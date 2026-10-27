Liderii Finlandei și Norvegiei au discutat „sincer” cu Putin și au subliniat necesitatea unor negocieri directe pentru încheierea războiului din Ucraina

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au purtat o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, marți, 27 octombrie, la Helsinki, potrivit unei declarații oficiale.

Convorbirea a avut loc în continuarea întâlnirii de la Oslo din 20 octombrie și s-a desfășurat în consultare cu Ucraina.

Stubb și Støre au inițiat convorbirea pentru a discuta despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și despre eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului și să promoveze pacea și stabilitatea în Europa.

„Finlanda și Norvegia au graniță cu Rusia. Ambele țări sunt susținătoare ferme ale Ucrainei. Scopul convorbirii a fost acela de a-i transmite președintelui Putin mesaje directe privind viitoarele negocieri menite să contribuie la încetarea războiului. Convorbirea a avut legătură cu viitoarele întâlniri care vor avea loc la Abu Dhabi”, potrivit declarației oficiale.

Stubb și Støre au purtat convorbirea în calitate de lideri ai țărilor lor respective și nu au vorbit în numele Europei în ansamblu, conform sursei citate. De altfel, cei doi au subliniat în cadrul apelului telefonic interesul comun al celor două state pentru „stabilitatea și previzibilitatea din regiunea Mării Baltice și din Extremul Nord”, precum și faptul că „Norvegia și Finlanda au promovat întotdeauna pacea și securitatea” în regiunea lor.

De asemenea, Stubb și Støre au subliniat că războiul trebuie să ia sfârșit și că negocierile trebuie reluate.

„Discuția a fost sinceră și de substanță. Suntem țări vecine cu Rusia. Ieșirea din acest război va avea un impact direct asupra securității noastre și a celei europene în ansamblu. Pentru a pune capăt războiului sunt necesare discuții directe”, a declarat președintele Finlandei.

La rândul său, premierul Norvegiei a subliniat importanța reducerii tensiunilor între Rusia și Ucraina pe câmpul de luptă.

„Războiul are consecințe umane și materiale enorme. Suferința și distrugerea vor afecta generații întregi” a evidențiat prim-ministrul Støre.

În final, liderii celor două țări nordice au subliniat că Finlanda și Norvegia își vor continua sprijinul de lungă durată acordat Ucrainei.

Rusia a acceptat reluarea negocierilor cu Ucraina și SUA, indicând că o primă întâlnire ar avea loc pe 10 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit pentru negocieri cu Moscova, subliniind însă că orice problemă teritorială trebuie discutată direct la nivelul liderilor celor două țări.

Discuțiile directe dintre Rusia și Ucraina desfășurate în 2025 nu au dus la un acord, pozițiile celor două părți rămânând profund divergente.