Liderii europeni susțin proiectele de apărare “Eastern Flank Watch” și “Zidul de Drone”: Europa trebuie să fie capabilă să se apere
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga
“Acesta este un pas esențial pe calea noastră către realizarea unei capacități comune de apărare până în 2030”, a spus Costa, într-o conferință comună de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.
Uniunea Europeană trebuie să răspundă cu fermitate tacticilor de război hibrid după ce spațiul aerian al mai multor state membre, inclusiv Polonia, România, Estonia și recent Danemarca, a fost încălcat, a declarat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după reuniunea informală a liderilor europeni.
„Acestea sunt amenințări care cer un răspuns european puternic și hotărât. Fiecare cetățean european și fiecare centimetru pătrat al teritoriului nostru trebuie să fie în siguranță”, a spus von der Leyen.
Liderii au susținut miercuri planurile de consolidare a apărării împotriva dronelor rusești, în cadrul reuniunii de la Copenhaga, la câteva zile după ce incursiunile în spațiul aerian ale aeronavelor fără pilot au zguduit și Danemarca, a declarat și Mette Frederiksen.
„Europa trebuie să fie capabilă să se apere”, a declarat prim-ministrul danez, în vreme șefa Comisiei Europene a insistat că un proiect emblematic, „Eastern Flank Watch”, va include un „zid de drone” destinat detectării și neutralizării rapide a amenințărilor la granița estică, în cooperare cu Ucraina și NATO.
“Acest proiect are ca scop contracararea întregii game de amenințări la frontierele noastre estice. Un element central va fi „zidul de drone”. Este vorba despre un sistem de detectare rapidă, interceptare și, dacă este necesar, neutralizare, pentru care ne bazăm în mare măsură pe expertiza Ucrainei și, prin urmare, trebuie să acționăm rapid – împreună cu Ucraina și în strânsă coordonare cu NATO”, a spus Ursula von der Leyen.
Premergător summitului, președintele francez Emmanuel Macron a apreciat, la Copenhaga, că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.
„Oricine încalcă spațiul aerian se expune represaliilor: este dreptul nostru”, a spus Macron, adăugând că „suntem puși la încercare”.
Această reuniune informală, organizată în contextul președinției daneze a Consiliului UE, a avut loc într-un moment critic în care războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului s-a extins din spațiul informațional în cel al încălcării spațiului aerian al UE și NATO, cu incursiuni de drone în Polonia, România și țările scandinave și de avioane în Estonia.
Premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii, a cerut un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, descriind că în actualul moment Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Danemarca s-a confruntat cu astfel de provocări din partea Rusiei, iar guvernul a interzis orice activitate de zbor pentru drone în perioada summit-urilor de miercuri și de joi, ca măsuri suplimentare de securitate.
Uniunea Europeană trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial, a cerut și premierul Finlandei, Petteri Orpo.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Activele rusești înghețate, miza Consiliului European din 23-24 octombrie. Comisia Europeană propune un “Împrumut pentru Reparații” acordat Ucrainei pe baza pe activelor Rusiei fără a le confisca
Problema modului în care pot fi utilizate miliarde de euro din activele rusești imobilizate pentru a sprijini Ucraina va fi discutată în continuare la următoarea reuniune a Consiliului European din 23-24 octombrie, a anunțat șeful summiturilor europene, António Costa, după reuniunea informală care a avut loc joi, la Copenhaga.
Punctul sensibil este modul în care pot fi utilizate aceste active pentru a finanța un împrumut către Ucraina fără a le confisca, deoarece acest lucru riscă să încalce dreptul internațional și să submineze credibilitatea euro pe scena mondială, relatează Politico Europe, în timp ce Belgia solicită ca povara eventualelor represalii legale din partea Rusiei să fie împărțită în mod egal, idee susținută de Franța.
“Am încheiat dezbaterea privind continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Am discutat posibilitatea unei mai bune utilizări a activelor rusești blocate. Vom continua această discuție la următoarea reuniune a Consiliului European din octombrie. Începând cu 24 februarie 2022, Uniunea Europeană a fost ferm alături de Ucraina, nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Vom continua să o sprijinim până la realizarea unei păci juste și durabile”, a afirmat Costa, într-o conferință comună de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.
La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reafirmat că Bruxelles-ul pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, cu „măsuri mult mai robuste privind energia, serviciile financiare și comerțul”. În paralel, UE și Kiev au convenit cheltuirea a 2 miliarde euro pentru drone.
