Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței

Liderii instituțiilor Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare, miercuri, de Ziua Independenței Republicii Moldova, profitând de acest prilej pentru a reafirma sprijinul politic și instituțional pentru parcursul european al țării de peste Prut.

Într-un mesaj pe X, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a dorit să asigure Chișinăul și cetățenii moldoveni că instituția „va face tot ce este necesar” pentru a susține integrarea europeană a Moldovei.

„Republica Moldova este un stat european. Prin istorie, geografie, identitate, cultură și tradiție. Locul Moldovei este în Europa. Viitorul nostru este împreună. Și Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a fi alături de voi în procesul de aderare la UE”, a transmis Metsola.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pus accentul în mesajul transmis pe apartenența la familia europeană a Republicii Moldova.

„Felicitări cu ocazia Zilei Independenței, Moldova! Astăzi sărbătorim libertatea, suveranitatea și democrația voastră. Și viitorul vostru european”, a scris Costa.

Un mesaj similar de susținere a venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„La mulți ani de Ziua Independenței prietenilor noștri moldoveni și ție, dragă Maia Sandu! Astăzi sărbătorim democrația Moldovei, spiritul neînfrânt al poporului său și dragostea acestuia pentru libertate. Rămânem alături de voi pe calea către viitorul nostru european comun”, a afirmat șefa Executivului european

Astăzi, 27 august, Republica Moldova marchează Ziua Independenței, la 34 de ani de la proclamarea desprinderii de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea este onorată de o vizită de rang înalt, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, aflându-se la Chișinău pentru a participa la festivități. Prezența celor trei lideri europeni reprezintă un semnal puternic de sprijin pentru suveranitatea și parcursul proeuropean al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, dar și în contextul regional marcat de războiul Rusiei în Ucraina și de tacticile hibride folosite de Moscova pentru a influența viitorul țării de peste Prut.