Liderii europeni sunt “oameni formidabili” care doresc un acord încheiat în Ucraina, afirmă Trump în contextul videoconferinței cu partenerii europeni
Președintele american Donald Trump i-a descris pe liderii europeni cu care a avut miercuri o reuniune prin videoconferință, înaintea întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, drept “oameni formidabili” care doresc încheierea unui acord de pace în Ucraina, relatează agențiile internaționale de presă.
“Voi vorbi în curând cu lideri europeni. Sunt oameni formidabili care doresc să vadă un acord încheiat” pentru încetarea războiului în Ucraina, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social.
În același timp, Casa Albă a temperat miercuri așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt precizând că „este un exercițiu de ascultare” prin care președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”. Anterior, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în care ambele părți și-au confirmat “angajamentul de a asigura succesul” summitului dintre președinții american și rus din Alaska.
De la Moscova, MAE rus a transmis cu Putin și Trump vor aborda vineri la întâlnirea lor în Alaska “toate chestiunile acumulate” în relațiile bilaterale ruso-americane, a transmis miercuri Ministerul rus de Externe, considerând “nesemnificative” consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferință cu Trump pentru a încerca să-l determine pe acesta să apere interesele Ucrainei la summitul cu Putin.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin.
La întâlnirea online a liderilor europeni cu Trump au participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
“Mingea este în terenul lui Putin”: Liderii europeni evocă “coordonarea UE-SUA-NATO” în reacțiile post-discuție cu Trump și afirmă susținere pentru reușita summitului Trump-Putin
Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, programat în Alaska.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin. Reuniunea virtuală va fi urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care va lua parte și președintele Nicușor Dan. La întâlnirea online a liderilor europeni cu Trump au participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
După reuniune, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre determinarea europeană de a orienta întâlnirea „în direcția potrivită”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că „ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Totodată, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „Europa, SUA și NATO au consolidat poziția comună pentru Ucraina”, iar secretarul general al NATO Rutte a transmis că „mingea este acum în terenul lui Putin”, relatează The Guardian.
Cancelarul german a declarat că liderii europeni sunt hotărâți să contribuie la reușita summitului de vineri dintre Trump și Putin. „Noi, europenii, facem tot ce putem pentru a orienta această întâlnire în direcția potrivită”, a spus Merz, adăugând că Zelenski a fost implicat pe tot parcursul pregătirilor.
El a subliniat că încetarea focului trebuie să fie primul pas către un aranjament de pace durabil și a insistat asupra principiului european potrivit căruia „granițele nu trebuie schimbate prin violență”, precizând că orice discuție teritorială trebuie să fie legată de linia de contact.
Merz a mai spus că partenerii europeni vor să promoveze „garanții de securitate solide pentru Ucraina” și a explicat strategia. „Se bazează pe sprijinirea Ucrainei și exercitarea de presiune asupra Rusiei. Așadar, dacă în Alaska nu există mișcare din partea rusă, atunci SUA și europenii trebuie să mărească presiunea”, a continuat el.
Potrivit lui Merz, Trump „împărtășește în mare parte” poziția europeană, convorbirea fiind „foarte bună și constructivă”. Cancelarul a încheiat într-o notă optimistă: „Există speranța că lucrurile se mișcă. Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina”.
Președintele Volodimir Zelenski a subliniat, la rândul său, unitatea europeană și coordonarea „foarte intensă” cu liderii din UE. „Ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”, a spus acesta, sprijinind ideea unui summit tripartit ulterior cu Trump și Putin.
Zelenski a repetat apelul la o presiune mai mare asupra Rusiei, afirmând că Putin „blufează” atunci când spune că nu îi pasă de sancțiuni. El a precizat că Trump l-a asigurat că îl va contacta imediat după întâlnirea cu Putin pentru a discuta rezultatele și că, dacă obiectivele actuale nu vor fi atinse, vor decide împreună următorii pași.
Referindu-se la atmosfera din discuțiile cu partenerii, liderul ucrainean a spus că „starea noastră de spirit acum este că suntem uniți și a fost foarte pozitivă, deoarece toți partenerii au vorbit pe o singură voce, cu aceeași dorință, aceleași principii și aceeași viziune, iar acesta este un pas important înainte.”
