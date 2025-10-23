Liderii UE au căzut de acord să pregătească apărarea Europei până în 2030, pe fondul intensificării amenințării “imediate de pe flancul estic” din partea Rusiei

Corespondență din Bruxelles

Liderii Uniunii Europene au convenit joi să accelereze eforturile de a face apărarea europeană mai autonomă și mai pregătită de luptă până în 2030, o inițiativă pe care oficialii o descriu drept cel mai ambițios plan militar al UE de la crearea Politicii Comune de Securitate și Apărare, în timp ce tot mai mulți generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca teritoriul european în anii următori, estimările variind între 2027 și 2030.

În concluziile adoptate la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, șefii de stat și de guvern au declarat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei „constituie o provocare existențială” pentru Uniune, subliniind necesitatea ca Europa „să acționeze autonom, coordonat și cu o abordare la 360°” în fața amenințărilor actuale și viitoare.

Consiliul European a dat undă verde Foii de parcurs pentru pregătirea de apărare a Europei – 2030, prezentată de Comisie și de Înaltul Reprezentant, și a cerut statelor membre să operaționalizeze toate domeniile prioritare de capabilități identificate la nivel european — cu sprijinul Agenției Europene de Apărare (EDA) și în deplină coerență cu NATO.

Liderii au invitat capitalele să finalizeze până la sfârșitul anului procesul de creare a „coalițiilor de capabilități” și să lanseze proiecte concrete în prima jumătate a anului 2026.

Obiectivul este de a reduce dependențele strategice ale Europei, de a acoperi lacunele critice de capabilități și de a consolida baza tehnologică și industrială de apărare europeană, astfel încât Uniunea să poată furniza echipamente militare „în cantitățile și ritmul necesar”.

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus săptămâna trecută “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE a venit în pregătirea summitului de toamnă al Consiliului European. Documentul, axat pe patru inițiative, între care inițiativa de apărare anti-dronă și Eastern Flank Watch, formulează și ambiția unei zone unice europene de mobilitate militară până în anul 2027. Propunerea Comisiei Europene vine și ca urmare a summitului liderilor europeni de la Copenhaga când liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv inițiativa europeană anti-dronă, pe care unele state nu au acceptat-o cu formularea “zidul european de drone”, și Eastern Flank Watch.

Textul concluziilor adoptate la Bruxelles subliniază și beneficiile economice pentru competitivitatea industrială a Europei, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Liderii UE au condamnat recentele încălcări ale spațiului aerian al mai multor state membre și au atras atenția asupra „amenințărilor imediate de pe flancul estic al Uniunii”, cerând măsuri urgente pentru consolidarea apărării frontierelor. Consiliul a legat aceste riscuri și de „atacurile hibride intensificate” ale Rusiei și Belarusului, solicitând o cooperare mai strânsă între statele membre și o protecție mai solidă a infrastructurilor critice — inclusiv a celor energetice, digitale și submarine.

Un accent major al foii de parcurs îl reprezintă dezvoltarea comună a capabilităților anti-drone și de apărare aeriană, în cadrul noilor instrumente SAFE și EDIP, precum și crearea unor capacități spațiale coordonate pentru scopuri de securitate și apărare. Liderii au subliniat că autonomia strategică a Europei depinde și de protecția activelor spațiale cu dublă utilizare.

Pentru a crește capacitatea industrială, Consiliul European a cerut statelor membre să își orienteze investițiile din domeniul apărării către dezvoltarea, producția și achizițiile comune, cu sprijinul EDA, subliniind că agregarea cererii și economiile de scară sunt esențiale pentru a oferi predictibilitate industriei, a reduce costurile și a spori interoperabilitatea.

Concluziile evidențiază importanța cooperării strânse cu Ucraina, inclusiv prin integrarea acesteia în industria de apărare europeană, în special în domeniile inovării și tehnologiilor de ultimă generație. Agenția Europeană de Apărare va elabora un raport anual privind pregătirea de apărare, care va evalua progresele statelor membre în reducerea lacunelor de capabilități, pe baza procesului CARD (Coordinated Annual Review on Defence).

Liderii au cerut Consiliului să întărească mandatul EDA în domeniile dezvoltării, cercetării și achizițiilor de capabilități, urmând ca măsurile necesare să fie raportate până la sfârșitul anului 2025.

Consiliul European și-a reafirmat angajamentul de a crește substanțial cheltuielile pentru apărare și securitate, analizând opțiunile de finanțare disponibile și modalitățile de investiție mai eficientă prin instrumente europene. Au fost salutate progresele înregistrate din martie 2025 privind activarea clauzelor naționale de derogare fiscală, revizuirea la jumătatea perioadei a politicii de coeziune și implementarea instrumentelor SAFE și EDIP.

Liderii au salutat avansul înregistrat în privința pachetului „Defence Readiness Omnibus” și a propunerii de stimulare a investițiilor în domeniul apărării prin bugetul UE, cerând un acord rapid până la sfârșitul anului 2025. Comisia este invitată să prezinte noi propuneri de simplificare cât mai curând posibil.

Eforturile Băncii Europene de Investiții (BEI) de a-și extinde și accelera sprijinul pentru capabilitățile europene de securitate și apărare au fost, de asemenea, salutate. Liderii au încurajat Grupul BEI să exploreze noi modalități de finanțare a companiilor din sectorul apărării și de sprijinire a start-up-urilor europene din domeniu.

Concluziile subliniază importanța tehnologiilor inovatoare și a soluțiilor disruptive, solicitând Comisiei să prezinte o foaie de parcurs pentru transformarea industriei europene de apărare.

Textul reafirmă că ambițiile sporite ale Europei în materie de apărare sunt complementare NATO, „care rămâne, pentru statele membre ale Alianței, fundamentul apărării lor colective”.

În final, liderii UE s-au angajat să ofere orientare strategică continuă și să monitorizeze progresele în implementarea obiectivului de pregătire a apărării — un semnal clar că ambițiile militare ale Uniunii nu mai sunt doar retorică, ci un plan pe termen lung adaptat unei ere geopolitice tot mai periculoase.