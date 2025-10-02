Liderii UE, Franței, României și Poloniei au discutat cu Maia Sandu despre accelerarea progresului R. Moldova către UE: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028, insistă Nicușor Dan

Grupul de lucru privind Republica Moldova de la nivelul Comunității Politice Europene, care reunește liderii instituțiilor UE și a câtorva state membre, între care și România, a discutat joi, la Copenhaga, despre pașii următori privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa diplomației europene Kaja Kallas, președintele francez Emmanuel Macron, omologul său român și premierul polonez Donald Tusk au avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu care au discutat despre situația post-alegeri de peste Prut.

“Astăzi, la Copenhaga, am discutat cu Maia Sandu despre modul în care putem accelera progresul către viitorul european pentru care au votat moldovenii. Încă o dată, poporul moldovean și-a făcut auzită vocea: a ales Europa. L-am auzit clar și răspicat”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

Once again, the people of Moldova made their voice heard: they chose Europe. We heard them loud and clear. In Copenhagen today, we discussed with @sandumaiamd how we can speed up progress towards the European future that Moldovans voted for. pic.twitter.com/SOF8I6gB1s — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2025

Ulterior, președintele Nicușor Dan a detaliat într-o conferință de presă că discuțiile s-au axat pe pașii care urmează în direcția integrării Republicii Moldova în UE.

“A fost, de asemenea, o discuție – în urmă cu doi ani s-a constituit un grup de lucru restrâns pe Moldova la care România este parte din momentul în care acest grup s-a constituit -, în care, pe de-o parte, doamna Președinte ne-a prezentat tabloul societății în aceste alegeri parlamentare care au trecut, situația pe corelarea administrativă și legislativă cu exigențele Uniunii, și s-a discutat de pașii următori pentru aderarea efectivă a Republicii Moldova în Uniune”, a spus șeful statului.

Întrebat care a fost atmosfera la summit legată de rezultatele alegerilor din Republica Moldova, Nicușor Dan a precizat că deznodământul scrutinului a fost primit “cu mare entuziasm după victoria forțelor pro-occidentale la Chișinău”.

El a subliniat că există “dorința ca acest proces în ceea ce privește Moldova să se încheie cât mai repede” și că “s-a discutat destul de mult de opoziția Ungariei la includerea Ucrainei în Uniune”.

“Este această problemă tehnică de rezolvat cât timp, pentru moment, cele două țări merg împreună. Dar, dincolo de asta, există o voință puternică din partea Uniunii pentru ca cel târziu în 2028 Moldova să devină parte (…) Și eu aș paria pentru asta, că se va întâmpla până în 2028”, a mai adăugat președintele.

De altfel, victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.

Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.

Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Între timp, Republica Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE, respectiv procesul de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate.