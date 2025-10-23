CONSILIUL EUROPEAN
Liderii UE au căzut de acord să pregătească apărarea Europei până în 2030, pe fondul intensificării amenințării “imediate de pe flancul estic” din partea Rusiei
Corespondență din Bruxelles
Liderii Uniunii Europene au convenit joi să accelereze eforturile de a face apărarea europeană mai autonomă și mai pregătită de luptă până în 2030, o inițiativă pe care oficialii o descriu drept cel mai ambițios plan militar al UE de la crearea Politicii Comune de Securitate și Apărare, în timp ce tot mai mulți generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca teritoriul european în anii următori, estimările variind între 2027 și 2030.
În concluziile adoptate la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, șefii de stat și de guvern au declarat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei „constituie o provocare existențială” pentru Uniune, subliniind necesitatea ca Europa „să acționeze autonom, coordonat și cu o abordare la 360°” în fața amenințărilor actuale și viitoare.
Consiliul European a dat undă verde Foii de parcurs pentru pregătirea de apărare a Europei – 2030, prezentată de Comisie și de Înaltul Reprezentant, și a cerut statelor membre să operaționalizeze toate domeniile prioritare de capabilități identificate la nivel european — cu sprijinul Agenției Europene de Apărare (EDA) și în deplină coerență cu NATO.
Liderii au invitat capitalele să finalizeze până la sfârșitul anului procesul de creare a „coalițiilor de capabilități” și să lanseze proiecte concrete în prima jumătate a anului 2026.
Obiectivul este de a reduce dependențele strategice ale Europei, de a acoperi lacunele critice de capabilități și de a consolida baza tehnologică și industrială de apărare europeană, astfel încât Uniunea să poată furniza echipamente militare „în cantitățile și ritmul necesar”.
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus săptămâna trecută “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE a venit în pregătirea summitului de toamnă al Consiliului European. Documentul, axat pe patru inițiative, între care inițiativa de apărare anti-dronă și Eastern Flank Watch, formulează și ambiția unei zone unice europene de mobilitate militară până în anul 2027. Propunerea Comisiei Europene vine și ca urmare a summitului liderilor europeni de la Copenhaga când liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv inițiativa europeană anti-dronă, pe care unele state nu au acceptat-o cu formularea “zidul european de drone”, și Eastern Flank Watch.
Textul concluziilor adoptate la Bruxelles subliniază și beneficiile economice pentru competitivitatea industrială a Europei, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.
Citiți și Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa
Liderii UE au condamnat recentele încălcări ale spațiului aerian al mai multor state membre și au atras atenția asupra „amenințărilor imediate de pe flancul estic al Uniunii”, cerând măsuri urgente pentru consolidarea apărării frontierelor. Consiliul a legat aceste riscuri și de „atacurile hibride intensificate” ale Rusiei și Belarusului, solicitând o cooperare mai strânsă între statele membre și o protecție mai solidă a infrastructurilor critice — inclusiv a celor energetice, digitale și submarine.
Un accent major al foii de parcurs îl reprezintă dezvoltarea comună a capabilităților anti-drone și de apărare aeriană, în cadrul noilor instrumente SAFE și EDIP, precum și crearea unor capacități spațiale coordonate pentru scopuri de securitate și apărare. Liderii au subliniat că autonomia strategică a Europei depinde și de protecția activelor spațiale cu dublă utilizare.
Pentru a crește capacitatea industrială, Consiliul European a cerut statelor membre să își orienteze investițiile din domeniul apărării către dezvoltarea, producția și achizițiile comune, cu sprijinul EDA, subliniind că agregarea cererii și economiile de scară sunt esențiale pentru a oferi predictibilitate industriei, a reduce costurile și a spori interoperabilitatea.
Concluziile evidențiază importanța cooperării strânse cu Ucraina, inclusiv prin integrarea acesteia în industria de apărare europeană, în special în domeniile inovării și tehnologiilor de ultimă generație. Agenția Europeană de Apărare va elabora un raport anual privind pregătirea de apărare, care va evalua progresele statelor membre în reducerea lacunelor de capabilități, pe baza procesului CARD (Coordinated Annual Review on Defence).
