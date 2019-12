Liderii grupurilor politice din PE și-au prezentat pozițiile asupra finanțării și implementării echilibrate a Pactului Ecologic European

Poliția belgiană a evacuat joi clădirea Consiliului European de la Bruxelles, ocupată de aproximativ 30 de militanți ai Greenpeace veniți cu o mașină de pompieri înaintea summitului european, unde o poziție fruntașă a agendei șefilor de stat sau de guvern este ocupată de Pactul Ecologic European, prezentat miercuri, 11 decembrie, de noul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care Executivul european dorește să transforme Europa, prin implementarea celor 50 de obiective pentru anul 2050, în primul continent neutru din punct de vedere climatic, au punctat surse concordante, potrivit AFP, citat de Agerpres.

BREAKING: 61 Activists set the EU summit on fire *figuratively* whilst governments argue about climate targets for…2050.

But that’s just too little too late. Our planet is *literally* burning and we need countries to take climate action NOW.#HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/PveD52Oqns

— Greenpeace Belgium (@greenpeace_be) December 12, 2019