Liderii instituțiilor UE atenționează că nu îl vor lăsa pe Putin să dărâme ”arhitectura de securitate” a Europei și anunță un nou pachet de sancțiuni ”masive”

Liderii instituțiilor Uniunii Europene condamnă în „cei mai fermi termeni” agresiunea militară fără precedent a Rusiei împotriva Ucrainei și solicită Moscovei să înceteze imediat ostilitățile, să își retragă armata din Ucraina și să respecte pe deplin integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

„Prin acțiunile sale militare neprovocate și nejustificate, Rusia încalcă în mod flagrant dreptul internațional și subminează securitatea și stabilitatea europeană și globală.O astfel de utilizare a forței și a coerciției nu-și au locul în secolul XXI”, au transmis președinții Consiliului European și Comisiei Europene.

Charles Michel a convocat de urgență o reuniune extraordinară a Consiliului European, la care va participa și președintele Klaus Iohannis.

Liderii UE se vor reuni în cursul zilei de astăzi pentru a discuta despre criza din Ucraina, dar și despre un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acest nou pachet de sancțiuni a fost anunțat din nou în această dimineață de Ursula von der Leyen într-o conferință de presă comună susținută de aceasta și de șeful diplomației UE, Josep Borrell.

„Solicit Rusiei să oprească imediat violențele și să își retragă trupele de pe teritoriul Ucrainei. Nu îl vom lăsa pe președintele Putin să dărâme arhitectura de securitate care a oferit Europei pace și stabilitate în ultimele decenii. În cursul zilei de astăzi, vom prezenta liderilor europeni un pachet de sancțiuni masive și specifice, pentru a fi aprobat. Prin acest pachet, vom viza sectoare strategice ale economiei rusești, blocându-le accesul la tehnologii și piețe cheie. Vom slăbi baza economică a Rusiei și capacitatea acesteia de a se moderniza. În plus, vom îngheța activele rusești din UE și vom bloca accesul băncilor rusești la piața financiară europeană. La fel ca în cazul primului pachet de sancțiuni, ne aliniem strâns cu partenerii și aliații. Aceste sancțiuni sunt concepute pentru a afecta puternic interesele Kremlinului și capacitatea acestuia de a finanța războiul”, a precizat Ursula von der Leyen în declarațiile din această dimineață.

Citiți aici mai multe informații despre primul pachet de sancțiuni impus de Uniunea Europeană.

Șeful diplomației UE a informat că va rămâne în contact cu partenerii UE din întreaga lume pentru a se asigura că comunitatea internațională va înțelege pe deplin gravitatea momentului: „Aceasta nu este o chestiune de jocuri de putere diplomatice. Este o chestiune de viață și de moarte, este vorba despre viitorul comunității noastre globale. Și vom fi uniți cu partenerii noștri transatlantici și cu toate națiunile europene în apărarea acestei poziții. Pornim uniți în a spune că nu pentru violență și distrugere ca mijloace de obținere a unor câștiguri politice. Noi, Uniunea Europeană, rămânem cel mai puternic grup de națiuni din lume și acest lucru nu trebuie subestimat”, a mai adăugat Josep Borrell în conferința de presă.

„Deplângem pierderea de vieți omenești și suferința umanitară. UE și statele sale membre sunt pregătite să ofere de urgență un răspuns umanitar de urgență. Facem apel la Rusia și la formațiunile armate susținute de Rusia să respecte dreptul umanitar internațional”, au transmis Charles Michel și Ursula von der Leyen într-o declarație comună.

Președinta Parlamentului European condamnă la rândul ei acțiunile militare desfășurate de Rusia pe teritoriul Ucrainei: „În aceste ore negre, gândurile noastre sunt îndreptate către Ucraina și la femeile, bărbații și copiii nevinovați care se confruntă cu acest atac neprovocat și se tem pentru viața lor. Vom trage la răspundere Kremlinul”, a transmis această într-un mesaj pe contul de Twiiter.

