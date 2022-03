Liderii G7 avertizează Rusia să nu utilizeze arme chimice în Ucraina. Franța propune un plan pentru a contracara criza alimentară provocată de războiul lui Putin

Corespondență din Bruxelles

Președintele american Joe Biden a anunțat joi, la finalul summitului NATO și în preambulul summit-urilor G7 și Consiliului European la care participă în aceeași zi, sancțiuni suplimentare împotriva a peste 400 de de lideri de elită, legiuitori și companii de apărare din Rusia ca răspuns la războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

“Aceștia câștigă personal din politicile Kremlinului și ar trebui să împartă durerea“, a spus Biden, înainte de summitul G7 găzduit de secretarul general al NATO la cartierul general al Alianței de la Bruxelles.

Decizia anunțată de Biden a fost formalizată printr-o serie de comunicate publicate de Trezoreria SUA și de Departamentul de Stat.

Împreună cu partenerii și aliații, Statele Unite urmăresc să lovească din plin capacitatea Rusiei de a se angaja în război și de a desfășura agresiuni împotriva altor țări, inclusiv a Ucrainei.

“Vom continua să impunem costuri până când Putin va pune capăt acestui război neprovocat împotriva Ucrainei“, a afirmat și secretarul de stat Antony Blinken, aflat alături de Biden la Bruxelles.

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.

They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain.

