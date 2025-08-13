Liderii europeni sunt “oameni formidabili” care doresc un acord încheiat în Ucraina, afirmă Trump în contextul videoconferinței cu partenerii europeni

Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, programat în Alaska.

În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin. Reuniunea virtuală va fi urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care va lua parte și președintele Nicușor Dan. La întâlnirea online a liderilor europeni cu Trump au participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

După reuniune, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre determinarea europeană de a orienta întâlnirea „în direcția potrivită”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că „ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Totodată, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „Europa, SUA și NATO au consolidat poziția comună pentru Ucraina”, iar secretarul general al NATO Rutte a transmis că „mingea este acum în terenul lui Putin”, relatează The Guardian.

Cancelarul german a declarat că liderii europeni sunt hotărâți să contribuie la reușita summitului de vineri dintre Trump și Putin. „Noi, europenii, facem tot ce putem pentru a orienta această întâlnire în direcția potrivită”, a spus Merz, adăugând că Zelenski a fost implicat pe tot parcursul pregătirilor.

El a subliniat că încetarea focului trebuie să fie primul pas către un aranjament de pace durabil și a insistat asupra principiului european potrivit căruia „granițele nu trebuie schimbate prin violență”, precizând că orice discuție teritorială trebuie să fie legată de linia de contact.

Merz a mai spus că partenerii europeni vor să promoveze „garanții de securitate solide pentru Ucraina” și a explicat strategia. „Se bazează pe sprijinirea Ucrainei și exercitarea de presiune asupra Rusiei. Așadar, dacă în Alaska nu există mișcare din partea rusă, atunci SUA și europenii trebuie să mărească presiunea”, a continuat el.

Potrivit lui Merz, Trump „împărtășește în mare parte” poziția europeană, convorbirea fiind „foarte bună și constructivă”. Cancelarul a încheiat într-o notă optimistă: „Există speranța că lucrurile se mișcă. Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina”.

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat, la rândul său, unitatea europeană și coordonarea „foarte intensă” cu liderii din UE. „Ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”, a spus acesta, sprijinind ideea unui summit tripartit ulterior cu Trump și Putin.

Zelenski a repetat apelul la o presiune mai mare asupra Rusiei, afirmând că Putin „blufează” atunci când spune că nu îi pasă de sancțiuni. El a precizat că Trump l-a asigurat că îl va contacta imediat după întâlnirea cu Putin pentru a discuta rezultatele și că, dacă obiectivele actuale nu vor fi atinse, vor decide împreună următorii pași.

Referindu-se la atmosfera din discuțiile cu partenerii, liderul ucrainean a spus că „starea noastră de spirit acum este că suntem uniți și a fost foarte pozitivă, deoarece toți partenerii au vorbit pe o singură voce, cu aceeași dorință, aceleași principii și aceeași viziune, iar acesta este un pas important înainte.”

Întrebat dacă și-a schimbat poziția privind eventuale concesii teritoriale, Zelenski a răspuns: „Orice întrebări privind integritatea teritorială a țării noastre nu pot fi discutate fără a ține cont de poporul nostru, de voința poporului nostru și de constituția Ucrainei”.

Pe rețelele sociale, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris convorbirea cu Trump drept „excelentă” și a subliniat unitatea Alianței „în efortul de a pune capăt acestui război teribil împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă”.

„Apreciez leadershipul lui Donald Trump și coordonarea strânsă cu aliații. Mingea este acum în terenul lui Putin”, a adăugat Rutte.

Great call with @POTUS, @ZelenskyyUA & European leaders ahead of President Trump’s meeting with Putin in Alaska. We are united in pushing to end to this terrible war against 🇺🇦 & achieve just and lasting peace. Appreciate @realDonaldTrump leadership & close coordination with… — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 13, 2025

O poziție similară a fost exprimată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a precizat că Europa, Statele Unite și NATO și-au consolidat poziția comună privind Ucraina.

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call. We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska. Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine. We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Citiți și Liderii europeni sunt “oameni formidabili” care doresc un acord încheiat în Ucraina, afirmă Trump în contextul videoconferinței cu partenerii europeni

În același timp, Casa Albă a temperat miercuri așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt precizând că „este un exercițiu de ascultare” prin care președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”. Anterior, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în care ambele părți și-au confirmat “angajamentul de a asigura succesul” summitului dintre președinții american și rus din Alaska.

De la Moscova, MAE rus a transmis cu Putin și Trump vor aborda vineri la întâlnirea lor în Alaska “toate chestiunile acumulate” în relațiile bilaterale ruso-americane, a transmis miercuri Ministerul rus de Externe, considerând “nesemnificative” consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferință cu Trump pentru a încerca să-l determine pe acesta să apere interesele Ucrainei la summitul cu Putin.