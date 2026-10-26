Liderii UE au salutat realegerea lui Lula pentru un al patrulea mandat în Brazilia: „Democrația și multilateralismul au câștigat”

U.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in4 min.
© European Union, 2026

Liderii europeni au salutat realegerea președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva pentru un al patrulea mandat, rezultat care menține la conducerea Braziliei un partener important al UE în domeniul comerțului, al cooperării multilaterale și al combaterii schimbărilor climatice, relatează Euronews.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, s-au numărat printre primii lideri care l-au felicitat pe Lula, cu care au colaborat îndeaproape pentru încheierea acordului comercial UE–Mercosur.

„Felicitări prietenului meu, Lula. Democrația și multilateralismul au câștigat în Brazilia. Parteneriatul Europei cu Brazilia înflorește. Vom rămâne alături de voi în anii care vin”, a transmis von der Leyen pe X.

„Împreună vom continua să lucrăm îndeaproape pentru un comerț liber și deschis. Pentru o ordine mondială bazată pe reguli. Și pentru obiective ambițioase în domeniul climei”, a adăugat aceasta.

António Costa a discutat telefonic cu Lula duminică seară pentru a-l felicita personal.

„Poporul brazilian s-a pronunțat. Vom continua să lucrăm împreună pentru a ne aprofunda relațiile, a aborda provocările globale și a construi o lume mai pașnică și mai prosperă”, a afirmat președintele Consiliului European.

Potrivit rezultatelor prezentate de Euronews, Lula a obținut 51,8% din voturi, cu un avans de aproape 4,4 milioane de voturi față de rivalul său de dreapta, Flávio Bolsonaro. Acesta a contestat rezultatul și a cerut anularea scrutinului, calificând drept un „truc murdar” decizia justiției de a prelungi programul de vot din cauza întârzierilor transportului public și a ploilor torențiale.

Rezultatul are o miză importantă pentru relațiile comerciale dintre Europa și America de Sud. Acordul UE–Mercosur, semnat în ianuarie cu gruparea formată din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, a fost văzut ca un răspuns la tarifele punitive ale președintelui american Donald Trump.

La Bruxelles existau temeri că o victorie a lui Flávio Bolsonaro ar putea pune în pericol acordul, după ce acesta ceruse Braziliei să se elibereze de „cătușele” Mercosur și să urmărească încheierea unor acorduri comerciale pe cont propriu, inclusiv cu SUA, potrivit Euronews.

Mesaje de felicitare au transmis și președintele francez Emmanuel Macron, premierul olandez Rob Jetten și premierul portughez Luís Montenegro.

„În fața marilor provocări ale vremurilor noastre, să ne consolidăm parteneriatul strategic și să dăm viață prieteniei dintre țările noastre în slujba unei lumi mai drepte”, a afirmat Macron.

La rândul său, premierul portughez Luís Montenegro l-a felicitat pe Lula pentru victoria în alegerile prezidențiale și a subliniat legăturile istorice, lingvistice, umane și economice dintre Portugalia și Brazilia.

„Țări-surori, unite de istorie, de o limbă care ne apropie atât de mult și ne afirmă pe plan internațional, precum și de legături umane profunde, care se întăresc zi de zi, Portugalia și Brazilia, parteneri economici importanți, sunt unite și în răspunsul la provocările internaționale prin pace și dialog. Acesta este parteneriatul pe care dorim să continuăm să îl aprofundăm. Pentru prosperitatea și dezvoltarea tuturor”, a transmis Montenegro într-un mesaj publicat pe X.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a salutat o „mare victorie” și a făcut o paralelă cu situația din Spania, unde opoziția conservatoare conduce în sondaje înaintea alegerilor anticipate de luna viitoare.

„Ce s-a întâmplat în Brazilia se va întâmpla în Spania. Revenirea progresismului la nivel mondial abia a început”, a declarat Sánchez.

Euronews notează că politicile lui Trump au contribuit la apropierea UE de Brazilia, ambele căutând parteneri de încredere într-un context internațional tot mai instabil. Cele două părți împărtășesc poziții privind comerțul liber, ordinea multilaterală și acțiunea climatică, inclusiv protejarea Amazoniei.

Persistă însă divergențe importante, în special privind invazia rusă pe scară largă în Ucraina. Brazilia, membră a grupului BRICS, menține relații apropiate cu Rusia.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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