Liderii instituțiilor UE îl felicită pe Rumen Radev pentru victoria obținută în alegerile parlamentare: „Bulgaria este un membru important al familiei europene”

Andreea Radu
Liderii principalelor instituții ale Uniunii Europene l-au felicitat pe fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, după ce partidul său, „Bulgaria Progresistă”, a câștigat alegerile de duminică.

„Felicitări lui Rumen Radev pentru victoria obținută în alegerile parlamentare. Bulgaria este un membru important al familiei europene și joacă un rol esențial în abordarea provocărilor noastre comune. Aștept cu interes să colaborăm pentru prosperitatea și securitatea Bulgariei și a Europei”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

La rândul său, președintele Consiliul European, António Costa, a declarat că așteaptă cu interes să colaboreze cu Rumen Radev în cadrul Consiliului European pentru o Europă prosperă, autonomă și sigură.

„Felicitări, Rumen Radev, pentru victoria categorică obținută în cadrul alegerilor parlamentare de ieri din Bulgaria.
Mă bucur să vă urez din nou bun venit în cadrul Consiliului European. Așa cum v-am transmis în cadrul convorbirii telefonice de azi-dimineață, aștept cu interes să colaborăm în cadrul Consiliului European (EUCO) la agenda noastră comună pentru o Europă prosperă, autonomă și sigură. Vă urez mult succes în noua dumneavoastră funcție”, a scris Costa, pe X.

De asemenea, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat rezultatul alegerilor din Bulgaria și a declarat că așteaptă cu interes continuarea cooperării în ceea ce privește provocările comune în materie de securitate.

„Am discutat cu Rumen Radev după victoria sa electorală din Bulgaria. Aștept cu interes continuarea cooperării în ceea ce privește provocările comune în materie de securitate”, a scris Rutte, pe X.

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este pe cale să obțină o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare din 19 aprilie, după ce partidul său nou-înființat, Bulgaria Progresistă, a acumulat 44,6% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale publicate luni dimineața de Comisia Electorală Centrală, după numărarea a 61% din buletinele de vot.

Rezultatul plasează formațiunea lui Radev mult înaintea principalilor competitori, respectiv alianța pro-europeană Continuăm Schimbarea/Bulgaria Democrată, cu 14,3%, și partidul de centru-dreapta GERB al fostului premier Boiko Borissov, cu 13%. Pentru GERB, scrutinul marchează cel mai slab rezultat din istoria sa politică.

Patru candidați intră în cursă pentru a-l succeda pe Antonio Guterres la șefia ONU. Organizația se confruntă cu războaie, diviziuni și o criză bugetară majoră
Cancelarul german și președintele brazilian laudă acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului": Va face toate economiile participante mai puternice, mai independente și mai reziliente
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

