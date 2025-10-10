INTERNAȚIONAL
Liderii instituțiilor europene, mesaj după decernarea Premiului Nobel pentru Pace: Setea de democrație prevalează întotdeauna
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au transmis un mesaj de felicitare opozantei venezuele, Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace.
„Acest premiu onorează nu numai curajul și convingerea dumneavoastră, ci și fiecare voce care refuză să fie redusă la tăcere. În Venezuela și în întreaga lume”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul X.
Șefa Executivului European a subliniat forța simbolică a acestei distincții, afirmând că „spiritul libertății nu poate fi încarcerat” și că „setea de democrație prevalează întotdeauna”.
Felicitaciones, @MariaCorinaYa, por recibir el Premio Nobel de la Paz.
This award honours not only your courage and conviction.
But every voice that refuses to be silenced. In Venezuela and across the world.
It sends a powerful message.
The spirit of freedom cannot be jailed.… pic.twitter.com/Et6wBlTHHi
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2025
„Lupta ta neobosită pentru libertate și democrație în Venezuela a emoționat și a inspirat milioane de oameni din întreaga lume. De aceea, Parlamentul European a fost onorat să îți acorde Premiul Sakharov în 2024”, a scris Roberta Metsola într-un mesaj pe platforma X.
So proud of the brave @MariaCorinaYA on receiving the @NobelPrize for Peace.
Your tireless struggle for freedom and democracy in Venezuela has touched hearts and inspired millions across the globe.
That’s why @Europarl_EN was proud to recognise you and @EdmundoGU with the… https://t.co/KolLDvvVJg pic.twitter.com/x8EYEponXU
— Roberta Metsola (@EP_President) October 10, 2025
Maria Corina Machando a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.
Citiți și: Râvnit de Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat de María Corina Machado, o figură unificatoare a opoziției din Venezuela în fața regimului Maduro
Anul trecut, María Corina Machado și Edmundo González au fost laureați și de Uniunea Europeană, Parlamentul European decernându-le Premiul Saharov pentru libertatea de gândire.
María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro.
Maia Sandu susține sâmbătă un discurs despre “apărarea democrațiilor” la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, unde va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine, informează Președinția de la Chișinău într-un comunicat.
Evenimentul va fi deschis de secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și de președinta Comisiei de la Veneția, Claire Bazy-Malaurie, în prezența președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.
La festivitate vor participa, de asemenea, președinta Republicii Macedonia de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Italiei, Antonio Tajani, precum și alți oficiali de rang înalt.
Comisia de la Veneția, denumirea completă fiind Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, este un organ consultativ al Consiliului Europei, specializat în drept constituțional. A fost înființată în 1990 după căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est, pentru a sprijini noile democrații în elaborarea constituțiilor și a cadrului legal care să respecte principiile statului de drept, democrației și drepturilor omului.
Sediul Comisiei se află la Veneția, Italia, iar componența sa include experți independenți în drept constituțional proveniți din cele peste 60 de state membre, inclusiv Republica Moldova.
Departamentul de Stat: Rubio și Țoiu au discutat despre rolul companiilor din SUA în proiectele României în domeniul energiei nucleare și gazelor naturale
Statele Unite și România și-ar putea extinde parteneriatul strategic în domeniul energiei, prin rolul pe care companiile americane îl pot juca în proiectele românești din sectorul nuclear civil și al gazelor naturale, a transmis Departamentul de Stat american după întâlnirea de la Washington dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu.
Potrivit declarației purtătorului de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, cei doi oficiali „au analizat elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniile apărării, energiei și securității frontierelor”.
În plan economic, discuțiile s-au concentrat asupra investițiilor comune în infrastructura energetică și asupra rolului pe care îl joacă companiile americane în proiectele strategice românești.
„Secretarul de stat și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele românești din domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de extindere a cooperării economice”, precizează comunicatul Departamentului de Stat.
Cooperarea româno-americană în domeniul energiei nucleare este deja una de referință în regiune ca urmare a declarației comune prezidențiale semnate în anul 2019 de președinții Donald Trump și Klaus Iohannis.
