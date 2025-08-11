Liderii statelor nordice și baltice subliniază că „drumul către pace nu poate fi trasat fără vocea Ucrainei”: „O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei”

Liderii statelor nordice și baltice au difuzat duminică o declarație comună în care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și reiterează că războiul „ilegal” declanșat de Rusia poate fi oprit doar printr-o combinație între „diplomație hotărâtă, sprijin neclintit pentru Ucraina și presiune constantă asupra„ Moscovei, , anunță Reuters, citat de Agerpres.

Reacția acestora vine în contextul precipitării pregătirilor pentru o întâlnire între președintele americane Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, ce va avea loc vineri, în Alaska, în vreme ce europenii și Kievul și-au manifestat nemulțumirea că au fost excluși de la această întâlnire, motiv pentru care pregătesc o poziție comună.

„Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate atât ale Ucrainei, cât și ale Europei. Aceste interese includ garanții de securitate solide și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Reafirmăm principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, subliniază liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei și Suediei în declarația comună.

Aceștia evidențiază că „negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistițiu”, amintind că președintele Volodimir Zelenski a arătat disponibilitatea Ucrainei de a purta discuții pentru pace doar cu „respectarea deplină a suveranității” țării sale.

„Poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace nu poate fi trasată fără vocea Ucrainei. Nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina și nicio decizie privind Europa fără Europa”, au reacționat liderii statelor nordice și baltice.

Declarația emisă de aceștia o secondează pe cea emisă de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierii italian, polonez și britanic Giorgia Meloni, Donald Tusk și Keir Starmer, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au evidențiat că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale și de securitate ale Ucrainei și Europei”.

Intensificarea reacțiilor cu nuanță de îngrijorare, avertisment și frustrare are loc în contextul anunțului făcut de președintele american Donald Trump pe rețelele de socializare, potrivit căruia se va întâlni, vineri, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Liderul american a sugerat că un posibil acord ar putea presupune o cedare de teritorii, de unde și evocarea Cartei Națiunilor Unite, Actului Final de la Helsinki și dreptului internațional de către liderii baltici și nordici.

Încercând să tempereze îngrijorările Kievului și ale partenerilor europeni, vicepreședintele american J.D. Vance a subliniat că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite”, reluând mesajul potrivit căruia Statele Unite pot sprijini Ucraina doar prin achiziții de armament efectuate de europeni.