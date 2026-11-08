Liderii instituțiilor UE, mesaje de solidaritate după atacul armat din Cracovia: „Europa este alături de Polonia”

U.E.COMISIA EUROPEANAPARLAMENTUL EUROPEAN
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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Liderii instituțiilor europene și șefa diplomației UE au transmis sâmbătă mesaje de solidaritate cu Polonia și condoleanțe familiilor victimelor, în urma atacului armat din Cracovia, soldat cu mai multe victime.

„În urma acestui atac tragic, gândurile și compasiunea mea se îndreaptă către victime, către cei dragi acestora și către toți locuitorii Cracoviei. Transmit cele  sincere condoleanțe familiilor victimelor. Le mulțumesc polițiștilor curajoși care și-au riscat viața pentru a interveni. Europa este alături de Polonia și îi este solidară în aceste momente dureroase”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reiterat că Uniunea Europeană este alături de Polonia în aceste momente dificile.

„Am fost șocat să aflu despre atacul armat din Piața Centrală din Cracovia. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către toate persoanele rănite. Transmit un mesaj de profundă solidaritate poporului polonez și echipelor de intervenție care au acționat în fața acestei tragedii. Uniunea Europeană este alături de Polonia în aceste momente dificile”, a scris Costa, pe X.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a condamnat, la rândul său, atacul și a transmis un mesaj de compasiune față de victime și familiile acestora.

„Am fost profund întristată să aflu despre atacul armat care a avut loc sâmbătă după-amiază în Piața Centrală din Cracovia, un loc care ar fi trebuit să fie unul al liniștii. Gândurile mele se îndreaptă către victimele nevinovate și familiile acestora. Le doresc tuturor celor răniți însănătoșire grabnică și deplină. Le mulțumesc polițiștilor și echipelor serviciilor de urgență pentru intervenția promptă și pentru că au reușit să aducă situația sub control. Fiți puternici, locuitori ai Cracoviei!”, a scris Metsola, pe X.

La rândul său, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a subliniat că pierderea tragică de vieți omenești în urma atacului armat de la Cracovia este „o tragedie care va fi resimțită mult dincolo de granițele Poloniei”.

„I-am transmis sincere condoleanțe lui Radosław Sikorski. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora și echipele de intervenție. Forța Poloniei stă în reziliența poporului său. În aceste momente de durere, Polonia nu este singură”, a scris Kallas, pe X.

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Sămbătă, în jurul orei locale 15.00 (14.00 GMT), un bărbat a intrat cu mașina în piața principală din Cracovia și a început să tragă la întâmplare în trecători.

Una dintre persoanele rănite de atacatorul care a deschis focul la întâmplare în centrul istoric al Cracoviei a decedat, ceea ce ridică la șase numărul morților, în timp ce 15 persoane au fost rănite,  transmit AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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