Liderii instituțiilor UE îl felicită pe Rumen Radev pentru victoria obținută în alegerile parlamentare: „Bulgaria este un membru important al familiei europene”

Liderii principalelor instituții ale Uniunii Europene l-au felicitat pe fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, după ce partidul său, „Bulgaria Progresistă”, a câștigat alegerile de duminică.

„Felicitări lui Rumen Radev pentru victoria obținută în alegerile parlamentare. Bulgaria este un membru important al familiei europene și joacă un rol esențial în abordarea provocărilor noastre comune. Aștept cu interes să colaborăm pentru prosperitatea și securitatea Bulgariei și a Europei”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections. Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges. I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026

La rândul său, președintele Consiliul European, António Costa, a declarat că așteaptă cu interes să colaboreze cu Rumen Radev în cadrul Consiliului European pentru o Europă prosperă, autonomă și sigură.

„Felicitări, Rumen Radev, pentru victoria categorică obținută în cadrul alegerilor parlamentare de ieri din Bulgaria.

Mă bucur să vă urez din nou bun venit în cadrul Consiliului European. Așa cum v-am transmis în cadrul convorbirii telefonice de azi-dimineață, aștept cu interes să colaborăm în cadrul Consiliului European (EUCO) la agenda noastră comună pentru o Europă prosperă, autonomă și sigură. Vă urez mult succes în noua dumneavoastră funcție”, a scris Costa, pe X.

Congratulations to Rumen Radev on your outright victory in yesterday’s legislative elections in Bulgaria.

It is a pleasure to welcome you back to the European Council. As conveyed in our phone call this morning, I look forward to working together with you in the #EUCO on our… — António Costa (@eucopresident) April 20, 2026

De asemenea, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat rezultatul alegerilor din Bulgaria și a declarat că așteaptă cu interes continuarea cooperării în ceea ce privește provocările comune în materie de securitate.

„Am discutat cu Rumen Radev după victoria sa electorală din Bulgaria. Aștept cu interes continuarea cooperării în ceea ce privește provocările comune în materie de securitate”, a scris Rutte, pe X.

Spoke with Rumen Radev following his election victory in Bulgaria 🇧🇬

I look forward to continued cooperation on shared security challenges — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 20, 2026

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este pe cale să obțină o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare din 19 aprilie, după ce partidul său nou-înființat, Bulgaria Progresistă, a acumulat 44,6% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale publicate luni dimineața de Comisia Electorală Centrală, după numărarea a 61% din buletinele de vot.

Rezultatul plasează formațiunea lui Radev mult înaintea principalilor competitori, respectiv alianța pro-europeană Continuăm Schimbarea/Bulgaria Democrată, cu 14,3%, și partidul de centru-dreapta GERB al fostului premier Boiko Borissov, cu 13%. Pentru GERB, scrutinul marchează cel mai slab rezultat din istoria sa politică.