Liderii au cerut Consiliului să întărească mandatul EDA în domeniile dezvoltării, cercetării și achizițiilor de capabilități, urmând ca măsurile necesare să fie raportate până la sfârșitul anului 2025.
Consiliul European și-a reafirmat angajamentul de a crește substanțial cheltuielile pentru apărare și securitate, analizând opțiunile de finanțare disponibile și modalitățile de investiție mai eficientă prin instrumente europene. Au fost salutate progresele înregistrate din martie 2025 privind activarea clauzelor naționale de derogare fiscală, revizuirea la jumătatea perioadei a politicii de coeziune și implementarea instrumentelor SAFE și EDIP.
Liderii au salutat avansul înregistrat în privința pachetului „Defence Readiness Omnibus” și a propunerii de stimulare a investițiilor în domeniul apărării prin bugetul UE, cerând un acord rapid până la sfârșitul anului 2025. Comisia este invitată să prezinte noi propuneri de simplificare cât mai curând posibil.
Eforturile Băncii Europene de Investiții (BEI) de a-și extinde și accelera sprijinul pentru capabilitățile europene de securitate și apărare au fost, de asemenea, salutate. Liderii au încurajat Grupul BEI să exploreze noi modalități de finanțare a companiilor din sectorul apărării și de sprijinire a start-up-urilor europene din domeniu.
Concluziile subliniază importanța tehnologiilor inovatoare și a soluțiilor disruptive, solicitând Comisiei să prezinte o foaie de parcurs pentru transformarea industriei europene de apărare.
Textul reafirmă că ambițiile sporite ale Europei în materie de apărare sunt complementare NATO, „care rămâne, pentru statele membre ale Alianței, fundamentul apărării lor colective”.
În final, liderii UE s-au angajat să ofere orientare strategică continuă și să monitorizeze progresele în implementarea obiectivului de pregătire a apărării — un semnal clar că ambițiile militare ale Uniunii nu mai sunt doar retorică, ci un plan pe termen lung adaptat unei ere geopolitice tot mai periculoase.
CONSILIUL EUROPEAN
Summitul UE: România susține ca activele înghețate ale Rusiei să garanteze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, declară Nicușor Dan, anticipând discuții intense între lideri
Corespondență din Bruxelles
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European, că liderii europeni vor discuta despre „surse de unde mai găsim bani pentru Ucraina” și despre „fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre”.
Șeful statului a explicat că această temă a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni, iar o decizie finală ar putea fi amânată.
„E o discuție care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem în discuția liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a spus președintele, în cadrul unor declarații de presă.
Referindu-se la posibilitatea ca ajutorul pentru Ucraina să fie acoperit din bugetele naționale, președintele Nicușor Dan a precizat că varianta principală susținută de România rămâne folosirea activelor rusești înghețate ca garanție pentru Ucraina.
„Pentru moment, varianta principală este cea cu activele înghețate și, până la bugetul Uniunii din 2028, să existe doar o garanție a statelor membre pe banii ăștia”, a explicat el.
Întrebat despre eficiența sancțiunilor impuse Rusiei, inclusiv de către Statele Unite, pentru a-l aduce pe liderul rus Vladimir Putin la masa tratativelor de pace, șeful statului a subliniat efectul lor economic și a susținut continuarea măsurilor restrictive.
„Nu pot să anticipez asta. În orice caz, fiecare din pachetele de sancțiune a afectat economic Rusia, și faptul că probabil se va adopta pachetul 19 e un lucru bun”, a conchis el.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles abordează agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Uniunea Europeană va conveni joi, în principiu, să acorde Ucrainei finanțarea de care are nevoie pentru următorii doi ani, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în ciuda amenințării Belgiei de a bloca planul de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a ajuta Kievul.