Ca soluție structurală, Comisia propune un „Împrumut pentru Reparații” bazat pe activele rusești înghețate, care ar fi acordat în tranșe și cu condiții atașate. „Agresorul trebuie tras la răspundere”, a subliniat von der Leyen, adăugând că rambursarea va fi făcută de Ucraina doar dacă Rusia va plăti despăgubiri.
“Este important de menționat că nu există confiscarea activelor“, a insistat ea.
Tot pe tema Ucrainei, președinta Comisiei a afirmat că „după mai mult de trei ani și șapte luni de la invazia la scară largă, Ucraina continuă să reziste cu fermitate”, în timp ce Rusia se confruntă cu presiuni economice tot mai mari. Ea a indicat dobânzi de 17%, inflație de peste 10% și o încetinire a PIB-ului rusesc la 0,9% în 2025.
Anterior reuniunii, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat că, deși nu toate statele membre sprijină planul de utilizare a activelor rusești pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, UE lucrează pentru a ajunge cât mai rapid posibil la un acord în această privință
“Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia”, afirmă Macron, la Copenhaga, făcând trimitere la ingerințele în alegeri și violarea spațiului aerian al UE
Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat miercuri, la Copenhaga, că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.
„Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de câțiva ani este foarte agresivă în spațiul informațional, inclusiv în timpul alegerilor, și își intensifică atacurile cibernetice”, a declarat președintele francez, la sosirea la Consiliul European informal din capitala Danemarcei, organizat cu o zi înainte de cel de-al șaptelea summit al Comunității Politice Europene, o platformă creată la inițiativa lui Macron.
Această reuniune informală, organizată în contextul președinției daneze a Consiliului UE, are loc într-un moment critic în care războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului s-a extins din spațiul informațional în cel al încălcării spațiului aerian al UE și NATO, cu incursiuni de drone în Polonia, România și țările scandinave și de avioane în Estonia.
Premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii, a cerut un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, descriind că în actualul moment Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Danemarca s-a confruntat cu astfel de provocări din partea Rusiei, iar guvernul a interzis orice activitate de zbor pentru drone în perioada summit-urilor de miercuri și de joi, ca măsuri suplimentare de securitate.
„Oricine încalcă spațiul aerian se expune represaliilor: este dreptul nostru”, a spus Macron, adăugând că „suntem puși la încercare”.
De altfel, liderii Uniunii Europene vor discuta la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Spre deosebire de alți lideri, Macron nu a folosit cuvântul „război”, ci s-a referit la „amenințări hibride în domeniul confruntării”.
Referirile la amenințările hibride din partea liderilor europeni vin și în timp ce președintele Nicușor Dan a dezvăluit marți că va prezenta liderilor europeni cu care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
Liderii UE se întrunesc la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida: apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina Liderii vor reveni asupra ambelor subiecte cu ocazia viitoarei reuniuni a Consiliului European, care va avea loc pe 23 și 24 octombrie 2025.
Președintele Lituaniei critică țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de război al Moscovei contra Ucrainei: Este cu adevărat derutant
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a criticat țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de când Moscova a invadat Ucraina.
„Este cu adevărat derutant faptul că noi – și mă refer la Europa – plătim mai mult pentru petrolul și gazul rusesc decât sprijinim Ucraina, în al patrulea an de război”, a declarat președintele lituanian Gitanas Nausėda reporterilor, informează Politico Europe.
Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos au cheltuit 34,3 miliarde de euro pe GNL rusesc între 2022 și mijlocul anului 2025, potrivit ONG-urilor.
În luna septembrie, ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a mai spus că țara sa depune eforturi pentru a reduce aceste importuri și a diversifica aprovizionarea cu gaze din țări precum Statele Unite.
Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.
În context, ministrul polonez al Energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.
Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.
Scrisoarea venea după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, după convorbirea telefonică pe care a avut-o aseară cu președintele american Donald Trump.
Trump a solicitat în repetate rânduri țărilor UE și NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, aparent condiționând acest lucru de viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei.
În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Doar că Ungaria, un alt client al energiei rusești, a sfidat aceste apeluri și a transmis, prin premierul său, Viktor Orban, că este „o țară suverană”, care decide singură în privința mixului său energetic.
Budapesta trebuie însă să identifice rapid alte surse de aprovizionare.
Bulgaria, unul dintre ultimele puncte de intrare în UE pentru fluxurile rusești de gaze naturale, a anunțat că sprijină planul european de a pune capăt importurilor de gaze rusești în blocul european până la sfârșitul anului 2027.
Ungaria, secondată de aliatul său slovac, nu are puterea de a respinge proiectul de lege al UE, având în vedere că acesta necesită doar o majoritate calificată a țărilor pentru a fi aprobat, spre deosebire de sancțiuni.
