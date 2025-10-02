MAREA BRITANIE
Liderii instituțiilor UE cer unitate împotriva antisemitismului după atacul din Manchester. Premierul britanic a părăsit de urgență summit-ul CPE de la Copenhaga
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au transmis, joi, mesaje de solidaritate după atacul armat de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Manchester, soldat cu trei morți și patru răniți. Cei doi au subliniat gravitatea faptului că incidentul s-a produs chiar de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, și au cerut unitate împotriva antisemitismului.
„Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor și comunitatea evreiască din Marea Britanie, după atacul violent asupra unei sinagogi din Manchester. Aflat la Copenhaga, mi-am prezentat condoleanțele prim-ministrului Keir Starmer. Faptul că acest atac a avut loc de Yom Kippur îl face cu atât mai revoltător. Trebuie să continuăm să luptăm împotriva antisemitismului în toate formele sale”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.
La rândul său, António Costa a afirmat: „Sunt profund întristat de atacul violent asupra unei sinagogi din Manchester, chiar de Yom Kippur. Transmit condoleanțe prim-ministrului Keir Starmer, victimelor, familiilor lor și comunității evreiești din Regatul Unit. Suntem solidari împotriva antisemitismului și a tuturor formelor de ură.”
Premierul britanic Keir Starmer a părăsit mai devreme summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga pentru a prezida o reuniune de urgență COBRA la Londra.
„Sunt îngrozit de atacul asupra unei sinagogi din Crumpsall. Faptul că acest lucru s-a întâmplat de Yom Kippur îl face cu atât mai oribil. Gândurile mele sunt alături de familiile celor afectați, iar mulțumirile mele se îndreaptă către serviciile de urgență și primii respondenți”, a transmis șeful guvernului britanic.
Potrivit poliției din Manchester, atacul a început când un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a înjunghiat o persoană în fața sinagogii. Suspectul a fost împușcat mortal de forțele de ordine. În total, trei persoane, inclusiv atacatorul, au murit, iar alte patru au fost rănite, relatează BBC.
„Astăzi este Yom Kippur și, evident, asta explică de ce erau atât de mulți oameni adunați în jurul sinagogii. Putem doar să ne imaginăm ce simt oamenii când aud această veste. Frica pe care o va aduce este uriașă”, a declarat primarul comitatului Greater Manchester, Andy Burnham.
Poliția Metropolitană din Londra a anunțat intensificarea patrulelor la sinagogi, centre comunitare și în cartierele cu populație evreiască numeroasă.
Atacul a fost catalogat drept incident major, iar autoritățile au activat codul „Plato”, utilizat în cazul unui atac terorist în desfășurare.
INTERNAȚIONAL
Acțiunile Rusiei arată „apetitul” lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte” asupra Ucrainei și ingerințele în întreaga Europă, avertizează premierul britanic
Acțiunile Rusiei demonstrează „apetitul” lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte” asupra Ucrainei și acțiunile de ingerință în întreaga Europă, a declarat joi premierul britanic Keir Starmer, în marja summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, relatează The Guardian.
„Am văzut, în ultimele săptămâni, apetitul lui Putin nu doar de a ataca Ucraina, ci și de a acționa și de a se amesteca în treburile Europei, în multe feluri diferite – fie că este vorba despre spațiul nostru aerian, fie despre atacuri cibernetice sau alte forme de agresiune care au loc”, a precizat Keir Starmer.
Potrivit premierului britanic, aceste acțiuni sunt neîntrerupte și arată dorința lui Putin de a continua, iar noi trebuie să „luptăm împotriva lor cu toate resursele pe care le avem”.
„Și ne reamintește tuturor că nu este vorba doar de suveranitatea Ucrainei, ci de valorile și libertățile noastre, ale tuturor, în special în Europa, și că suntem cu toții implicați în această luptă împotriva agresiunii rusești”, a adăugat Starmer.
Premierul danez Mette Frederiksen a atras atenția că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, și a făcut apel la unitate europeană, lăsând în spate optica națională, pentru a înfrunta Rusia.
Amintim că liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
MAREA BRITANIE
Fost ministru britanic al Apărării propune o abordare centrată pe cunoașterea agresorului pentru soluționarea războiului din Ucraina și deplânge că esticii nu au fost ascultați când atrăgeau atenția asupra pericolului rusesc
Fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, a sugerat care ar putea fi soluția pentru a accelera rezolvarea conflictului din Ucraina, punând accentul pe o abordare centrată pe cunoașterea agresorului.
„Cred că trebuie să ne amintim ce îl motivează pe Putin. Putin este îndrăgostit de ideea de a domina Ucraina, de a cuceri Ucraina, <<Crimeea este Rusia>>… Dacă citiți discursurile sale din 2014, el compară Crimeea cu Muntele Sfânt. Așadar, trebuie să ajutăm Ucraina să dobândească capacități pe termen lung pentru a face Crimeea neviabilă. Trebuie să sufocăm viața din Crimeea. Și cred că, dacă Putin va realiza că are ceva de pierdut, că nu este locuibilă sau că nu poate funcționa, și acel pod, avem nevoie de Taurus (n.r. rachete germane cu rază lungă de acțiune), trebuie să distrugem Podul Kerch, pentru că este o statuie a ego-ului lui Putin, și cred că, dacă vom face asta, Putin va realiza brusc că are ceva de pierdut”, a subliniat Wallace în cadrul Forumului de Securitate din Varșovia, potrivit The Guardian.
