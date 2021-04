Liderii politici din PE, mesaj de solidaritate pentru Cehia: Un atac cu implicarea agenților secreți ruși este un act de ostilitate inacceptabil 

Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a salutat miercuri acordul istoric privind legea climatică la care au ajuns negociatorii Parlamentului European și cei ai Consiliului Uniunii Europene.

“Acordul istoric asupra legii climatice va consacra angajamentul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Un moment semnificativ de ambiție, solidaritate și speranță”, a scris Cioloș, pe Twitter.

The historic agreement on the 🇪🇺 #ClimateLaw will enshrine the EU’s commitment to reaching climate neutrality by 2050.🌏

A significant moment of ambition, solidarity & hope, even if @Europarl_EN wanted to go further.

Congratulations 👏 @NilsTorvalds @pcanfin for your hard work.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) April 21, 2021