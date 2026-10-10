Liderii statelor baltice cer UE să interzică tranzitul cerealelor rusești: Infrastructura europeană nu trebuie exploatată de Rusia. Este intolerabil

Liderii statelor baltice solicită Uniunii Europene să interzică tranzitul cerealelor rusești pe teritoriul UE și să consolideze măsurile economice care impun costuri semnificative asupra capacității Rusiei de a-și susține efortul de război. Într-o scrisoare comună semnată de premierii Estoniei, Letoniei și Lituaniei și trimisă președinților Comisiei Europene și Consiliului European, se semnalează că Uniunea Europeană nu trebuie să devină un „canal” prin care Rusia să compenseze consecințele economice ale propriei agresiuni.

„(…) trebuie să împiedicăm exportul prin Uniunea Europeană al cerealelor furate de Rusia din teritoriile ucrainene ocupate temporar. (…) Uniunea Europeană trebuie să interzică tranzitul cerealelor rusești pe teritoriul UE și să consolideze măsurile economice care impun costuri semnificative asupra capacității Rusiei de a-și susține efortul de război”, se arată în textul scrisorii.

Latvijas vārdā kopā ar Igauniju @KristenMichalPM un Lietuvu @mindaugassink esmu ieniedzis priekšlikumu 🇪🇺 Eiropas Savienībai aizliegt 🇷🇺 Krievijas graudu tranzītu. Par to lems ES līderu tikšanās 15.oktobrī Briselē

Paldies @Braze_Baiba par koordināciju un darbu https://t.co/JFpVXfsrtO — Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) October 9, 2026

„Este intolerabil ca Rusia să atace în mod deliberat capacitatea comercială a Ucrainei, în timp ce își redirecționează simultan exporturile prin UE pentru a obține profit. Nu trebuie să permitem Rusiei să exploateze infrastructura și piața noastră internă pentru a facilita această strategie”, mai subliniază liderii baltici.

Statele baltice evidențiază că Rusia caută în mod activ rute alternative pentru propriile exporturi de cereale prin Uniunea Europeană, inclusiv prin Marea Baltică: „Această situație nu poate fi acceptată ca și cum lucrurile s-ar desfășura în mod normal. Uniunea Europeană nu trebuie să devină un canal prin care Rusia să compenseze consecințele economice ale propriei agresiuni.”