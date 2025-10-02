Liderii instituțiilor UE cer unitate împotriva antisemitismului după atacul din Manchester. Premierul britanic a părăsit de urgență summit-ul CPE de la Copenhaga

Fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, a sugerat care ar putea fi soluția pentru a accelera rezolvarea conflictului din Ucraina, punând accentul pe o abordare centrată pe cunoașterea agresorului.

„Cred că trebuie să ne amintim ce îl motivează pe Putin. Putin este îndrăgostit de ideea de a domina Ucraina, de a cuceri Ucraina, <<Crimeea este Rusia>>… Dacă citiți discursurile sale din 2014, el compară Crimeea cu Muntele Sfânt. Așadar, trebuie să ajutăm Ucraina să dobândească capacități pe termen lung pentru a face Crimeea neviabilă. Trebuie să sufocăm viața din Crimeea. Și cred că, dacă Putin va realiza că are ceva de pierdut, că nu este locuibilă sau că nu poate funcționa, și acel pod, avem nevoie de Taurus (n.r. rachete germane cu rază lungă de acțiune), trebuie să distrugem Podul Kerch, pentru că este o statuie a ego-ului lui Putin, și cred că, dacă vom face asta, Putin va realiza brusc că are ceva de pierdut”, a subliniat Wallace în cadrul Forumului de Securitate din Varșovia, potrivit The Guardian.

Aflat la cârma Ministerului Apării între 2019-2023, Acesta a prezentat o serie de lecții pe care le-a învățat din coordonarea răspunsului Regatului Unit la invazia rusă în Ucraina.

El spune că „prima lecție este că trebuie să privim lumea nu așa cum ne-am dori să fie, ci așa cum este”.

De asemenea, acesta a criticat reacțiile inițiale ale unor țări.

„Îmi amintesc că am fost la Mariupol când eram ministru al securității guvernului, la scurt timp după otrăvirea de la Salisbury… Îmi amintesc că, atunci când a fost vorba chiar și de ajutorul militar inițial acordat Ucrainei, a existat o țară din Europa care nu a permis nici măcar exportul de excavatoare către Ucraina – excavatoare, nu arme, nu rachete, ci excavatoare! – doar pentru că acest lucru ar fi putut fi potențial provocator pentru președintele Putin”, a amintit Wallace.

O altă provocare identificată de el este „schimbarea unei mentalități care, în opinia mea, a devenit îngrijorător de endemică în ministerele de externe din Europa, și anume aceea de a ne privi adversarii ca și cum ar fi la fel ca noi”.

„Îmi amintesc că un membru de rang înalt al unui serviciu de informații din Europa mi-a spus că Putin nu va invada, deoarece nu ar fi logic. Ei bine, nu, nu este logic din niciun punct de vedere. Ceea ce a făcut Putin este ilogic, dezastruos în interiorul țării și a ucis milioane de oameni. Dar acești oameni nu sunt întotdeauna logici”, a continuat Ben Wallace.

Fostul ministru al Apărării a pus accentul pe diferențele dintre democrații și autocrații și pe importanța acceptării realității, fără a o cosmetiza.

„Ei nu sunt ca noi. Ei nu au democrații în același mod, nu au sistemul de checks and balances pe care îl avem noi. Și noi am pierdut acea abilitate, acea abilitate profundă pe care am fi putut-o avea acum sute de ani sau 50 de ani, de a recunoaște și de a citi adversarul. De a citi atmosfera. … Așa că trebuie să trecem la etapa de a accepta că Putin nu este ceea ce credeam noi că este și apoi să facem ceva în privința asta. Și au fost mulți oameni în această țară și în estul Europei care ne-au avertizat de mulți ani, dar oamenii nu i-au ascultat”, a conchis Ben Wallace.

Ben Wallace a fost unul dintre cei mai longevivi miniștri ai Apărării din NATO, conducând securitatea națională a Regatului Unit în perioade turbulente. Sub conducerea sa, Regatul Unit a răspuns la evacuarea din Kabul și Sudan.

Pe plan internațional, Ben Wallace este considerat unul dintre principalii lideri ai răspunsului Occidentului la invazia ilegală a Rusiei în Ucraina. El a fost primul care a solicitat și a furnizat ajutor letal Ucrainei înainte de război.

Pe plan intern, a finalizat două revizuiri strategice ale apărării și a prezentat prima strategie a Regatului Unit în domeniul inteligenței artificiale pentru Ministerul Apărării. De asemenea, a reușit să obțină o finanțare suplimentară de 31 de miliarde de lire sterline pentru apărare.