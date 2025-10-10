Liderii instituțiilor europene, mesaj după decernarea Premiului Nobel pentru Pace: Setea de democrație prevalează întotdeauna

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au transmis un mesaj de felicitare opozantei venezuele, Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace.

„Acest premiu onorează nu numai curajul și convingerea dumneavoastră, ci și fiecare voce care refuză să fie redusă la tăcere. În Venezuela și în întreaga lume”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul X.

Șefa Executivului European a subliniat forța simbolică a acestei distincții, afirmând că „spiritul libertății nu poate fi încarcerat” și că „setea de democrație prevalează întotdeauna”.

Felicitaciones, @MariaCorinaYa, por recibir el Premio Nobel de la Paz. This award honours not only your courage and conviction. But every voice that refuses to be silenced. In Venezuela and across the world. It sends a powerful message. The spirit of freedom cannot be jailed.

„Lupta ta neobosită pentru libertate și democrație în Venezuela a emoționat și a inspirat milioane de oameni din întreaga lume. De aceea, Parlamentul European a fost onorat să îți acorde Premiul Sakharov în 2024”, a scris Roberta Metsola într-un mesaj pe platforma X.

So proud of the brave @MariaCorinaYA on receiving the @NobelPrize for Peace. Your tireless struggle for freedom and democracy in Venezuela has touched hearts and inspired millions across the globe.

Maria Corina Machando a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.

Anul trecut, María Corina Machado și Edmundo González au fost laureați și de Uniunea Europeană, Parlamentul European decernându-le Premiul Saharov pentru libertatea de gândire.

María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro.