Liderii instituțiilor UE salută victoria lui Petr Pavel în alegerile prezidențiale din Cehia: Experiența dumneavoastră va fi prețioasă pentru a menține și consolida unitatea Europei în sprijinul pentru Ucraina

Liderii instituțiilor europene au salutat victoria lui Petr Pavel în cadrul alegerilor prezidențiale din Cehia, exprimându-și nerăbdarea de a colabora cu acesta.

”Mult succes președintelui ales Petr Pavel. Aștept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape pentru Republica Cehă și Uniunea Europeană. Experiența dumneavoastră va fi esențială pentru a sprijini în continuare Ucraina”, a subliniat președintele Consiliului European, Charles Michel, într-un mesaj publicat pe Twitter.

