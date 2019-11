Liderii țărilor din regiunea Mării Negre îl felicită pe Klaus Iohannis: Președinții Georgiei și Ucrainei așteaptă intensificarea cooperării cu România ”în interesul țărilor noastre și al regiunii”

Președinții Ucrainei și Georgiei, două state partenere ale Uniunii Europene și NATO și state care împart cu România bazinul Mării Negre, s-au alăturat luni liderilor europeni care l-au felicitat pe președintele Klaus Iohannis pentru câștigarea celui de-al doilea mandat prezidențial.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare preşedintelui reales al României, pe Twitter.

”Sincere felicitări preşedintelui României, Klaus Iohannis, pentru realegere! Încrederea majorităţii covârşitoare a votanţilor arată un merit deosebit pentru noul mandat. Abia aştept intensificarea dialogului bilateral în interesul ţărilor noastre şi al regiunii”, a scris Zelenski, pe rețeaua de socializare.

Sincere congratulations to the President of Romania @KlausIohannis on re-election! The confidence of the overwhelming majority of voters is a solid credit for a new mandate. Looking forward to intensifying bilateral dialogue in the interests of our countries and the region.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2019