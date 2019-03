Liderii instituțiilor UE comentează, în plenul PE, respingerea pentru a doua oară a Acordului privind Brexit: Am epuizat toate soluțiile oferite guvernului britanic. Este un dezastru, iar noi nu ne mai putem ocupa cu incertitudinea politică

,,Nu ne mai putem ocupa cu incertitudinea politică” ar putea fi cuvintele care rezumă cel mai bine dezbaterea de astăzi din plenul Parlamentului European de la Strasbourg pe tema pregătirii reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și a retragerii Regatului Unit din UE, în prezența Prim-Vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans și a negociatorului șef pentru Brexit, Michel Barnier.

Din partea Președinției române a Consiliului, Gabriela Ciot, Secretar de Stat pentru afaceri europene, a avut o intervenție legată de necesitatea unei discuții ,,sincere” între statele membre cu privire la câteva dintre provocările cu care se va confrunta UE – stabilirea priorităților semestrului european și pentru zona euro, gestionarea chimbărilor climatice sau combaterea dezinformării și a știrilor false în contextul alegerilor europene din mai -, precum și la oportunitățile de creștere globală a profilului european – continuarea activităților UE în domeniul climatic și dezvoltarea relațiilor cu China. Consiliul European de săptămâna viitoare va discuta toate aceste chestiuni și va oferi orientări pentru a face progrese în viitor. De asemenea, reprezentantul Președinției Consiliului a mai spus că statele membre trebuie să se asigure că nimeni nu va fi lăsat în urmă, ținând cont de particularitățile regionale.

Secretarul de stat pentru afaceri europene s-a adresat plenului Parlamentului European pentru a prezenta poziția Consiliului cu privire la respingerea acordului de retragere negociat de premierul britanic Theresa May în urma votului de aseară din Camera Comunelor. Gabriela Ciot a reiterat poziția UE27 prezentată în comunicatul transmis, aseară, de purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European Donald Tusk, subliniind faptul că statele membre au epuizat toate soluțiile pe care le puteau oferi guvernului britanic în cazul Brexit și că mingea este acum în terenul Regatului Unit, care trebuie să se lămurească asupra căii de urmat. Reprezentatul Președinției rotative a subliniat inclusiv că UE se pregătește pentru un scenariu no-deal.

,,A fi sau a nu fi membru al UE, a exista sau a nu exista? Aceasta este întrebarea pe care Parlamentul Britanic trebuie să și-o pună. Din păcate, nu ne confruntăm cu teatrul, ci cu viața reală și cu slujbele cetățenilor europeni și ale celor britanici. În această etapă foarte târzie trebuie să vedem cum procedăm cu acordul de retragere, unde a existat un compromis provizoriu anul trecut. Nu ar trebui să se facă nimic în detrimentul solidarității statelor membre și mai ales în ceea ce privește Irlanda. Am ajuns la limitele noastre, însă suntem gata să purtăm discuții care să poată contribui la clarificările din Regatul Unit. Aceste clarificări însă nu ar trebui să contrazică chiar intenția legată de Irlanda, ci ar trebui doar să subliniem că este o acțiune temporară. La nivelul UE am făcut progrese în privința acordului de retragere, dar este și nevoie de consimțământul britanicilor. Marea Britanie trebuie să stabiliească încotro se îndreaptă. Trebuie să existe un calendar și o strategie referitor la acest parcurs. Singura certitudine este că ne confruntăm cu o incertitudine crescută. Este necesar să ne pregătim inclusiv pentru un scenariu no-deal”, a afirmat Gabriela Ciot.

Frans Timmermans, Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a vorbit în intervenția sa despre subiectele care ar trebui atinse în cadrul reuniunii Consiliului European din 21-22 martie. Acesta a pus accentul pe industria europeană, pe stimularea activităților de cercetare și pe promovarea inteligenței artificiale, precum și pe echilibrarea relațiilor cu China, care este atât un partener al UE, cât și un competitor puternic al acesteia. De asemenea, Timmermans a mulțumit PE pentru sprijinirea măsurilor luate de Comisie pentru contracararea dezinformării și protejarea libertății de expresie.

,,Sunt multe lucruri de care Europa trebuie să se ocupe în următorii ani, inclusiv industria, care înglobează 32 de milioane de cetățeni. Facem apel la statele membre de a stimula activitățile de cercetare, inteligența artificială. Ședința Consiliului va pune accent și pe relația cu China. China este un partener, dar în același timp și un concurent puternic. UE este una dintre cele mai deschise economii din lume. Trebuie să asigurăm o colaborare bună cu China și în același timp trebuie să ne protejăm interesele noastre. Mesajul nostru este că Europa trebuie să rămână deschisă, iar libertatea de exprimare este o libertate pe care o respectăm. Salut faptul că PE sprijină măsurile Comsiei menite să prevină dezinformarea. UE își va păstra suveranitatea atât timp cât își va apăra valorile fără compromis”, a spus oficialul european.

Cât despre Brexit, Timmermans a declarat că UE și reprezentanții instituțiilor ei au făcut tot posibilul să ofere garanțiile cerute de guvernul de la Londra, cu condiția protejării cetățenilor și companiilor de ambele părți, dar, în situația de față, când acordul de retragere a fost respins pentru a doua oară, statele membre nu mai pot face altceva decât să aștepte ca soluția să vină din Regatul Unit.