La sosirea la summitul de la Bruxelles, mai mulți lideri europeni au adoptat poziții cu privire la această temă care menține discordia între statele membre, mai ales pe fondul îngrijorărilor Belgiei, țara unde activează Euroclear, firma care are în gestiune o mare parte din aceste active.
Premierul belgian Bart De Wever a prezentat trei cerințe pentru utilizarea activelor imobilizate ale Rusiei în vederea acordării unui împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, potrivit Reuters.
În schimb, prim-ministrul leton Evika Siliņa a respins îngrijorările Belgiei cu privire la mobilizarea activelor înghețate care se află în Belgia, sugerând că există mecanisme juridice și financiare viabile pentru a merge mai departe.
„Nu vom retrage niciodată aceste active… ele nu vor fi confiscate”, a spus ea, referindu-se la propunerea Comisiei care prevede ca Ucraina să ramburseze împrumutul numai dacă Rusia plătește reparații postbelice Kievului.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European: În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, acestea nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin
În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, „aceste inițiative nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul declarației comune de presă susținute alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
„Dragă Volodimir, în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene, mă bucur foarte mult să te avem astăzi aici, alături de colegii noștri. Rusia intensifică atacurile, intensifică atacurile împotriva civililor, împotriva instalațiilor civile, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm să sprijinim lupta Ucrainei pentru o pace justă și durabilă”, a transmis António Costa.
António Costa a precizat, totodată, că Uniunea Europeană a aprobat în această dimineață cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, vizând flota paralelă a Rusiei, precum și sectoarele bancar și energetic. De asemenea, în cadrul actualului Consiliu European, liderii vor adopta o decizie politică menită să asigure finanțarea necesară Ucrainei pentru anii 2026 și 2027, inclusiv pentru achiziția de echipamente militare.
„Acesta este un mesaj foarte puternic adresat Rusiei. Am spus în repetate rânduri că vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie și cu toate mijloacele necesare. Iar acum am transpus acest angajament în fapte. Astăzi vom lua decizia politică de a garanta finanțarea Ucrainei pentru 2026 și 2027”, a concluzionat Costa.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.
CONSILIUL EUROPEAN
Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”
Corespondență din Bruxelles
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Anunțul a fost făcut de ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
“Sub președinția daneză, UE a convenit astăzi asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Un pas decisiv către stoparea celei mai importante surse de venituri a Rusiei, petrolul și gazul, plus măsuri suplimentare privind flota fantomă. Împreună cu noile sancțiuni impuse de SUA, acest lucru va avea un impact sever asupra economiei rusești”, a scris Rasmussen, pe X.
FM @larsloekke: “Under 🇩🇰 Presidency, the EU has today agreed on 19th sanctions package. Decisive step towards stopping Russia’s biggest revenue source oil and gas + further shadow fleet measures. With new 🇺🇸 sanctions on top, this will have severe impact on Russian economy.”
— Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) October 23, 2025
La rândul său, șefa Comisiei Europene a subliniat că prin acest pachet de măsuri restrictive “menținem presiunea asupra agresorului”.
“Pentru prima dată lovim sectorul de gaz al Rusiei, care reprezintă inima economiei sale de război. Nu vom ceda până când poporul ucrainean nu va avea parte de o pace justă și durabilă”, a promis Ursula von der Leyen.
EU Member States have approved our 19th package of sanctions against Russia.
We’re keeping the pressure high on the aggressor.
For the first time we are hitting Russia’s gas sector – the heart of its war economy.
We will not relent until the people of Ukraine have a just and… https://t.co/HQTknzy2uC
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2025
Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.
Astfel, un summit preconizat a fi tensionat debutează cu un acord major între statele membre.
La summitul Consiliului European de la Bruxelles este prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a salutat decizia statelor membre și a mulțumit și președintelui american Donald Trump pentru decizia fermă și bine țintită de a sancționa giganții petrolieri ruși.
Pachetul de sancțiuni al UE — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.
Acest pachet a fost anunțat de Comisia Europeană după o convorbire telefonică între președinta Ursula von der Leyen și președintele american Donald Trump, cu liderul de la Casa Albă declarând că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc.