Aflat la cârma Ministerului Apării între 2019-2023, Acesta a prezentat o serie de lecții pe care le-a învățat din coordonarea răspunsului Regatului Unit la invazia rusă în Ucraina.
El spune că „prima lecție este că trebuie să privim lumea nu așa cum ne-am dori să fie, ci așa cum este”.
De asemenea, acesta a criticat reacțiile inițiale ale unor țări.
„Îmi amintesc că am fost la Mariupol când eram ministru al securității guvernului, la scurt timp după otrăvirea de la Salisbury… Îmi amintesc că, atunci când a fost vorba chiar și de ajutorul militar inițial acordat Ucrainei, a existat o țară din Europa care nu a permis nici măcar exportul de excavatoare către Ucraina – excavatoare, nu arme, nu rachete, ci excavatoare! – doar pentru că acest lucru ar fi putut fi potențial provocator pentru președintele Putin”, a amintit Wallace.
O altă provocare identificată de el este „schimbarea unei mentalități care, în opinia mea, a devenit îngrijorător de endemică în ministerele de externe din Europa, și anume aceea de a ne privi adversarii ca și cum ar fi la fel ca noi”.
„Îmi amintesc că un membru de rang înalt al unui serviciu de informații din Europa mi-a spus că Putin nu va invada, deoarece nu ar fi logic. Ei bine, nu, nu este logic din niciun punct de vedere. Ceea ce a făcut Putin este ilogic, dezastruos în interiorul țării și a ucis milioane de oameni. Dar acești oameni nu sunt întotdeauna logici”, a continuat Ben Wallace.
Fostul ministru al Apărării a pus accentul pe diferențele dintre democrații și autocrații și pe importanța acceptării realității, fără a o cosmetiza.
„Ei nu sunt ca noi. Ei nu au democrații în același mod, nu au sistemul de checks and balances pe care îl avem noi. Și noi am pierdut acea abilitate, acea abilitate profundă pe care am fi putut-o avea acum sute de ani sau 50 de ani, de a recunoaște și de a citi adversarul. De a citi atmosfera. … Așa că trebuie să trecem la etapa de a accepta că Putin nu este ceea ce credeam noi că este și apoi să facem ceva în privința asta. Și au fost mulți oameni în această țară și în estul Europei care ne-au avertizat de mulți ani, dar oamenii nu i-au ascultat”, a conchis Ben Wallace.
Ben Wallace a fost unul dintre cei mai longevivi miniștri ai Apărării din NATO, conducând securitatea națională a Regatului Unit în perioade turbulente. Sub conducerea sa, Regatul Unit a răspuns la evacuarea din Kabul și Sudan.
Pe plan internațional, Ben Wallace este considerat unul dintre principalii lideri ai răspunsului Occidentului la invazia ilegală a Rusiei în Ucraina. El a fost primul care a solicitat și a furnizat ajutor letal Ucrainei înainte de război.
Pe plan intern, a finalizat două revizuiri strategice ale apărării și a prezentat prima strategie a Regatului Unit în domeniul inteligenței artificiale pentru Ministerul Apărării. De asemenea, a reușit să obțină o finanțare suplimentară de 31 de miliarde de lire sterline pentru apărare.
MAREA BRITANIE
Șefa diplomației britanice: Regatul Unit este pregătit să acționeze la încălcările „provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO”
Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a declarat marți că Regatul Unit este „pregătit să acționeze”, după ce președintele american Donald Trump a cerut țărilor NATO să doboare avioanele ruse care pătrund în spațiul Alianței, transmite DPA, preluat de Agerpres.
Vorbind în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Cooper a condamnat Moscova pentru încălcările repetate ale spațiului aerian aliat: „În ultimele săptămâni, am asistat la încălcări provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO în Estonia, Polonia și România, acte cărora NATO se opune ferm, și vom fi pregătiți să acționăm.”
Oficialul britanic a subliniat că „securitatea Ucrainei este securitatea noastră și toți depindem de respectarea Cartei ONU”. „Acțiunile Rusiei caută să ne submineze democrația și să răspândească instabilitatea mult dincolo de frontierele Europei”, a adăugat Cooper.
Declarațiile vin la scurt timp după ce președintele Donald Trump a afirmat că Ucraina își poate recupera întreg teritoriul ocupat de Rusia, o schimbare de atitudine față de poziția anterioară, când îndemnase Kievul să accepte concesii teritoriale.
După reuniunea Consiliului Nord-Atlantic convocată la solicitarea Estoniei, NATO a avertizat că va răspunde ferm la provocările Moscovei.
„Rusia nu ar trebui să aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, se arată în declarația adoptată marți.
În ultimele zile, au avut loc mai multe incidente în regiune. Trei avioane militare ruse au intrat vineri în spațiul aerian estonian, unde au rămas timp de 12 minute, fapt negat de Moscova. Înainte de acest episod, Polonia a raportat pătrunderea a circa 20 de drone ruse, dintre care trei au fost doborâte, iar România a denunțat la rândul său o încălcare a spațiului aerian de către o dronă rusească.
