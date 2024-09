Liderii Poloniei au marcat 85 de ani de la invazia nazistă la fatidica oră 04:45 când a fost declanșat cel de-al Doilea Război Mondial: Niciodată în istorie Polonia nu mai trebuie să facă față singură agresiunii

Estonia și Letonia au marcat sâmbătă, prin diferite evenimente, trei decenii de la retragerea militarilor ruși de pe teritoriile lor, informează DPA, citat de Agerpres.

Președintele Estoniei Alar Karis și omologul său leton Edgars Rinkevics au subliniat în capitalele țărilor lor semnificația simbolică, politică și legală a momentului de acum 30 de ani. Ambii şefi de stat au subliniat că dacă trupele ruseşti nu s-ar fi retras, cele două state baltice nu ar fi putut adera în 2004 la Uniunea Europeană şi la NATO.

”În urmă cu 30 de ani, forțele de ocupație ruse au părăsit Letonia, suntem recunoscători tuturor diplomaților letoni, prietenilor și aliaților noștri, organizațiilor internaționale care au muncit din greu pentru a face acest lucru posibil. Lumea trebuie să lucreze pentru a constrânge forțele militare ruse să părăsească curând Ucraina, Georgia și Republica Moldova”, a precizat Rinkevics într-un mesaj publicat platforma X, fostă Twitter.

