Liderii UE, Franței, României și Poloniei au discutat cu Maia Sandu despre accelerarea progresului R. Moldova către UE: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028, insistă Nicușor Dan
Grupul de lucru privind Republica Moldova de la nivelul Comunității Politice Europene, care reunește liderii instituțiilor UE și a câtorva state membre, între care și România, a discutat joi, la Copenhaga, despre pașii următori privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a anunțat președintele Nicușor Dan.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa diplomației europene Kaja Kallas, președintele francez Emmanuel Macron, omologul său român și premierul polonez Donald Tusk au avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu care au discutat despre situația post-alegeri de peste Prut.
“Astăzi, la Copenhaga, am discutat cu Maia Sandu despre modul în care putem accelera progresul către viitorul european pentru care au votat moldovenii. Încă o dată, poporul moldovean și-a făcut auzită vocea: a ales Europa. L-am auzit clar și răspicat”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
Once again, the people of Moldova made their voice heard: they chose Europe.
We heard them loud and clear.
In Copenhagen today, we discussed with @sandumaiamd how we can speed up progress towards the European future that Moldovans voted for.
— Ursula von der Leyen
Ulterior, președintele Nicușor Dan a detaliat într-o conferință de presă că discuțiile s-au axat pe pașii care urmează în direcția integrării Republicii Moldova în UE.
“A fost, de asemenea, o discuție – în urmă cu doi ani s-a constituit un grup de lucru restrâns pe Moldova la care România este parte din momentul în care acest grup s-a constituit -, în care, pe de-o parte, doamna Președinte ne-a prezentat tabloul societății în aceste alegeri parlamentare care au trecut, situația pe corelarea administrativă și legislativă cu exigențele Uniunii, și s-a discutat de pașii următori pentru aderarea efectivă a Republicii Moldova în Uniune”, a spus șeful statului.
Întrebat care a fost atmosfera la summit legată de rezultatele alegerilor din Republica Moldova, Nicușor Dan a precizat că deznodământul scrutinului a fost primit “cu mare entuziasm după victoria forțelor pro-occidentale la Chișinău”.
El a subliniat că există “dorința ca acest proces în ceea ce privește Moldova să se încheie cât mai repede” și că “s-a discutat destul de mult de opoziția Ungariei la includerea Ucrainei în Uniune”.
“Este această problemă tehnică de rezolvat cât timp, pentru moment, cele două țări merg împreună. Dar, dincolo de asta, există o voință puternică din partea Uniunii pentru ca cel târziu în 2028 Moldova să devină parte (…) Și eu aș paria pentru asta, că se va întâmpla până în 2028”, a mai adăugat președintele.
Citiți și “Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
De altfel, victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.
Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Între timp, Republica Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE, respectiv procesul de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate.
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării. Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru integrarea europeană.
„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționat Maia Sandu, conform unui comunicat al președinției de la Chișinău.
Evenimentul, găzduit de premierul danez, Mette Frederiksen, a reunit 53 de lideri europeni – șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene.
În cadrul reuniunii, șefa statului moldovean a împărtășit, totodată, experiența autorităților în combaterea ingerințelor externe la adresa proceselor democratice.
Citiți și Liderii UE, Franței, României și Poloniei au discutat cu Maia Sandu despre accelerarea progresului R. Moldova către UE: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028, insistă Nicușor Dan
În marja summitului, președinta Maia Sandu a găzduit o reuniune cu mai mulți parteneri ai Republicii Moldova, la care au participat președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum și liderii instituțiilor europene: președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas.
Liderii europeni și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, parcursul său european și consolidarea dezvoltării economice.
Citiți și “Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
„Partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația și au rezistat încercărilor de interferență. Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene, asigurând dezvoltarea țării, pacea și securitatea”, a menționat Maia Sandu, după reuniune.
Șefa statului a avut o întrevedere cu gazda evenimentului, Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, cu care a discutat despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consolidarea capacităților de rezistență a țării noastre la provocările externe.
De asemenea, la Copenhaga, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu premierul Belgiei, Bart De Wever, cu premierul Finlandei, Petteri Orpo, și cu premierul Irlandei, Micheál Martin.
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică și consolidarea păcii și securității pe continent au fost în centrul discuțiilor.
Maia Sandu s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat despre parcursul european al ambelor țări, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în Ucraina.
I had a meeting with President of Moldova @sandumaiamd. The main topic was our shared path toward the European Union. It is important to find ways to ensure the simultaneous opening of the first cluster for our countries. We also discussed the development of trade and economic…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Totodată, dezvoltarea relațiilor economice bilaterale a fost în centrul discuțiilor cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. De asemenea, Maia Sandu a avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Comunitatea Politică Europeană (CPE) a fost creată la inițiativa Președintelui Franței, Emmanuel Macron, și are drept obiectiv promovarea dialogului politic, întărirea cooperării și consolidarea securității, stabilității și prosperității pe continent. Următoarea reuniune a CPE va avea loc în Armenia, în primăvara anului 2026.
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.
Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.
“Mai întâi, vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut-o duminica trecută în Moldova. Această victorie nu este doar o victorie a Moldovei, este o victorie a democrației, care și-a demonstrat capacitatea de a rezista manevrelor de ingerință ale forțelor străine, și o victorie a libertății moldovenilor de a spune că vor să își aleagă și pot să își aleagă destinul. Și este, de asemenea, o victorie a Europei noastre, pentru că alegerea a fost foarte clară în direcția europeană a Moldovei”, a afirmat Costa, potrivit unui video difuzat pe Facebook pe consilierul președintei Maia Sandu, Igor Zaharov.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
R. Moldova își propune să semneze în 2028 tratatul de aderare la UE, afirmă președintele Parlamentului după o întâlnire cu premierul Bolojan
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat miercuri o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, la trei zile după victoria detașată a partidului pro-european PAS la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
Oficialul de la Chișinău a subliniat sprijinul constant și necondiționat pe care România îl acordă Republicii Moldova și a anunțat că relațiile bilaterale vor fi ridicate, în următorii ani, la „un nivel fără precedent”.
„Mi-am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant pe care ni-l oferă necondiționat România și am convenit ca în următorii ani să ducem relațiile noastre la un nivel fără precedent, în special pe infrastructură, energie și schimb de capital. Sunt proiecte concrete care vor aduce dezvoltare economică și bunăstare pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat Grosu, într-o postare pe Facebook.
Totodată, președintele Parlamentului de la Chișinău a reiterat angajamentul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că România rămâne unul dintre cei mai importanți susținători ai acestui parcurs.
„România este unul dintre cei mai mari susținători ai parcursului european al Republicii Moldova. Ne propunem ca în 2028 să semnăm tratatul de aderare la UE pentru ca să fim cât mai curând împreună în marea familie europeană”, a afirmat Igor Grosu.
Potrivit unui comunicat emis și de Guvernul României, Bolojan și Grosu au discutat despre situația politică din Republica Moldova după recentele alegeri parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană, a obținut victoria.
“Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe domnul Grosu pentru rezultatul obținut și pentru sprijinul popular acordat parcursului european al Republicii Moldova. În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat și teme privind continuarea și extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră, intensificarea relațiilor economice bilaterale, precum și sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană”, a transmis Palatul Victoria.
