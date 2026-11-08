Liderii instituțiilor UE, mesaje de solidaritate după atacul armat din Cracovia: „Europa este alături de Polonia”

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reiterat că Uniunea Europeană este alături de Polonia în aceste momente dificile.

„Am fost șocat să aflu despre atacul armat din Piața Centrală din Cracovia. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către toate persoanele rănite. Transmit un mesaj de profundă solidaritate poporului polonez și echipelor de intervenție care au acționat în fața acestei tragedii. Uniunea Europeană este alături de Polonia în aceste momente dificile”, a scris Costa, pe X.

Shocked to hear the news of the shooting in Kraków’s Main Square. My thoughts are with the victims, their families and loved ones, and all those injured. My heartfelt solidarity goes out to the people of Poland and to the first responders who acted in the face of this tragedy. The EU stands with Poland at this difficult time. — António Costa (@eucopresident) November 7, 2026

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a condamnat, la rândul său, atacul și a transmis un mesaj de compasiune față de victime și familiile acestora.

„Am fost profund întristată să aflu despre atacul armat care a avut loc sâmbătă după-amiază în Piața Centrală din Cracovia, un loc care ar fi trebuit să fie unul al liniștii. Gândurile mele se îndreaptă către victimele nevinovate și familiile acestora. Le doresc tuturor celor răniți însănătoșire grabnică și deplină. Le mulțumesc polițiștilor și echipelor serviciilor de urgență pentru intervenția promptă și pentru că au reușit să aducă situația sub control. Fiți puternici, locuitori ai Cracoviei!”, a scris Metsola, pe X.

Z wielkim smutkiem dowiedziałam się o strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie, w sobotnie popołudnie, które powinno było upłynąć w spokoju. Myślami jestem z niewinnymi ofiarami i ich rodzinami. Życzę wszystkim rannym szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Dziękuję policji i służbom ratunkowym za szybką interwencję i opanowanie sytuacji. Bądź silny, Krakowie 🇪🇺🇵🇱 — Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2026

La rândul său, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a subliniat că pierderea tragică de vieți omenești în urma atacului armat de la Cracovia este „o tragedie care va fi resimțită mult dincolo de granițele Poloniei”.

„I-am transmis sincere condoleanțe lui Radosław Sikorski. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora și echipele de intervenție. Forța Poloniei stă în reziliența poporului său. În aceste momente de durere, Polonia nu este singură”, a scris Kallas, pe X.