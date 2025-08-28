Liderii instituțiilor UE denunță atacurile Rusiei în Ucraina care au lovit sediul Delegației Uniunii Europene la Kiev și care “batjocoresc eforturile de pace”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.

Rusia a lovit joi dimineață o clădire care găzduia delegația UE la Kiev, provocând pagube semnificative, relatează Politico Europe. Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.

Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.

“O altă noapte de bombardamente neîncetate ale Rusiei a lovit infrastructura civilă și a ucis persoane nevinovate. De asemenea, a lovit delegația UE la Kiev. Personalul delegației noastre este în siguranță. Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile sale nediscriminatorii asupra infrastructurii civile și să se alăture negocierilor pentru o pace justă și durabilă”, a transmis Ursula von der Leyen, pe X.

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a declarat că atacul nocturn al Rusiei a fost „o alegere deliberată de a escalada și de a batjocori eforturile de pace”.

“Personalul Delegației UE în Ucraina reprezintă vocea UE pe teren în Ucraina. Noaptea trecută, birourile lor au devenit ținta unui alt atac rus în cadrul acestei agresiuni fără sens. Gândurile mele sunt alături de întreaga noastră echipă din Kiev și de curajosul popor ucrainean, care merită să trăiască în pace”, a scris și Roberta Metsola, tot pe X.

Tot joi, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că pagubele aduse clădirii delegației UE din Kiev au fost „intenționate”, adăugând că este „îngrozit” de atacurile rusești.

Cu toate acestea, el a afirmat că „UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”.

Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump intensifică presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului, arată Politico Europe.

Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești. După ce președintele țării, Volodimir Zelenski, și unii dintre principalii săi susținători europeni s-au reunit la Casa Albă pe 18 august, administrația Trump a semnalat că va sprijini o forță condusă de Europa care să contribuie la garantarea securității Ucrainei, furnizând resurse de informații și supravegherea câmpului de luptă și participând la un scut de apărare aeriană.

Dar, deși Trump a declarat după cele două summituri că va convoca în curând o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski și că liderul rus a fost de acord cu această idee, observatorii Kremlinului au pus la îndoială intențiile lui Putin.

Președintele rus a ezitat, amânând orice întâlnire directă cu Zelenski și negocierile de pace.

Moscova și-a dublat cererile, inclusiv solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, afirmând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.