Companii americane sunt implicate în proiectele Centralei de la Cernavodă, care vizează retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4, precum și în proiectul inovator al reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltat în parteneriat cu compania NuScale Power în județul Dâmbovița.
În ceea ce privește gazele naturale, companiile americane și-au redus implicarea în astfel de proiecte energetice după legea promovată în anul 2018 de fostul președinte al Camerei Deputaților și lider al PSD, Liviu Dragnea, privind exploatarea offshore, creând mai multe reglementări și bariere pentru investiții. Drept reacție, la acel moment, compania americană ExxonMobil a stopat investițiile.
Modificarea legii a fost demarată în toamna lui 2019, după vizita fostului președinte Klaus Iohannis la Washington și declarația comună convenită cu Trump.
În prima jumătate a aceluiași an, România a jucat un rol crucial în modificarea directivei europene privind gazele naturale, conducând negocierile dintre statele membre în calitate de președinție rotativă la Consiliul UE. Directiva negociată de președinția României la Consiliul UE protejează Europa de monopolul Rusiei, aflat la momentul anului 2019 în plină extindere a gazoductelor Nord Stream care creșteau dependența energetică a Europei de Rusia, un aspect în care UE și Germania erau criticate virulent de prima administrație Trump.
Modificarea respectivei directive a întărit regulile europene și le-a extins și asupra actorilor terți. Astfel, liniilor de transport al gazelor dintre un stat membru și o țară terță li se aplică normele care reglementează piața internă a UE a gazelor naturale. Totodată, nicio companie de furnizare sau de producție nu este autorizată să dețină o cotă majoritară sau să intervină în activitatea unui operator de sistem de transport.
În ceea ce privește România, perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagră ar trebui să înceapă să producă în 2027 și deține o cantitate de gaze recuperabile estimată la 100 de miliarde de metri cubi (bcm), fiind unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze naturale din UE și urmând să transforme România în cel mai mare product de gaz din Uniune.
Proiectul este gestionat printr-o participație 50%-50% de compania românească Romgaz și de compania austriacă OMV, dar acesta are și componentă de securitate având în vedere proximitatea geografică cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și provocările generate în regiunea Mării Negre, inclusiv incursiuni cu drone sau mine marine.
Râvnit de Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat de María Corina Machado, o figură unificatoare a opoziției din Venezuela în fața regimului Maduro
Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele ameircan Donald Trump, în vreme Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”.
Fosta candidată a opoziției la alegerile prezidențiale din Venezuela a fost lăudată pentru faptul că este „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată — o opoziție care a găsit un teren comun în cererea pentru alegeri libere și guvernare reprezentativă”, a declarat Jørgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel Norvegian, conform Associated Press.
BREAKING NEWS
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
„În ultimul an, doamna Machado a fost nevoită să trăiască ascunsă. În ciuda amenințărilor grave la adresa vieții sale, ea a rămas în țară — o alegere care a inspirat milioane de oameni. Atunci când autoritarii preiau puterea, este esențial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă”, a adăugat Frydnes.
Guvernul președintelui Nicolás Maduro i-a vizat în mod constant pe oponenții săi reali sau percepuți ca atare înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Machado urma să candideze împotriva lui Maduro, însă guvernul a descalificat-o. În locul ei a intrat în cursă Edmundo González, care nu mai candidase niciodată pentru o funcție publică. Perioada premergătoare alegerilor a fost marcată de represiune extinsă, incluzând descalificări, arestări și încălcări ale drepturilor omului.
Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși prin contribuția la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.
Însă, prin alegerea Maríei Corina Machado, comitetul a desemnat o figură politică ce l-a elogiat pe președintele american, ceea ce ar putea atenua reacțiile negative, scrie The Guardian.
În declarațiile sale publice, Machado i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul său față de libertate și democrație în Venezuela”.
De asemenea, ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.
Anul trecut, María Corina Machado și Edmundo González au fost laureați și de Uniunea Europeană, Parlamentul European decernându-le Premiul Saharov pentru libertatea de gândire.
María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro.
Edmundo González Urrutia este un diplomat și politician care a succedat-o pe María Corina Machado ca și candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.
