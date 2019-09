Liderii instituțiilor europene de la Bruxelles îndeamnă la rememorarea ororilor celui de-al Doilea Război Mondial pentru ca generațiile viitoare să înțeleagă cu adevărat semnificațiile păcii

Liderii instituțiilor europene de la Bruxelles, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Parlamentului European”, îndeamnă la rememorarea ororilor trecutului pentru ca generațiile actuale și cele viitoare să înțeleagă cu adevărat semnificațiile păcii, cu prilejul comemorării a 80 de ani de la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.

Într-un mesaj postat pe Twitter, președintele Comisiei Europene transmite următoarele:

,,Amintire pentru viitor. Astăzi mi-am amintit cât de recunoscător sunt să trăiesc pe un continent pașnic. Pe măsură ce marcăm 80 de ani de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial,a ne aminti strigătul de unitate al Europei – niciodată război – rămâne datoria noastră eternă. Europa este pacea”, scrie Jean-Claude Juncker.

Erinnern für die Zukunft. Today I am reminded how grateful I am to live on a peaceful continent. As we mark 80 years since the start of #WW2, we must remember that living up to Europe’s rallying cry – never again war – remains our eternal duty. L’Europe, c’est la paix. pic.twitter.com/2kCmNDqEc8

