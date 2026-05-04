Liderii UE își întăresc sprijinul pentru R. Moldova: Integrarea europeană – “cea mai puternică garanție de securitate și prosperitate pe termen lung”

Sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova a fost reafirmat la cel mai înalt nivel luni, la Erevan, unde președinta Maia Sandu s-a întrunit cu lideri europeni în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, într-o discuție dedicată securității și viitorului european al țării.

La reuniune au participat, printre alții, președintele României, Nicușor Dan, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, și premierul britanic, Keir Starmer, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

În cadrul discuțiilor, liderii europeni au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, considerat esențial pentru securitatea și stabilitatea regiunii, a transmis președinția de la Chișinău într-un comunicat.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că integrarea în Uniunea Europeană reprezintă „cea mai puternică garanție de securitate și prosperitate pe termen lung” pentru Republica Moldova și a avertizat că influența Rusiei nu trebuie să submineze alegerea pro-europeană a cetățenilor.

At the Moldova Core Group Meeting in the sidelines of the #EPC Summit in Yerevan, Romania reaffirmed its unwavering commitment to the Republic of Moldova's European future. EU integration is its strongest guarantee of security and long-term prosperity. We will not allow Russian… pic.twitter.com/mWAr6tvSHh — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 4, 2026

Șeful statului român a evidențiat, totodată, interdependența securității în regiune, arătând că securitatea României, a Ucrainei și a Republicii Moldova este strâns legată, motiv pentru care eventualele garanții de securitate pentru Kiev trebuie să țină cont și de situația Chișinăului.

La rândul său, Ursula von der Leyen a descris Republica Moldova drept „o poveste de succes europeană în devenire”, subliniind sprijinul concret al Uniunii Europene, inclusiv prin planul de creștere de 1,9 miliarde de euro și prin avansarea credibilă a procesului de aderare.

Moldova is a European success story in the making. Today we reaffirmed our support: A €1.9bn Growth Plan that is delivering. And an EU path that’s increasingly credible. You can count on Europe’s full support, dear @sandumaiamd. pic.twitter.com/4DhOAhngAI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2026

Președintele Consiliului European, António Costa, și-a exprimat, de asemenea, susținerea pentru eforturile autorităților de la Chișinău pe calea integrării europene și a anunțat organizarea unui nou summit UE–Republica Moldova la Bruxelles, în cursul acestui an.

Dear @sandumaiamd, I fully support your efforts on the EU accession path and I’m happy to see Moldovans already benefiting from the gradual integration. Looking forward to welcoming you in Brussels later this year for the next EU-Moldova summit. pic.twitter.com/sbjdKx9W6h — António Costa (@eucopresident) May 4, 2026

Reuniunea de la Erevan confirmă angajamentul consolidat al Uniunii Europene și al statelor membre pentru sprijinirea Republicii Moldova în procesul de aderare și pentru întărirea securității într-un context regional marcat de provocări geopolitice.