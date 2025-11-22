INTERNAȚIONAL
Liderii europeni resping forma actuală a planului Trump-Putin: Frontierele Ucrainei nu trebuie modificate prin forță
Liderii europeni resping forma actuală a planului Trump-Putin și pledează pentru modificarea acestuia, care constituie o „bază care necesita lucrări suplimentare”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un postare pe contul X.
Mai mulți lideri europeni, au discutat azi, în contextul reuniuii Summitului G20, cu privire la implicațiile pe care planul de pace prezentat de Casa Albă le poate avea asupra securității Europei și a suveranității Ucrainei.
Liderii europeni vor să se implice în modificarea acestuia, pentru a fi asigurată o pace durabilă în Ucraina: „Suntem clari în ceea ce privește principiul că frontierele nu trebuie modificate prin forță. Suntem, de asemenea, preocupați de limitările propuse pentru forțele armate ale Ucrainei, care ar face ca această țară să fie vulnerabilă la viitoare atacuri”, a mai semnalat Ursula von der Leyen.
De asemenea, liderii europeni au reiterat că punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană și la NATO ar necesita consimțământul membrilor UE și, respectiv, al NATO: „Profităm de această ocazie pentru a sublinia sprijinul nostru ferm și continuu pentru Ucraina. Vom continua să coordonăm îndeaproape acțiunile cu Ucraina și SUA în zilele următoare”, a mai informat prețedinta Executivului European.
We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.
The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace.
We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.
We are… pic.twitter.com/PM5LHn7xXX
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
UE, mesaj ferm la primul Summit G20 găzduit in Africa: ”Cooperarea globală este singura cale pentru echilibru economic”
Primult Summit G20 organizat pe continentul african subliniază rolul tot mai important al Africii pe scena mondială. Uniunea Europeană a transmis un mesaj centrat pe comerț și pe necesitatea unui sistem economic global stabil.
Potrivit FMI, economia mondială ar urma să crească cu puțin peste 3% în următorii ani, un semnal de rezistență într-un context marcat de incertitudine crescută, descurajând investițiile și menținând dezechilibrele economice la nivel ridicat.
În discursul său, președinta Comisiei Europene a pledat pentru revenirea la un sistem comercial internațional bazat pe reguli, respingând „armarea dependențelor” economice. În acest sens, Uniunea susține o reformă profundă a Organizației Mondiale a Comerțului și construirea unor coaliții globale pentru modernizarea sistemului.
Uncertainty is growing. Imbalances, widening, and dependencies are weaponised.
So we need cooperation over confrontation. Diversification over disruption.
The EU is driving reforms to restore a fair, rules-based trading system, centred on the WTO.
And expanding our vast trade… pic.twitter.com/hOdp3Yyrdo
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025
Pentru a întări acest cadru, UE a lansat un dialog cu țările din CPTPP și continuă extinderea rețelei sale de acorduri comerciale. Acordurile recente cu Mercosur, Mexic și Indonezia, precum și negocierile cu India, Australia și state din Asia de Sud-Est, vin în aceeași direcție.
Un moment important a fost și anunțul noului Parteneriat pentru Comerț Curat și Investiții (CTIP) dintre UE și Africa de Sud, care va stimula investițiile în lanțuri „verzi”: hidrogen curat, energie regenerabilă și materii prime critice.
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de Nicușor Dan, a fost modificată, clarificând prevederi, concepte și mesaje-cheie
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președintele Nicușor Dan, a fost modificată pentru a clarifica anumite prevederi ale documentului, inclusiv de natură conceptuală, informează sâmbătă Administrația Prezidențială.
“În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe”, a transmis Palatul Cotroceni într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Conform sursei citate, contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul.
“Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie“, a mai precizat Administrația Prezidențială.
Palatul Cotroceni a mai indicat că multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia.
“Președintele salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”, conchide Administrația Prezidențială.
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președinte la momentul lansării acesteia, 12 noiembrie, va fi avizată luni, 24 noiembrie, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării și va fi prezentată de șeful statului miercuri, 26 noiembrie, în plenul Parlamentului. Ulterior, documentul va fi supus la vot în legislativ.
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
România în era “independenței solidare”: Un nou concept strategic, cu loialitate față de aliați și în parteneriat cu națiunea română, pentru a fi “principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere estică după Polonia”
Strategia Națională de Apărare: “O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, amenințare directă la adresa securității României; Amânarea pe termen lung a integrării R. Moldova și Ucrainei în UE va accentua riscurile de securitate
România intră într-o nouă etapă de definire a politicii sale de securitate și apărare națională cuprinsă în 40 de pagini și 117 paragrafe. Într-o conferință de presă de 107 minute, președintele Nicușor Dan a lansat în dezbatere publică proiectul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, un document programatic care trasează direcțiile de acțiune ale statului român și care introduce un nou concept strategic, acela de “independența solidară”, cu ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României, o țară care “să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia”. În același timp, consolidarea rolului țării în NATO și în Uniunea Europeană și “importanța covârșitoare” a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ca “pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității României” reprezintă ancore prin care România, în acțiunea sa externă, să răspundă amenințărilor reprezentate de “acțiunile ostile ale Federației Ruse”, inclusiv spionajul și războiul hibrid, precum și riscurilor și vulnerabilităților identificate ca fiind ca tendințele de populism, curentele anti-europene și anti-UE, emergența unor alianțe anti-occidentale sau instabilitatea din regiune.
“O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret al unei amenințări, în vreme ce documentul atrage atenția că “o eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”.
Tot în sfera externă, China este menționată adiacent în Strategie, în descrierea contextului global al competiției strategice pentru supremație.
În acțiunea sa internă, strategia de apărare propune “un parteneriat cu națiunea română” al cărui nivel de ambiție să ilustreze “un posibil nou proiect național” și care să răspundă unor riscuri și vulnerabilități precum corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, accentuarea declinului populației sau nivelul scăzut al gândirii critice.
Zelenski și șeful NATO au discutat opțiunile diplomatice disponibile și planul de pace propus de partea americană
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la planul Trump-Putin anunțat de Administrația de la Casa Albă, informează un comunicat oficial al Adminstrației Prezidențiale de la Kiev.
Șeful statului a subliniat că ucrainenii, mai mult decât oricine altcineva în lume, doresc ca războiul să se termine, uciderile să înceteze și să se ajungă la o pace demnă. Volodimir Zelenski și Mark Rutte au discutat opțiunile diplomatice disponibile și planul propus de partea americană. Părțile sunt gata să lucreze rapid și constructiv pentru a asigura succesul planului.
De asemenea, părțile coordonează următoarele măsuri comune. Nu în ultimul rând, președintele ucrainean i-a mulțumit secretarului general al NATO pentru sprijinul acordat.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
