşedintele Biden îşi va fi luat decizia pe baza a ceea ce crede el că este în interesul poporului american”, a adăugat Starmer, reacții venind și din partea fostului premier conservator Boris Johnson, care a apreciat moștenirea lui Biden pentru relația transatlantică.

I respect President Biden’s decision and I look forward to us working together during the remainder of his presidency.

I know that, as he has done throughout his remarkable career, he will have made his decision based on what he believes is best for the American people. https://t.co/SCxFFtyl73

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 21, 2024