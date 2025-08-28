U.E.
Liderii instituțiilor UE denunță atacurile Rusiei în Ucraina care au lovit sediul Delegației Uniunii Europene la Kiev și care “batjocoresc eforturile de pace”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.
Rusia a lovit joi dimineață o clădire care găzduia delegația UE la Kiev, provocând pagube semnificative, relatează Politico Europe. Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.
Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.
“O altă noapte de bombardamente neîncetate ale Rusiei a lovit infrastructura civilă și a ucis persoane nevinovate. De asemenea, a lovit delegația UE la Kiev. Personalul delegației noastre este în siguranță. Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile sale nediscriminatorii asupra infrastructurii civile și să se alăture negocierilor pentru o pace justă și durabilă”, a transmis Ursula von der Leyen, pe X.
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a declarat că atacul nocturn al Rusiei a fost „o alegere deliberată de a escalada și de a batjocori eforturile de pace”.
“Personalul Delegației UE în Ucraina reprezintă vocea UE pe teren în Ucraina. Noaptea trecută, birourile lor au devenit ținta unui alt atac rus în cadrul acestei agresiuni fără sens. Gândurile mele sunt alături de întreaga noastră echipă din Kiev și de curajosul popor ucrainean, care merită să trăiască în pace”, a scris și Roberta Metsola, tot pe X.
Tot joi, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că pagubele aduse clădirii delegației UE din Kiev au fost „intenționate”, adăugând că este „îngrozit” de atacurile rusești.
Cu toate acestea, el a afirmat că „UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”.
Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump intensifică presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului, arată Politico Europe.
Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești. După ce președintele țării, Volodimir Zelenski, și unii dintre principalii săi susținători europeni s-au reunit la Casa Albă pe 18 august, administrația Trump a semnalat că va sprijini o forță condusă de Europa care să contribuie la garantarea securității Ucrainei, furnizând resurse de informații și supravegherea câmpului de luptă și participând la un scut de apărare aeriană.
Dar, deși Trump a declarat după cele două summituri că va convoca în curând o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski și că liderul rus a fost de acord cu această idee, observatorii Kremlinului au pus la îndoială intențiile lui Putin.
Președintele rus a ezitat, amânând orice întâlnire directă cu Zelenski și negocierile de pace.
Moscova și-a dublat cererile, inclusiv solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, afirmând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.
Ziua deciziilor majore pentru “Germania Apărării”: Merz înființează Consiliul Național de Securitate, Berlinul introduce serviciul militar voluntar și Rheinmetall inaugurează cea mai mare fabrică de armament din Europa
Germania a marcat miercuri o zi de cotitură pentru politica sa de apărare și securitate, odată cu adoptarea unor măsuri considerate decisive pentru consolidarea rolului său în NATO și în arhitectura europeană de securitate. Guvernul federal condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat înființarea Consiliului Național de Securitate și a lansat proiectul de lege pentru un nou model de serviciu militar voluntar, în vreme ce în nordul țării a avut loc inaugurarea celei mai mari fabrici de muniție din Europa, construită de Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament.
La mai bine de trei și jumătate de la debutul conceptului “Zeitenwende“, asumat de fostul guvern pe fondul invaziei militare a Rusiei în Ucraina și care a condus la prima strategie de securitate națională a Germaniei, deciziile de miercuri sunt alimentate de presiunile tot mai mari generate de invazia Rusiei în Ucraina, de noile obiective NATO privind pregătirea de luptă și de necesitatea Germaniei de a-și asuma un rol mai proeminent în apărarea europeană.
Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, a avertizat cancelarul Merz, subliniind că Berlinul își adaptează instituțiile, armata și industria de apărare la noua realitate geopolitică.
Guvernul german adoptă proiectul de lege pentru serviciul militar voluntar
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că guvernul a aprobat un proiect de lege privind serviciul militar voluntar, în contextul eforturilor de a crește semnificativ recrutările de trupe.
Noul model propus de Pistorius se bazează în mare parte pe voluntariat, fără planuri pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Obiectivul este creșterea numărului de soldați activi de la 180.000 la 260.000 până la începutul anilor 2030, pentru a răspunde noilor ținte de forțe stabilite de NATO.
