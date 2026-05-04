Liderii UE își întăresc sprijinul pentru R. Moldova: Integrarea europeană – “cea mai puternică garanție de securitate și prosperitate pe termen lung”

Autor: Robert Lupițu
Sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova a fost reafirmat la cel mai înalt nivel luni, la Erevan, unde președinta Maia Sandu s-a întrunit cu lideri europeni în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, într-o discuție dedicată securității și viitorului european al țării.

La reuniune au participat, printre alții, președintele României, Nicușor Dan, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, și premierul britanic, Keir Starmer, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

În cadrul discuțiilor, liderii europeni au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, considerat esențial pentru securitatea și stabilitatea regiunii, a transmis președinția de la Chișinău într-un comunicat.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că integrarea în Uniunea Europeană reprezintă „cea mai puternică garanție de securitate și prosperitate pe termen lung” pentru Republica Moldova și a avertizat că influența Rusiei nu trebuie să submineze alegerea pro-europeană a cetățenilor.

Șeful statului român a evidențiat, totodată, interdependența securității în regiune, arătând că securitatea României, a Ucrainei și a Republicii Moldova este strâns legată, motiv pentru care eventualele garanții de securitate pentru Kiev trebuie să țină cont și de situația Chișinăului.

La rândul său, Ursula von der Leyen a descris Republica Moldova drept „o poveste de succes europeană în devenire”, subliniind sprijinul concret al Uniunii Europene, inclusiv prin planul de creștere de 1,9 miliarde de euro și prin avansarea credibilă a procesului de aderare.

Președintele Consiliului European, António Costa, și-a exprimat, de asemenea, susținerea pentru eforturile autorităților de la Chișinău pe calea integrării europene și a anunțat organizarea unui nou summit UE–Republica Moldova la Bruxelles, în cursul acestui an.

Reuniunea de la Erevan confirmă angajamentul consolidat al Uniunii Europene și al statelor membre pentru sprijinirea Republicii Moldova în procesul de aderare și pentru întărirea securității într-un context regional marcat de provocări geopolitice.

Nicușor Dan, mesaj către români și piețe financiare în contextul moțiunii de cenzură: România își păstrează angajamentele pe deficit și direcția pro-occidentală
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO.