,,Iată în ce situație suntem. Încă o dată Camera Comunelor a respins acordul de retragere în ciuda clarificărilor suplimentare, în ciuda eforturilor supraomenești făcute de Michel Barnier, de președintele Juncker, pentru a o ajuta pe doamna Theresa May să clarifice chestiunile încă problematice. Cu toate acestea, acordul de retragere a fost respins, iar astăzi așteptăm un nou vot; singurii care pot să ne spună ce urmează să se întâmple sunt membrii Parlamentului Britanic, membrii Camerei Comunelor și cred că PE și Comisia trebuie să rămână pe aceeași lungime de undă. Să reducă impactul negativ pe cât posibil. Asta e datoria noastră, să ne gândim la cetățeni, la companiile noastre, de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii. Ce am încercat să facem a fost să ne asigurăm că cerințele ferme ale Guvernului Britanic sunt reconciliate și nu văd altă soluție decât acordul de retragere cu clarificările care au fost făcute. Aste e etapa în care ne aflăm acum. Poziția noastră este aceeași, de a face cât mai puțin rău într-un proces extrem de dureros care va provoca daune de ambele părți. Însă e datoria noastră, având la bază votul britanicilor, să solicităm ca soluția să vină de la Londra”, a încheiat prim-vicepreședintele Comisiei Europene, oglindind poziționarea statelor membre.

Respingerea acordului de retragere a Regatului Unit din UE pentru a doua oară a fost comentată în plenul PE și de Michel Barnier, negociatorul șef pentru Brexit din partea Uniunii, precum și de Manfred Weber, președintele grupului politic PPE. Ambii oficiali europeni și-au exprimat regretul cu privire la impasul în care se află cele două părți și au reiterat faptul că UE nu mai poate face nimic mai mult pentru un guvern care a convenit asupra unui acord negociat în comun mai bine de un an și jumătate, decizia privind calea de urmat în continuare aparținând Marii Britanii.

Liderul PPE a sugerat chiar organizarea unui nou referendum în Regatul Unit pentru ca cetățenii să fie cei care decid încă o dată ceea ce își doresc.

Michel Barnier, negociatorul șef pentru Brexit din partea UE a subliniat în intervenția sa faptul că:

,,Îmi exprim recunoștința pentru încrederea pe care am primit-o. Votul de ieri seară prelungește și înrăutățește o incertitudine care a fost generată acum 3 ani de o decizie suverană pe care o respectăm și o regretăm. Decizia Marii Britanie de a ieși din UE afectează fiecare cetățean și statele membre ale UE. Decizia răspunderii Brexit revine Marii Britanii. Este un impas în care se află negocierile. Am încercat să găsim soluții comune, probleme juridice, economice și financiare, sociale. Ieșirea Marii Britanii trebuie să fie una ordonată, care să lase timp pentru a derula o altă negociere referitoare la viitoare relație pe care vrem să o construim cu aceasta, pe care o considerăm parteneră. Deciziile le-am luat alături de Guvernul de la Londra, niciodată împotriva lui. Reamintesc faptul că dacă Marea Britanie vrea să părăsească UE, atunci acest tratat pe care l-am negociat 1 an și jumătate este singurul tratat disponibil și aș dori ca toată lumea să înțeleagă acest lucru. Am mers până la limita a ceea ce putem face, cu o dorință de a asigura pacea si stabilitatea pe insula Irlandei, de a respecta toate acordurile și de a păstra integritatea pieței noastre interne. Marea Britanie trebuie să ne spună care este calea clară pe care o va lua”, a afirmat Barnier.

Manfred Weber, președintele Grupului PPE a precizat în intervenția sa faptul că:

,,Ce dezastru după votul de ieri. Tinerii din Marea Britanie sunt furioși, supărați, pentru ceea ce face în acest moment politicul la ei în țară. O întreagă generație are acum mai puține șanse pentru viitor. O întreagă generație nu se va mai bucura de beneficiile UE, așa cum a făcut-o generația trecută. O întreagă generație cade victimă Guvernului de la Londra. Suntem alături de tineri și de toți cei deznădăjduiți. Britanicii trebuie să se hotărască cu privire la ce vor să facă. Dacă Parlamentul este indecis, atunci trebuie să întrebăm din nou oamenii cu privire la parcursul viitor. Este un lucru logic de făcut. Există riscul ca incertitudinile de la Londra să se răsfrângă asupra întregii Uniuni Europene. Noi nu mai putem să ne ocupăm tot timpul politic cu incertitudinea politică. Trebuie să facem ceva legat de incertitudinea juridică. Pot să spun că nu mai avem timp, iar britanicii trebuie să ne spună ce vor în viitor. Această evoluție este un semnal de alarmă pentru toți populiștii și extremiștii.’’

Astăzi, Parlamentul de la Londra votează pentru ieșirea Marii Britanii din UE fără o înțelegere, declanșând astfel un Brexit ,,dur”. Dacă și această opțiune este respinsă, atunci deputații britanici mai au ocazia, joi, să voteze pentru extinderea termenului de retragere programată pentru 29 martie.