Într-o conferință de presă după adoptarea propunerii, cancelarul german Friedrich Merz a declarat: „Din perspectiva de astăzi, sunt încrezător că vom atinge inițial cifrele de care avem nevoie.” Merz a subliniat, de asemenea, că Rusia reprezintă și va rămâne pentru mult timp cea mai mare amenințare la adresa securității Europei.
Parlamentarii urmează să dezbată riguros proiectul de lege și ar putea adăuga modificări înaintea aprobării finale.
Potrivit Ministerului german al Apărării, Pistorius dorește crearea unui nou model de serviciu militar fără modificarea Constituției. Proiectul urmărește întărirea capacităților defensive, cu rezerviștii jucând un rol esențial.
Cabinetul aprobă înființarea Consiliului Național de Securitate
Guvernul german a aprobat, în cadrul unei ședințe de cabinet la care a participat și comandamentul suprem al Forțelor NATO în Europa, și crearea unui Consiliu Național de Securitate (Nationaler Sicherheitsrat – NSR), menit să eficientizeze politica de securitate și capacitatea de decizie în situații de criză.
CNS, prezidat de cancelarul Friedrich Merz, se va reuni periodic și va avea atribuții și în prognoza strategică și planificare. Din consiliu vor face parte miniștri cheie, dar și oficiali din state aliate și organizații precum Uniunea Europeană și NATO.
Merz a legat înființarea Consiliului Național de Securitate și majorarea trupelor de amenințarea reprezentată de Rusia. „Rusia desfășoară de mult timp atacuri hibride împotriva noastră”, a declarat acesta, denunțând „interferențele masive” în democrația germană și atacurile direcționate asupra securității IT.
Rheinmetall inaugurează o nouă fabrică de muniție
Deciziile politice luate la Berlin au fost prelungite și la nivel de capabilități militare. Cel mai mare producător de armament din Europa, Rheinmetall, a inaugurat la o fabrică pentru producerea de muniție de artilerie, în Unterlüss, lângă Hanovra.
Directorul general al companiei, Armin Papperger, a anunțat că producția obuzelor de calibru 155 mm va crește treptat și va ajunge la 350.000 de unități pe an până în 2027. Fabrica din Unterlüß, nordul Germaniei, va fi cea mai mare din Europa, iar Papperger spune că unități similare pot fi construite într-un ritm apropiat și în alte țări NATO.
Aceste uzine ar putea contribui la crearea unui „ecosistem european de apărare”, a afirmat Papperger în cadrul unui eveniment la care au participat secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, și vicecancelarul Lars Klingbeil.
„Construcția acestei fabrici dovedește că Germania poate acționa rapid atunci când miza este cu adevărat importantă”, a declarat Papperger.
„Europa și America schimbă tendința în domeniul producției de apărare, cu fonduri disponibile și putere de foc reală și inovare provenite din industriile noastre. Trebuie să menținem producția la un nivel ridicat și să profităm de oportunități pentru a face mai multe împreună”, a declarat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul evenimentului.
Noua unitate, a cărei piatră de temelie a fost pusă în februarie 2024, presupune o investiție totală de 500 de milioane de euro.
România și Rheinmetall au anunțat construcția în țara noastră a celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție
În cadrul aceluiași eveniment, România și Rheinmetall au semnat acordul prin care gigantul german va construi în țara noastră o fabrică de pulberi pentru muniție în valoare de 535 de milioane de euro.
Fabrica, despre care ministrul economiei a subliniat că are “șansa să fie cea mai performantă din lume”, va fi realizată la Victoria, în județul Brașov, și în cadrul acesteia, statul român, împreună cu Rheinmetall, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune. Construcția va începe în anul 2026 și va presupune crearea a 700 de locuri de muncă directe în zonă.
O parte din finanțarea pentru această uzină va veni și de la nivel european. Comisia Europeană a alocat în 2024 o sumă de 500 milioane de euro prevăzută în Actul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP) pentru a permite industriei europene de apărare să își sporească capacitatea de producție de muniții la 2 milioane obuze pe an până la sfârșitul anului 2025. Suma respectivă viza și un proiect comun Germania – România de 47 de milioane de euro.
Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Dragi prieteni, prezența voastră aici – Franța, Germania, Polonia – arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci și faptul că proiectul european continuă, iar noi suntem parte din el. Și aici vreau să spunem răspicat: alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut. Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”, a spus Maia Sandu, într-o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron, cu cancelarul german Friedrich Merz și cu prim-ministrul Poloniei Donald Tusk, aflați la Chișinău cu prilejul festivităților de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Președinta Republicii Moldova a precizat că țara sa simte această diferență între Europa și Rusia “la fiecare bombă aruncată peste țara vecină”, cu referire la agresiunea armată a Rusiei împotriva Republicii Moldova.
“Războiul nemilos purtat de Rusia împotriva Ucrainei arată zilnic: Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte. Moldovenii au ales deja direcția corectă: drumul european, drumul păcii“, a spus ea.
Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.
Această zi națională, celebrată sub sloganul “Independența ne unește”, coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Pe acest fond, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk se află la Chișinău pentru a reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.
“De Ziua Independenței, celebrăm povestea țării noastre: Am privit cu admirație povestea construcției europene ani la rând. Azi Moldova este parte a acestei construcții. Nu suntem singuri și asta ne dă putere. Ne dă putere să continuăm să menținem pacea, libertatea și dezvoltarea în țara noastră și o facem alături de familia noastră europeană”, a conchis Maia Sandu, înainte de a participa și la o ceremonie în Piața Marii Adunări Naționale alături de liderii prezenți.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței
Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.
Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, are loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Pentru a reafirma sprijinul european, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au sosit la Chișinău și au participat la evenimentele oficiale alături de președinta Maia Sandu.
„Este atât o plăcere, cât și o onoare, la invitația dumneavoastră, doamnă președintă, să fiu alături de dumneavoastră pentru această celebrare a Zilei Independenței Moldovei, aici, la Chișinău, alături de cei doi prieteni ai mei și reprezentându-i, într-adevăr, pe prietenii dumneavoastră europeni. Și împreună cu cancelarul și domnul prim-ministru, ni s-a părut esențial să venim și să sărbătorim această zi simbolică, care marchează intrarea Moldovei în era suveranității și libertății europene. Și calea despre care ați vorbit deja, de reformă și modernizare, trebuie să continue”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.
Liderul de la Elysee a criticat și campaniile hibride și de dezinformare ale Rusiei, afirmând că “spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea tuturor”.
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a subliniat că experiența Poloniei în tranziția democratică poate fi un reper pentru Republica Moldova.
„O Europă mai puternică cu Moldova este în interesul vital al Uniunii Europene. Suntem gata să împărtășim experiența noastră. Curajul, demnitatea și munca cinstită a moldovenilor vor face Europa mai puternică, mai sigură și mai prosperă”, a spus liderul de la Varșovia.
El a adăugat că progresele Republicii Moldova sunt remarcabile în pofida obstacolelor.
„Am văzut realizările dumneavoastră și eu știu și înțeleg cât de multe provocări aveți aici, câți dușmani aveți. Realizările pe care le aveți sunt cu adevărat extraordinare. Trebuie să vă mândriți că aveți cu ce. Moldova este exact țara pe care o dorim noi în UE. Sunteți ambițioși, curajoși, cu multe tradiții, foarte muncitori și gata să apărați ceea ce este corect, chiar dacă provocările sunt foarte grave și toți cei din Europa cunosc moștenirea dumneavoastră, tradițiile, muzica și dansul, care sunt prezente în viața de zi cu zi”, a continuat Tusk.
La rândul său, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis un mesaj direct privind perspectiva europeană a Chișinăului, adăugând că Berlinul va sprijini cu echipe de experți procesele de reformă democratică și europeană din Republica Moldova.
„Ușa spre UE este deschisă. Sunteți bineveniți în UE. Republica Moldova a demonstrat prin votul său din anul trecut că vrea să fie parte a UE. (…) Noi vom continua să vă susținem pe această cale în cel mai bun posibil mod. Vom face tot ce este posibil pentru a permite deschiderea primelor capitole pentru negociere. Germania va continua să trimită experți în susținerea politicilor de reformă în Republica Moldova”, a subliniat și Merz
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Cei trei lideri o vor acompania pe Maia Sandu în a se adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
