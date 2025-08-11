INTERNAȚIONAL
Liderii statelor nordice și baltice subliniază că „drumul către pace nu poate fi trasat fără vocea Ucrainei”: „O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei”
Liderii statelor nordice și baltice au difuzat duminică o declarație comună în care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și reiterează că războiul „ilegal” declanșat de Rusia poate fi oprit doar printr-o combinație între „diplomație hotărâtă, sprijin neclintit pentru Ucraina și presiune constantă asupra„ Moscovei, , anunță Reuters, citat de Agerpres.
Reacția acestora vine în contextul precipitării pregătirilor pentru o întâlnire între președintele americane Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, ce va avea loc vineri, în Alaska, în vreme ce europenii și Kievul și-au manifestat nemulțumirea că au fost excluși de la această întâlnire, motiv pentru care pregătesc o poziție comună.
„Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate atât ale Ucrainei, cât și ale Europei. Aceste interese includ garanții de securitate solide și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Reafirmăm principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, subliniază liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei și Suediei în declarația comună.
Aceștia evidențiază că „negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistițiu”, amintind că președintele Volodimir Zelenski a arătat disponibilitatea Ucrainei de a purta discuții pentru pace doar cu „respectarea deplină a suveranității” țării sale.
„Poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace nu poate fi trasată fără vocea Ucrainei. Nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina și nicio decizie privind Europa fără Europa”, au reacționat liderii statelor nordice și baltice.
Declarația emisă de aceștia o secondează pe cea emisă de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierii italian, polonez și britanic Giorgia Meloni, Donald Tusk și Keir Starmer, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au evidențiat că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale și de securitate ale Ucrainei și Europei”.
Intensificarea reacțiilor cu nuanță de îngrijorare, avertisment și frustrare are loc în contextul anunțului făcut de președintele american Donald Trump pe rețelele de socializare, potrivit căruia se va întâlni, vineri, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.
Liderul american a sugerat că un posibil acord ar putea presupune o cedare de teritorii, de unde și evocarea Cartei Națiunilor Unite, Actului Final de la Helsinki și dreptului internațional de către liderii baltici și nordici.
Încercând să tempereze îngrijorările Kievului și ale partenerilor europeni, vicepreședintele american J.D. Vance a subliniat că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite”, reluând mesajul potrivit căruia Statele Unite pot sprijini Ucraina doar prin achiziții de armament efectuate de europeni.
Kaja Kallas convoacă o reuniune a miniștrilor de externe și protestează față de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane: „Orice înțelegere între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE”
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, într-un mesaj transmis presei, că orice acord între SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât această țară, cât și Uniunea Europeană. Ea a anunțat, totodată, convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor europeni de externe, menită să stabilească pașii următori înaintea summitului programat vineri, în Alaska, între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
„Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze cu seriozitate. Orice înțelegere între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, întrucât este o chestiune de securitate pentru Ucraina și întreaga Europă”, a susținut Kaja Kallas.
Ea a subliniat că, în procesul de obținere a unei păci juste și durabile, dreptul internațional stipulează clar că toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei. Declarația a venit după ce președintele american a sugerat posibilitatea unor cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia, în cadrul unui eventual schimb de teritorii.
„Un acord nu trebuie să ofere o rampă de lansare pentru o viitoare agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianței transatlantice și a Europei”, a adăugat șefa diplomației UE în aceeași declarație, în care a mai menționat că la reuniunea extraordinară de luni a miniștrilor europeni de externe vor fi abordate și alte subiecte, inclusiv Fâșia Gaza.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Trump a afirmat că Rusia și Ucraina erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie și Herson, situate în sud-estul și sudul Ucrainei, și să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) și Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînțelege din această propunere și menținerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.
Președintele ucrainean a respins orice cedare de teritorii către Rusia și orice înțelegere încheiată în lipsa lui. După ce Zelenski a cerut ajutorul susținătorilor săi europeni, liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.
SUA
Înaintea întâlnirii Trump-Putin în Alaska, Vance afirmă că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite” și că europenii, nu SUA, pot finanța în continuare armamentul pentru Ucraina
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.
„Nu va face pe nimeni extrem de fericit. Atât rușii, cât și ucrainenii, probabil, la final, vor fi nemulțumiți de ea”, a spus el la emisiunea „Sunday Morning Futures” a postului Fox News, relatează Reuters.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Trump a afirmat că Rusia și Ucraina erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
În interviul pentru Fox News, înregistrat vineri, Vance a spus că Statele Unite lucrează pentru a programa discuții între Putin, Zelenski și Trump, dar nu crede că ar fi productiv ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de a discuta cu Trump.
„Suntem într-un punct în care încercăm, sincer, să ne dăm seama de programări și lucruri de acest fel, privind momentul în care cei trei lideri s-ar putea așeza la aceeași masă pentru a discuta încheierea acestui conflict”, a spus el.
Un oficial de la Casa Albă a declarat sâmbătă seara că Trump este deschis la un summit cu ambii lideri, însă, deocamdată, Casa Albă pregătește întâlnirea bilaterală solicitată de Putin.
În același interviu, Vance a declarat că președintele Trump intenționează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din SUA arme pentru Ucraina.
“Cred că președintele, și cu certitudine că America, noi am terminat cu finanțarea afacerii de război Ucraina. Vrem să încheiem acest lucru printr-o soluționare pașnică. Vrem să oprim vărsarea de sânge”, a spus JD Vance.
“Dar dacă europenii doresc să se implice mai mult și să cumpere arme americane, suntem de acord cu asta, însă noi nu vom mai finanța” ajutorul militar pentru Ucraina, a adăugat vicepreședintele, care a reafirmat poziția președintelui Trump, conform căruia europenii sunt responsabili pentru războiul care se desfășoară pe continentul lor.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb,
NATO
Secretarul general al NATO, optimist asupra întâlnirii Trump-Putin din Alaska: L-am văzut pe liderul SUA punând o presiune incredibilă pe Rusia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din această săptămână dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va fi esențială pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat serios în privința păcii, relatează Politico.
„Vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre testarea lui Putin, cât de serios este în a pune capăt acestui război teribil”, a spus Rutte la emisiunea „This Week” a postului ABC, referindu-se la summitul din Alaska, conceput pentru a contribui la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Vorbind cu moderatorul Jonathan Karl, Rutte a spus că crede că Trump este dispus să îl preseze pe președintele Rusiei în legătură cu acest război brutal.
„Chiar cred că Donald Trump, președintele, vrea să pună capăt acestui conflict”, i-a declarat Rutte lui Karl.
„Vrea să oprească pierderea cumplită de vieți omenești. Vrea să oprească distrugerile grave provocate infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Atât de multe pagube se produc”, a subliniat el.
Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat: „L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei”.
Trump a fost criticat pentru organizarea unei întâlniri cu Putin fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deși există sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.
Președintele american a fost, de asemenea, criticat — inclusiv de fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, ulterior în aceeași emisiune de la ABC — pentru faptul că îl aduce pe Putin pe teritoriul american și pentru declarația conform căreia Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.
Donald Trump a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb,
