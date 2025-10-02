Liderii europeni susțin proiectele de apărare “Eastern Flank Watch” și “Zidul de Drone”: Europa trebuie să fie capabilă să se apere

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga

“Acesta este un pas esențial pe calea noastră către realizarea unei capacități comune de apărare până în 2030”, a spus Costa, într-o conferință comună de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.

Uniunea Europeană trebuie să răspundă cu fermitate tacticilor de război hibrid după ce spațiul aerian al mai multor state membre, inclusiv Polonia, România, Estonia și recent Danemarca, a fost încălcat, a declarat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după reuniunea informală a liderilor europeni.

„Acestea sunt amenințări care cer un răspuns european puternic și hotărât. Fiecare cetățean european și fiecare centimetru pătrat al teritoriului nostru trebuie să fie în siguranță”, a spus von der Leyen.

Liderii au susținut miercuri planurile de consolidare a apărării împotriva dronelor rusești, în cadrul reuniunii de la Copenhaga, la câteva zile după ce incursiunile în spațiul aerian ale aeronavelor fără pilot au zguduit și Danemarca, a declarat și Mette Frederiksen.

„Europa trebuie să fie capabilă să se apere”, a declarat prim-ministrul danez, în vreme șefa Comisiei Europene a insistat că un proiect emblematic, „Eastern Flank Watch”, va include un „zid de drone” destinat detectării și neutralizării rapide a amenințărilor la granița estică, în cooperare cu Ucraina și NATO.

“Acest proiect are ca scop contracararea întregii game de amenințări la frontierele noastre estice. Un element central va fi „zidul de drone”. Este vorba despre un sistem de detectare rapidă, interceptare și, dacă este necesar, neutralizare, pentru care ne bazăm în mare măsură pe expertiza Ucrainei și, prin urmare, trebuie să acționăm rapid – împreună cu Ucraina și în strânsă coordonare cu NATO”, a spus Ursula von der Leyen.

Premergător summitului, președintele francez Emmanuel Macron a apreciat, la Copenhaga, că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.

„Oricine încalcă spațiul aerian se expune represaliilor: este dreptul nostru”, a spus Macron, adăugând că „suntem puși la încercare”.

Această reuniune informală, organizată în contextul președinției daneze a Consiliului UE, a avut loc într-un moment critic în care războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului s-a extins din spațiul informațional în cel al încălcării spațiului aerian al UE și NATO, cu incursiuni de drone în Polonia, România și țările scandinave și de avioane în Estonia.

Premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii, a cerut un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, descriind că în actualul moment Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Danemarca s-a confruntat cu astfel de provocări din partea Rusiei, iar guvernul a interzis orice activitate de zbor pentru drone în perioada summit-urilor de miercuri și de joi, ca măsuri suplimentare de securitate.

Uniunea Europeană trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial, a cerut și premierul Finlandei, Petteri Orpo.

Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.