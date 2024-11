Liderii instituțiilor UE au vorbit la telefon cu Donald Trump despre apărare, Ucraina, comerț și energie: Împreună, putem promova prosperitatea și stabilitatea pe ambele maluri ale Atlanticului

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Charles Michel au discutat joi la telefon cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, despre consolidarea legăturilor transatlantice și colaborarea în provocările geopolitice precum războiul din Ucraina, comerțul și energia.

Aflați la Budapesta pentru summitul Comunității Politice Europene, von der Leyen și Michel au avut convorbiri telefonice separate cu Trump, a cărui victorie la alegerile prezidențiale din SUA a provocat o nouă undă de șoc ca urmare a relațiilor dificile dintre UE și SUA în primul său mandat care a debutat acum opt ani și s-a încheiat acum patru ani, după înfrângerea în fața “pro-transatlanticului” Joe Biden.

Ursula von der Leyen a precizat că a avut o “convorbire telefonică excelentă” cu Donald Trump pentru a-l felicita pentru victoria sa în alegeri.

“Așteptăm cu nerăbdare să consolidăm legăturile dintre UE și SUA și să lucrăm împreună pentru a aborda provocările geopolitice. Am discutat despre apărare și Ucraina, comerț și energie. Împreună, putem promova prosperitatea și stabilitatea pe ambele maluri ale Atlanticului“, a scris von der Leyen, pe X.

“UE și SUA împărtășesc valori și interese comune. Suntem pregătiți să aprofundăm relațiile UE-SUA în toate domeniile. Am evidențiat prioritățile UE privind economia și situația geopolitică, în special Ucraina și Orientul Mijlociu. Vom continua să facem Europa mai puternică și să investim mai mult în apărarea și securitatea noastră”, a spus, după conversația telefonică, și președintele Consiliului European, Charles Michel.

