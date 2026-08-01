Liderii europeni reacționează la situația din Ceuta și cer măsuri ferme pentru protejarea frontierelor externe ale UE: „Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără să respecte regulile noastre”

Situația de la frontiera spaniolă din Ceuta a generat un val de reacții din partea liderilor europeni, care au pledat pentru măsuri ferme împotriva migrației ilegale și pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept „inacceptabile” imaginile din orașul spaniol Ceuta și a transmis că Uniunea Europeană nu poate permite intrarea pe teritoriul său fără respectarea regulilor privind migrația.

„Imaginile din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără să respecte regulile noastre. Traversările periculoase trebuie să înceteze imediat. Rețelele de trafic de migranți trebuie destructurate. Iar returnările trebuie realizate rapid, în conformitate cu regulile noastre. Am însărcinat doi comisari europeni să sprijine gestionarea situației. Magnus Brunner colaborează deja îndeaproape cu autoritățile spaniole și este pregătit să se deplaseze în punctele critice. El va lucra la consolidarea sprijinului operațional acordat Spaniei, inclusiv prin intermediul Frontex. Dubravka Šuica este în contact cu omologul său marocan”, a scris von der Leyen, pe X.

The images coming from Ceuta are unacceptable. We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules. Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow. I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

De asemenea, aceasta și-a exprimat încrederea că parteneriatul cu Marocul va contribui la obținerea unor rezultate concrete.

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, și-a exprimat solidaritatea cu Spania și a salutat măsurile adoptate de autoritățile spaniole pentru protejarea frontierelor externe ale UE, combaterea migrației ilegale și accelerarea returnărilor.

„Îmi exprim solidaritatea cu Spania în actuala situație privind migrația ilegală din Ceuta. Deși cetățenii statelor terțe aflați în Ceuta nu beneficiază de libertatea de circulație către Spania continentală sau către restul spațiului Schengen, răspunsul ferm al Spaniei, inclusiv prin continuarea returnărilor accelerate, demonstrează hotărârea noastră de a proteja frontierele externe, de a combate migrația ilegală și de a destructura rețelele infracționale de trafic de migranți. Salut cooperarea strânsă dintre Spania și Maroc în gestionarea acestei provocări comune și pentru asigurarea unor returnări rapide”, a scris Costa într-o postare pe X.

I express my solidarity with Spain in the current situation of illegal migration in Ceuta. While third-country nationals in Ceuta do not enjoy free movement to mainland Spain or the rest of the Schengen area, Spain’s firm response, including ongoing accelerated returns,… — António Costa (@eucopresident) July 31, 2026

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis că este în contact cu premierul spaniol pentru a-și exprima solidaritatea și pentru a oferi tot sprijinul necesar, inclusiv prin intermediul Frontex.

El a salutat cooperarea dintre Spania și Maroc, care a permis returnarea a peste 40.000 de persoane din Ceuta, și a anunțat că a dispus întărirea controalelor la frontiera franco-spaniolă, prin mobilizarea de forțe suplimentare, aeronave și drone, dacă situația o va impune

„În contextul situației migraționiste din Ceuta, am fost în contact cu președintele Guvernului Spaniei pentru a-mi exprima solidaritatea și pentru a oferi tot sprijinul necesar, inclusiv prin intermediul Frontex. Salut cooperarea în curs cu Marocul, care a permis deja astăzi returnarea a peste 40.000 de persoane din Ceuta în Maroc. Ceuta nu beneficiază de libera circulație către restul spațiului Schengen. Cu toate acestea, încă de ieri i-am cerut ministrului de interne să consolideze controalele la frontiera noastră cu Spania, dacă acest lucru va fi necesar. În acest scop, au fost mobilizate patru unități de forțe mobile, precum și aeronave și drone”, a declarat Macron.

Face à la situation migratoire à Ceuta, j’ai été en contact avec le Président du gouvernement espagnol pour marquer notre solidarité et proposer toute aide nécessaire, y compris via Frontex. Je salue la coopération en cours avec le Maroc,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2026

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a susținut decizia Spaniei de a împiedica accesul migranților aflați în situație ilegală pe continentul european.

„Protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene este esențială pentru combaterea migrației ilegale. Sprijin intenția Spaniei de a nu permite migranților aflați în situație ilegală să ajungă pe continentul european. Directiva UE privind returnările trebuie acum pusă în aplicare fără întârziere”, a spus Merz.

Der Schutz der EU-Außengrenzen ist entscheidend für die Bekämpfung illegaler Migration. Ich unterstütze die spanische Absicht, die illegalen Migranten nicht auf den europäischen Kontinent zu lassen. Die Rückkehrverordnung der EU muss nun unverzüglich umgesetzt werden. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 31, 2026

De asemenea, premierul polonez Donald Tusk a declarat că Spania ar trebui să urmeze exemplul Poloniei în privința protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.

„Polonia și-a înăsprit legislația privind azilul, a consolidat procedurile la frontieră și a construit bariere eficiente la granița cu Belarus, care reprezintă frontiera estică a Uniunii Europene. Am investit miliarde de euro și am mobilizat mii de militari, polițiști și polițiști de frontieră. Spania ar trebui să urmeze exemplul nostru dacă spațiul Schengen trebuie să supraviețuiască”, a spus el.

Poland has tightened asylum laws, border procedures, and has built effective barriers on its border with Belarus, which is the eastern border of the EU. We have invested billions of euros and engaged thousands of soldiers, police officers and border guards. Spain must follow our… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026

Totodată, premierul suedez Ulf Kristersson a subliniat că Spania trebuie să acționeze rapid pentru a redobândi controlul asupra situației și pentru a-și respecta angajamentele asumate în cadrul cooperării Schengen.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a calificat afluxul masiv de migranți din Maroc drept o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”, afirmând că acesta merită „cea mai fermă condamnare”.

Într-un discurs televizat susținut vineri dimineață, Sánchez a dat asigurări că guvernul va rămâne ferm în garantarea securității, indiferent de provocările sau circumstanțele cu care se va confrunta.