Întrebat dacă și-a schimbat poziția privind eventuale concesii teritoriale, Zelenski a răspuns: „Orice întrebări privind integritatea teritorială a țării noastre nu pot fi discutate fără a ține cont de poporul nostru, de voința poporului nostru și de constituția Ucrainei”.
Pe rețelele sociale, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris convorbirea cu Trump drept „excelentă” și a subliniat unitatea Alianței „în efortul de a pune capăt acestui război teribil împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă”.
„Apreciez leadershipul lui Donald Trump și coordonarea strânsă cu aliații. Mingea este acum în terenul lui Putin”, a adăugat Rutte.
O poziție similară a fost exprimată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a precizat că Europa, Statele Unite și NATO și-au consolidat poziția comună privind Ucraina.
Germania a început o nouă misiune NATO de poliție aeriană în România: 5 avioane de luptă și 170 de militari vor proteja spațiul aerian aliat la Marea Neagră
La baza militară Mihail Kogălniceanu a avut loc, pe 12 august, ceremonia de certificare a detașamentului german pentru misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud (eAPS), marcând debutul oficial al unei misiuni ce va dura următoarele opt luni. Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentanților Forțelor Aeriene Române, NATO AIRCOM și ai Ambasadei Germaniei la București.
Forțele Aeriene Germane participă la această rotație cu cinci avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 170 de militari, fiind pentru a patra oară când Germania sprijină România în cadrul misiunii eAPS, destinată supravegherii spațiului aerian pe flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice, informează Ambasada Germaniei într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
„Prin participarea, din nou, cu cinci avioane de luptă Eurofighter la misiunea de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud, transmitem partenerului nostru apropiat și aliatului România, precum și aliaților noștri din NATO un mesaj ferm în domeniul politicii de securitate. Vom contribui împreună la securizarea teritoriului Alianței”, a declarat însărcinatul cu afaceri al Germaniei, Markus Teglas, mulțumind militarilor germani pentru angajamentul lor și partenerilor români pentru colaborarea excelentă.
La rândul său, general-maiorul Michael Hogrebe a subliniat: „Se știe că faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Noi, Forțele Aeriene, dar și celelalte structuri ale Bundeswehr care contribuie la eAPS, ne mândrim cu faptul că transmitem un semnal vizibil care demonstrează hotărârea de a apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului Alianței.”
Acesta a mulțumit Forțelor Aeriene Române pentru primirea profesională și pentru ospitalitatea constantă.
Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacității de reacție şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între Forțele Aeriene Române și Forțele Aeriene Germane.
Participarea prin rotație a Forțelor Aeriene Germane la misiunile de poliție aeriană întărită ale NATO în România a debutat în februarie 2022, în preambulul invaziei militare a Rusiei în Ucraina. Ulterior, avioane de luptă ale Germaniei au revenit în România pentru misiuni de poliție aeriană la finele anului 2023.
Estonia expulzează un diplomat rus pentru „subminarea ordinii constituționale și încălcarea sancțiunilor”
Estonia a decis să expulzeze un diplomat rus, acuzat de „implicare directă și activă” în „subminarea ordinii constituționale și a sistemului juridic al Estoniei”, potrivit The Guardian.
Ministerul de Externe de la Tallinn a precizat că diplomatul a „contribuit la comiterea unor infracțiuni împotriva statului, inclusiv la mai multe fapte legate de încălcarea sancțiunilor”.
„Amestecul continuu al ambasadei ruse în afacerile interne ale Republicii Estonia trebuie să înceteze, iar prin expulzarea diplomatului demonstrăm că Estonia nu va permite acțiuni orchestrate și organizate de un stat străin pe teritoriul său”, a declarat ministrul eston de externe, Margus Tsahkna.
Amintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului.
În dialogul cu premierul Estoniei, Kristen Michal, președintele ucrainean a mulțumit pentru sprijin și a subliniat că „deciziile privind securitatea Ucrainei sunt importante pentru toată Europa”.
Discuțiile au vizat și negocierile privind aderarea Ucrainei la UE, iar Zelenski a salutat „poziția de principiu” a Estoniei privind condiții echitabile pentru Ucraina și Republica Moldova.
De asemenea, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anuțat luni că Uniunea Europeană pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, avertizând totodată că nu trebuie acordate concesii Moscovei.
