Liderii instituțiilor UE, mesaje de solidaritate după accidentul feroviar din Toledo: „Astăzi, Europa este în doliu alături de voi”

Președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European au transmis miercuri condoleanțe familiilor victimelor și mesaje de solidaritate cu Spania, după coliziunea dintre două trenuri de mare viteză în provincia Toledo. Accidentul s-a soldat cu cel puțin 30 de morți, potrivit bilanțului comunicat de autoritățile regionale și citat de Reuters.

„Tocmai am primit vestea devastatoare din Toledo privind coliziunea dintre două trenuri de mare viteză. Gândurile mele se îndreaptă către familiile și apropiații victimelor. Astăzi, Europa este în doliu alături de voi”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.

Just received the devastating news from Toledo on the collision of two high-speed trains. My heart goes out to the victims’ families and loved ones. Today, Europe mourns with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2026

Președintele Consiliului European, António Costa, s-a declarat profund consternat de tragedie și le-a mulțumit echipelor de intervenție.

„Am primit cu profundă consternare vestea tragicului accident feroviar produs la Toledo. Cele mai sincere condoleanțe familiilor și apropiaților persoanelor care și-au pierdut viața. Întreaga mea solidaritate cu răniții, cărora le doresc o însănătoșire grabnică. Mulțumesc echipelor de intervenție care lucrează pentru a-i ajuta pe cei afectați. Întregul meu sprijin pentru poporul spaniol în aceste ore de durere”, a afirmat Costa.

Recibo con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Mi más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales. Toda mi solidaridad con los heridos, a quienes deseo una pronta recuperación. Gracias a los equipos de emergencia que trabajan para asistir a los afectados. Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor. — António Costa (@eucopresident) October 28, 2026

La rândul său, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj de compasiune pentru victime și de recunoștință față de serviciile de urgență.

„Sunt profund consternată de tragicul accident feroviar din Toledo. Împărtășesc durerea familiilor și prietenilor persoanelor decedate în fața pierderii ireparabile a celor dragi și le doresc răniților o recuperare rapidă și deplină. Întreaga mea recunoștință față de serviciile de urgență care lucrează neobosit la locul dezastrului. Spania este în gândurile și în inima mea”, a scris Metsola pe X.

Profundamente consternada por el trágico accidente de tren en Toledo. Acompaño en el sentimiento a los familiares y amigos de las víctimas mortales ante la irreparable pérdida de sus seres queridos, y deseo una pronta y total recuperación a los heridos. Mi más sincera gratitud a los servicios de emergencia que trabajan incansablemente en el lugar del siniestro. España está en mi pensamiento y mi corazón 🇪🇺🇪🇸 — Roberta Metsola (@EP_President) October 28, 2026

Accidentul s-a produs miercuri dimineață în apropiere de Urda, în provincia Toledo, pe linia de mare viteză care leagă Madridul de sudul Spaniei. Au fost implicate un tren al operatorului privat Iryo, cu 147 de persoane la bord, și un tren AVE al companiei naționale Renfe, care transporta 397 de persoane. Mai multe vagoane au deraiat.

Circulația pe ruta de mare viteză Madrid–Andaluzia a fost suspendată. Administratorul infrastructurii feroviare, ADIF, le-a cerut călătorilor care aveau bilete pentru traseul afectat să nu se deplaseze în stații, potrivit relatării AFP, preluate de Agerpres.

Premierul spaniol Pedro Sánchez și-a exprimat consternarea și a precizat că se află în contact permanent cu ministrul transporturilor, Óscar Puente.

„Sunt consternat de acest accident grav”, a transmis Sánchez pe X. Șeful guvernului și-a anulat participarea la un summit dedicat obezității, programat miercuri dimineață la Madrid.

Tragedia intervine înaintea alegerilor legislative din 29 noiembrie. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), condus de Sánchez, a anunțat suspendarea tuturor activităților de campanie pentru miercuri și joi, potrivit AFP.

Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, s-a declarat „foarte îngrijorat” de producerea unui nou accident feroviar. Președintele regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, și-a suspendat agenda și a anunțat că se deplasează la locul tragediei.

Autoritățile au mobilizat pompieri, trei elicoptere și două unități mobile de terapie intensivă. Ministrul sănătății, Mónica García, a declarat pentru televiziunea publică RTVE că se teme de „o tragedie de proporții” și că prioritatea este evacuarea cât mai rapidă a persoanelor din vagoanele deraiate. Cauza accidentului nu era stabilită la momentul declarațiilor citate de AFP.

Accidentul readuce în atenție siguranța rețelei feroviare spaniole, la nouă luni după coliziunea de la Adamuz, în Andaluzia, din 18 ianuarie, soldată cu 46 de morți. Acea tragedie a declanșat o dezbatere privind investițiile în întreținerea infrastructurii.

Potrivit AFP, după accidentul din ianuarie, guvernul spaniol s-a angajat să investească 1,8 miliarde de euro în îmbunătățirea întreținerii rețelei, crearea a 3.650 de locuri de muncă și consolidarea siguranței feroviare.

Spania dispune de aproximativ 4.000 de kilometri de linii de mare viteză, a doua cea mai extinsă rețea din lume după cea a Chinei, potrivit aceleiași agenții.