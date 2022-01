Liderii europeni și politicieni o felicită pe Roberta Metsola, noua președintă a Parlamentului European: Munca și determinarea dvs. sunt o sursă de inspirație

Liderii europeni și politicieni au adresat mesaje de felicitare pentru alegerea Robertei Metsola în funcția de președintă a Parlamentului European pentru un mandat de doi ani și jumătate, devenind deopotrivă prima femeie care deține această poziție după 20 ani și a treia femeie din istorie în această ipostază politică.

Președintele Consiliului European, Charles Michel a felicitat-o pe Roberta Metsola printr-un mesaj pe Twitter. „Parlamentul European este inima democrației noastre. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu tine, dragă Roberta”, a spus el.

My warmest congratulations to @RobertaMetsola as new President of the European Parliament.

The European Parliament is the beating heart of our European democracy.

Looking forward to cooperating with you, dear Roberta.@Europarl_EN #Eplenary pic.twitter.com/rs5NDSKS1i

— Charles Michel (@eucopresident) January 18, 2022