Liderii statelor UE cer Comisiei Europene un plan privind aplicarea clauzei de asistență reciprocă, adesea comparată cu articolul 5 al NATO

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit, la summitul lor informal din Cipru, asupra necesității clarificării modului de aplicare a clauzei de asistență reciprocă prevăzute în tratatele europene, într-un context marcat de tensiuni de securitate și incertitudini transatlantice.

În acest sens, Comisia Europeană urmează să elaboreze un proiect detaliat privind funcționarea articolului 42.7 din Tratatul privind UE, potrivit anunțului făcut de președintele Ciprului, gazda reuniunii informale a Consiliului European în calitate de președinție rotativă a Consiliului UE.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a explicat că discuțiile dintre liderii europeni au dus la un consens privind necesitatea unor clarificări concrete legate de mecanismul de reacție în cazul activării acestei clauze.

„După cum am convenit noaptea trecută, Comisia (Europeană) va pregăti o schiță privind modul în care vom răspunde în cazul în care un stat membru activează articolul 42.7. Există o serie de chestiuni la care trebuie să răspundem”, a spus acesta, potrivit Reuters și Politico Europe.

Inițiativa vine pe fondul unor preocupări crescute legate de securitatea europeană, în special în contextul pozițiilor exprimate de Donald Trump față de aliații europeni din NATO, dar și al evoluțiilor recente din vecinătatea Uniunii.

Spre deosebire de articolul 5 al NATO, considerat fundamentul apărării colective euroatlantice, mecanismul prevăzut de articolul 42.7 nu dispune de structuri operaționale sau planuri militare detaliate, ceea ce alimentează nevoia unor orientări mai clare la nivel european.

Această clauză a fost utilizată o singură dată până în prezent, după atacurile teroriste din Paris din 2015, când Franța a solicitat sprijinul partenerilor europeni.

În paralel, mai multe state membre au subliniat importanța menținerii rolului central al NATO în arhitectura de securitate. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat: „Pentru mine este un lucru absolut crucial că articolul 5 este cheia apărării și a securității noastre colective și că va rămâne așa”.

Potrivit unui înalt funcționar al UE, prim-ministrul polonez Donald Tusk s-a arătat foarte favorabil punerii în practică a articolului 42.7.

Ulterior, Tusk a apreciat că principala incertitudine de securitate pentru Europa este dacă Statele Unite vor acționa ca un aliat loial în cadrul NATO în cazul unui atac al Rusiei.

„Pentru întregul flanc estic, pentru vecinii mei… întrebarea este dacă NATO mai este o organizație pregătită, din punct de vedere politic și logistic, să reacționeze, de exemplu, împotriva Rusiei, dacă aceasta ar încerca să atace”, a declarat Tusk.

Prezent la summit, președintele Nicușor Dan a precizat, în contextul acestor discuții privind clauza de apărare reciprocă la nivelul UE, că fundamentul și partea cea mai importantă a apărării României vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.

Articolul 42.7 din Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește că „dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre vor avea față de el obligația de ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate în puterea lor”.

Detaliile practice ale aplicării acestui principiu urmează să fie incluse în documentul pregătit de Comisia Europeană, după cum a precizat liderul cipriot: „Să spunem că Franța activează articolul 42.7. Ce țări vor fi primele care răspund la cererea guvernului francez, care sunt nevoile guvernului sau țării ce activează articolul 42.7? Toate acestea vor fi incluse într-un proiect”.